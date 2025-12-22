Antena Căutare
Home Lifestyle Food Femeia care a primit Oscarul în materie culinară. Românca a scris istorie în Marea Britanie

Femeia care a primit Oscarul în materie culinară. Românca a scris istorie în Marea Britanie

O tânără româncă a impresionat cu preparatele sale tradiționale Marea Britanie, Australia și Statele Unite ale Americii.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 17:34 | Actualizat Luni, 22 Decembrie 2025, 17:35
Irina Georgescu a primit Oscarul în materie culinară | Facebook

Irina Georgescu a dus bucătăria tradițională în întreaga lume. Aceasta este stabilită încă din 2009 în Marea Britanie, unde a dus și bucătăria tradițională în speranța de a le prezenta oamenilor o altă față a României.

Citește și: Cine este Nănița, femeia despre care chef Richard Abou Zaki vorbește des pe platourile de filmare. Cum arată aceasta

Irina Georgescu a dus bucatele tradiționale la rang de artă

Irina Georgescu promovează bucătăria autohtonă în diferite țări. Aceasta a absolvit Facultatea de Litere la Universitatea din București și a lucrat în publicitate. De mai bine de un deceniu a plecat în Marea Britanie, după ce s-a căsătorit cu un englez, iar acolo a descoperit cât de puține știu englezii despre România și despre români.

Articolul continuă după reclamă

„M-a mirat faptul că nu știau chiar atât de multe despre noi. Sunt o grămadă de prejudecăți și accesul la ce înseamnă cultura română se face doar probabil dacă ești pe lista ambasadei, să te duci la o serată George Enescu. Deci nu este nimic accesibil maselor, de exemplu, în care să se vorbească despre România”, a spus ea în cadrul unui interviu.

Aceasta a ales să apropie cele două culturi printr-un limbaj universal, acela al mâncării. Ea a transformat mâncarea tradițională într-un brand cultural internațional.

Și-a luat munca în serios și s-a documentat pentru rețete autentice pe care le-a pus într-un context istoric și cultural. Toate acestea s-au strâns într-o carte, devenită rapid bestseller: Carpatia.

Citește și: Cum arată meniul pregătit de Chef Richard Abou Zaki pentru serile pop-up-ului Retroscena. Preparatele vor cuceri domeniul Știrbey

Carpatia a fost desemnată „Cea mai bună carte internațională de bucate” de Guild of Food Writers, Marea Brianie. Nu a rămas neobservată nici în Germania, unde a primit premiul Silver Feather din partea Academiei Culinare. Ea a călătorit prin toată lumea, creând o punte comună între diferite culturi. Irina Georgescu este considerată deținătoarea unui Oscar al gastronomiei odată cu publicarea acestei cărți.

În română a fost tradusă de Elena Arhire la editura Litera cu titlul Carpatia. Rețete românești reinterpretate și a apărut în cursul acestui an.

Irina Georgescu a declarat: „Cărțile de bucate nu sunt doar rețete. Ele pot fi instrumente de lobby cultural.” Carpatia nu este doar despre mâncare, ci și despre istorie, identitate, familie și gust.

Citește și: Sărbătorile românilor, pline de nostalgie. Cât au plătit pentru o felie de pâine cu untură la târgul de Crăciun

Ea pornește de la un sentiment care poate fi descris doar în limba română, acela de dor. Dorul de copilărie, de mâncarea copilăriei, a fost de fapt cel ce a împins-o să meargă pe această cale. A căutat gustul de acasă în mâncărurile sale și tot el a îndemnat-o să scrie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Irina Georgescu s-a bazat pe memoria afectivă pentru a pune bazele muncii sale în bucătărie. Deși consideră că mâncărurile englezești sunt interesante, mărturisește că i se făcuse dor de gusturile românești.

„Am realizat cât de mult am învățat de la mama și bunica fără să-mi dau seama. Gătitul «după ochi» este o deprindere pentru toată viața”, a dezvăluit ea.

Integrarea fiecărei rețete într-un context istoric și geografic le dă o încărcătură aparte. De pildă, din cele din perioada comunistă transpare o cultură a sustenabilității, așa cum este numită acum. Fiind o perioadă marcată de lipsuri și restricții pe mai multe planuri, gospodinele încercau să nu arunce nimic. Astfel că, rețetele se dezvoltă în acest sens.

Citește și: Rețetă tradițională jumări de porc explicată pas cu pas - secretul unor jumări crocante și delicioase

„De la porc se folosea tot: copite pentru piftie, slănină, carne afumată. Afumătura este una dintre coordonatele gustului românesc”, spune autoarea cărții.

Aceste rețete îi surprind pe străini, la fel și meniurile sezoniere, pe care le poți găsi în casele oamenilor. Astfel că, rețetele pentru diferite ciorbe, borșuri, sarmale, precum și cele specifice Crăciunului sunt foarte apreciate.

„Ciorba este mâncarea noastră națională. (...) Făceam totul în casă: tobă, piftie, lebăr. Pe frânghia de la balcon nu mai uscam rufe, ci cârnați”, spune ea despre lucrurile care îi impresionează pe pofticioșii străini.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Rețeta lui Nicolai Tand pentru mâncărică de cartofi tradițională și pui la cuptor. Ce dă gustul autentic în bucătăria Super Neatza

Bucătăria românească este un melaj delicios, care păstrează adevărate atestate istorice, în funcție de evoluția societății, de regimuri politice și de culturile cu care a intrat în contact, iar Irina Georgescu a reușit să pună totul pe hârtie și în farfurie într-un stil unic.

Rețetă de sarmale în foi de leuștean. Preparatul nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun. Cum se face...
Înapoi la Homepage
AS.ro La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
Observatornews.ro Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Antena 3 Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
SpyNews Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Rețeta inedită de sarmale în foi de ceapă pentru Crăciun. Cum se prepară
Rețeta inedită de sarmale în foi de ceapă pentru Crăciun. Cum se prepară
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat... Catine.ro
Rețeta simplă și delicioasă de piftie. Care e secretul unui piftii perfecte pentru sărbători
Rețeta simplă și delicioasă de piftie. Care e secretul unui piftii perfecte pentru sărbători
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru... Elle
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu HelloTaste.ro
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu Jurnalul
Avatar: Foc și Cenușă a avut încasări IMENSE și cel mai puternic debut al anului în România
Avatar: Foc și Cenușă a avut încasări IMENSE și cel mai puternic debut al anului în România Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi Observator
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează MediCOOL
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x