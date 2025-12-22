Femeia care a primit Oscarul în materie culinară. Românca a scris istorie în Marea Britanie

O tânără româncă a impresionat cu preparatele sale tradiționale Marea Britanie, Australia și Statele Unite ale Americii.

Irina Georgescu a dus bucătăria tradițională în întreaga lume. Aceasta este stabilită încă din 2009 în Marea Britanie, unde a dus și bucătăria tradițională în speranța de a le prezenta oamenilor o altă față a României.

Citește și: Cine este Nănița, femeia despre care chef Richard Abou Zaki vorbește des pe platourile de filmare. Cum arată aceasta

Irina Georgescu a dus bucatele tradiționale la rang de artă

Irina Georgescu promovează bucătăria autohtonă în diferite țări. Aceasta a absolvit Facultatea de Litere la Universitatea din București și a lucrat în publicitate. De mai bine de un deceniu a plecat în Marea Britanie, după ce s-a căsătorit cu un englez, iar acolo a descoperit cât de puține știu englezii despre România și despre români.

Articolul continuă după reclamă

„M-a mirat faptul că nu știau chiar atât de multe despre noi. Sunt o grămadă de prejudecăți și accesul la ce înseamnă cultura română se face doar probabil dacă ești pe lista ambasadei, să te duci la o serată George Enescu. Deci nu este nimic accesibil maselor, de exemplu, în care să se vorbească despre România”, a spus ea în cadrul unui interviu.

Aceasta a ales să apropie cele două culturi printr-un limbaj universal, acela al mâncării. Ea a transformat mâncarea tradițională într-un brand cultural internațional.

Și-a luat munca în serios și s-a documentat pentru rețete autentice pe care le-a pus într-un context istoric și cultural. Toate acestea s-au strâns într-o carte, devenită rapid bestseller: Carpatia.

Citește și: Cum arată meniul pregătit de Chef Richard Abou Zaki pentru serile pop-up-ului Retroscena. Preparatele vor cuceri domeniul Știrbey

Carpatia a fost desemnată „Cea mai bună carte internațională de bucate” de Guild of Food Writers, Marea Brianie. Nu a rămas neobservată nici în Germania, unde a primit premiul Silver Feather din partea Academiei Culinare. Ea a călătorit prin toată lumea, creând o punte comună între diferite culturi. Irina Georgescu este considerată deținătoarea unui Oscar al gastronomiei odată cu publicarea acestei cărți.

În română a fost tradusă de Elena Arhire la editura Litera cu titlul Carpatia. Rețete românești reinterpretate și a apărut în cursul acestui an.

Irina Georgescu a declarat: „Cărțile de bucate nu sunt doar rețete. Ele pot fi instrumente de lobby cultural.” Carpatia nu este doar despre mâncare, ci și despre istorie, identitate, familie și gust.

Citește și: Sărbătorile românilor, pline de nostalgie. Cât au plătit pentru o felie de pâine cu untură la târgul de Crăciun

Ea pornește de la un sentiment care poate fi descris doar în limba română, acela de dor. Dorul de copilărie, de mâncarea copilăriei, a fost de fapt cel ce a împins-o să meargă pe această cale. A căutat gustul de acasă în mâncărurile sale și tot el a îndemnat-o să scrie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Irina Georgescu s-a bazat pe memoria afectivă pentru a pune bazele muncii sale în bucătărie. Deși consideră că mâncărurile englezești sunt interesante, mărturisește că i se făcuse dor de gusturile românești.

„Am realizat cât de mult am învățat de la mama și bunica fără să-mi dau seama. Gătitul «după ochi» este o deprindere pentru toată viața”, a dezvăluit ea.

Integrarea fiecărei rețete într-un context istoric și geografic le dă o încărcătură aparte. De pildă, din cele din perioada comunistă transpare o cultură a sustenabilității, așa cum este numită acum. Fiind o perioadă marcată de lipsuri și restricții pe mai multe planuri, gospodinele încercau să nu arunce nimic. Astfel că, rețetele se dezvoltă în acest sens.

Citește și: Rețetă tradițională jumări de porc explicată pas cu pas - secretul unor jumări crocante și delicioase

„De la porc se folosea tot: copite pentru piftie, slănină, carne afumată. Afumătura este una dintre coordonatele gustului românesc”, spune autoarea cărții.

Aceste rețete îi surprind pe străini, la fel și meniurile sezoniere, pe care le poți găsi în casele oamenilor. Astfel că, rețetele pentru diferite ciorbe, borșuri, sarmale, precum și cele specifice Crăciunului sunt foarte apreciate.

„Ciorba este mâncarea noastră națională. (...) Făceam totul în casă: tobă, piftie, lebăr. Pe frânghia de la balcon nu mai uscam rufe, ci cârnați”, spune ea despre lucrurile care îi impresionează pe pofticioșii străini.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Rețeta lui Nicolai Tand pentru mâncărică de cartofi tradițională și pui la cuptor. Ce dă gustul autentic în bucătăria Super Neatza

Bucătăria românească este un melaj delicios, care păstrează adevărate atestate istorice, în funcție de evoluția societății, de regimuri politice și de culturile cu care a intrat în contact, iar Irina Georgescu a reușit să pună totul pe hârtie și în farfurie într-un stil unic.