Rețetă plăcintă cu dovleac și ciocolată, un desert delicios pentru serile răcoroase de toamnă

Toamna este anotimpul în care aromele calde și dulci transformă bucătăria într-un spațiu de răsfăț. Plăcinta cu dovleac și ciocolată este desertul care aduce împreună două ingrediente aparent opuse, dar perfect complementare. Gustul catifelat al dovleacului copt și intensitatea ciocolatei se împletesc într-o rețetă delicioasă, ideală pentru serile răcoroase.

Plăcinta de dovleac cu ciocolată se poate servi cu sos de vanilie sau de caramel sau cu frișcă | Shutterstock

Plăcinta cu dovleac și ciocolată nu este doar un desert de sezon, ci o experiență gustativă completă. Piureul fin de dovleac aduce o dulceață naturală și o textură mătăsoasă, în timp ce ciocolata oferă profunzime și un contrast plin de caracter. Combinate într-o crustă fragedă sau între foi subțiri de plăcintă, cele două ingrediente creează un echilibru perfect între cremozitate și crocant, între aromele blânde de toamnă și notele intense de cacao.

Pe lângă gustul desăvârșit, acest desert are și avantajul versatilității. Poate fi servit simplu, la temperatura camerei, sau alături de o cupă de înghețată ori frișcă bătută, pentru un plus de rafinament. Se păstrează bine câteva zile în frigider și, reîncălzită ușor înainte de servire, își recapătă savoarea ca și cum ar fi proaspăt scoasă din cuptor.

Cum prepari rapid o tavă de plăcintă cu dovleac și ciocolată

Ingrediente

Pentru aluat

300 g făină albă tip 000

150 g unt rece, tăiat cubulețe

80 g zahăr pudră

1 ou (aproximativ 60 g)

30 ml lapte rece

2 g sare

Pentru umplutură

400 g piure de dovleac copt (din dovleac plăcintar)

100 g ciocolată neagră cu 50–60% cacao

100 ml smântână lichidă pentru frișcă (30% grăsime)

80 g zahăr brun

2 ouă

5 g scorțișoară măcinată

2 g nucșoară măcinată

1 g ghimbir pudră (opțional)

5 ml esență de vanilie

Mod de preparare

Se începe cu aluatul. Într-un bol mare se amestecă făina cu sarea și zahărul pudră. Se adaugă cubulețele de unt rece și se frământă rapid cu vârfurile degetelor, până se obține o textură nisipoasă. Se adaugă oul bătut și laptele rece, apoi se frământă scurt, doar cât să se lege. Aluatul se modelează într-o bilă, se învelește în folie alimentară și se lasă la frigider 30 de minute.

Între timp, se prepară umplutura. Se rupe ciocolata în bucăți și se topește împreună cu smântâna lichidă pe baie de aburi sau la foc foarte mic, amestecând până se obține o cremă fină. Se lasă să se răcorească ușor. Într-un alt bol se amestecă piureul de dovleac cu zahărul brun, ouăle, scorțișoara, nucșoara, ghimbirul și esența de vanilie. Se încorporează apoi crema de ciocolată topită, amestecând până la omogenizare completă.

Se scoate aluatul din frigider și se întinde cu sucitorul pe o suprafață presărată cu făină, până se obține o foaie de 3–4 mm grosime. Se așază într-o formă de tartă unsă ușor cu unt, se presează bine marginile și se taie surplusul. Se înțeapă baza cu furculița și se coace în orb (cu hârtie de copt și boabe de năut/orez deasupra) timp de 12 minute la 180°C. Se scoate hârtia și se mai coace 5 minute pentru a se rumeni ușor.

Se toarnă crema de dovleac și ciocolată în coaja de plăcintă și se nivelează. Se coace la 170°C timp de 35–40 de minute, până când umplutura se încheagă, dar rămâne ușor cremoasă în centru. Se lasă la răcit complet înainte de a fi tăiată, pentru a se stabiliza textura.

Cum se amestecă dovleacul cu ciocolata

Piureul de dovleac trebuie să fie bine scurs și neted. Dacă are prea multă apă, amestecul se va subția și nu va prinde consistență. După coacere, dovleacul se pasează cu blenderul și, dacă e prea apos, se lasă câteva minute într-o sită sau se pune la foc mic într-o cratiță, amestecând până se evaporă lichidul în exces.

Ciocolata se topește separat, împreună cu smântâna lichidă sau puțin unt, pe baie de aburi ori la foc foarte mic. Este important să se obțină o ganache fină, fără bucățele solide. Aceasta trebuie lăsată să se răcorească ușor (nu complet rece, dar nici fierbinte), pentru ca diferența de temperatură să nu brânzească amestecul.

Pasul cheie este incorporarea: piureul de dovleac se adaugă treptat peste crema de ciocolată, amestecând cu un tel sau cu spatula de silicon, prin mișcări circulare, de la centru spre margine. Dacă s-ar turna toată ciocolata peste dovleac deodată, există riscul să rămână separată. Astfel, amestecul se „împrietenește” gradual și devine uniform.

Dacă dorești o textură mai aerată, ouăle se bat separat (ca pentru cremă de prăjitură) și se adaugă abia la final, încorporându-se prin răsturnare ușoară, nu prin amestecare energică.