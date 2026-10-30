Antena Căutare
Home Lifestyle Food Spaghete cu spanac și roșii uscate în sos cremos, pentru masa de prânz sau o cină rapidă

Spaghete cu spanac și roșii uscate în sos cremos, pentru masa de prânz sau o cină rapidă

Rețeta de spaghete cu spanac și roșii uscate în sos cremos este o alegere excelentă pentru un prânz gustos sau o cină rapidă. Acest preparat combină pastele integrale cu spanacul proaspăt și roșiile uscate în ulei. Sosul cremos, aromat cu usturoi și parmezan, completează foarte bine ingredientele.

Maria Udrea Autor: Maria Udrea
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 08:17 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 08:29
Acest preparat combină pastele integrale cu spanacul proaspăt și roșiile uscate în ulei | Shutterstock/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Rețeta are influențe din bucătăria mediteraneeană, unde roșiile uscate, verdețurile și uleiul de măsline sunt ingrediente frecvent întâlnite. Roșiile uscate au un gust concentrat, ușor dulceag și intens aromat. Acestea oferă sosului o savoare aparte și o culoare plăcută.

Spanacul proaspăt aduce prospețime și echilibrează gustul bogat al sosului. Frunzele se înmoaie rapid și se combină foarte bine cu pastele fierbinți. În plus, oferă preparatului culoare și un aport important de fibre.

Un element interesant al acestei rețete este folosirea uleiului din borcanul cu roșii uscate. Acesta păstrează aromele ingredientelor și reprezintă o bază potrivită pentru sos. Alături de ceapă și usturoi, contribuie la obținerea unui gust intens.

Pentru consistența cremoasă, rețeta folosește smântână și parmezan. Supa de legume sau supa de pui completează sosul și îi oferă fluiditatea necesară. Untul adăugat la final rotunjește gustul și contribuie la textura catifelată.

Articolul continuă după reclamă

Aceste spaghete cu spanac și roșii uscate în sos cremos sunt potrivite pentru întreaga familie. Se pregătesc în aproximativ 20 de minute și nu necesită ingrediente greu de găsit. Pot fi servite ca fel principal sau pot fi completate cu piept de pui la grătar. Pentru o variantă vegetariană, folosește supă de legume și parmezan potrivit pentru acest tip de alimentație. Rezultatul este un fel de mâncare sățios, cu texturi și arome bine echilibrate.

Spaghete cu spanac și roșii uscate în sos cremos – Ingrediente

  • 250 g spaghete integrale
  • 140 g spanac proaspăt
  • 75 g roșii uscate în ulei, tăiate fâșii
  • 15 ml ulei din borcanul cu roșii uscate
  • 75 g ceapă, tăiată subțire
  • 3 căței de usturoi, tocați mărunt
  • 1 g fulgi de ardei iute
  • 1 g sare
  • 1 g piper negru măcinat
  • 240 ml supă de legume sau supă de pui
  • 120 g smântână fermentată
  • 25 g parmezan ras
  • 15 g unt.

Spaghete cu spanac și roșii uscate în sos cremos - Mod de preparare

Începe prin pregătirea ingredientelor. Spală spanacul și lasă-l să se scurgă bine. Toacă grosier frunzele și pregătește restul ingredientelor.

Pune o oală încăpătoare cu apă la fiert. Adaugă puțină sare și așteaptă să clocotească. Introdu spaghetele și fierbe-le conform indicațiilor de pe ambalaj. Păstrează textura al dente, deoarece pastele vor mai absorbi puțin sos.

Citește și: Motivul surprinzător pentru care trebuie să păstrezi apa în care au fiert pastele

Așază spanacul într-o strecurătoare încăpătoare, deasupra chiuvetei. Scurge pastele fierbinți direct peste frunzele de spanac. Căldura acestora va înmuia rapid spanacul. Amestecă ușor, pentru o distribuire uniformă.

Pregătește sosul cremos

Încinge uleiul din borcanul cu roșii uscate într-o tigaie încăpătoare. Adaugă ceapa și roșiile uscate tăiate fâșii. Călește ingredientele aproximativ 3 minute, la foc mediu. Amestecă periodic, până când ceapa devine moale.

Adaugă usturoiul tocat, fulgii de ardei iute, sarea și piperul. Amestecă timp de aproximativ un minut. Ai grijă să nu arzi usturoiul, deoarece poate deveni amar.

Toarnă supa de legume sau supa de pui peste ingredientele din tigaie. Mărește ușor focul și lasă lichidul să fiarbă aproximativ 2 minute. Sosul trebuie să scadă aproape la jumătate.

Redu focul și adaugă smântâna fermentată. Pune parmezanul ras și untul. Amestecă până când ingredientele se încorporează complet. Obține un sos omogen, cremos și suficient de fluid.

Adaugă spaghetele scurse și spanacul în tigaie. Amestecă bine, astfel încât sosul să acopere toate pastele. Lasă preparatul pe foc încă un minut, fără să îl fierbi excesiv.

Citește și: Budincă cu dovlecei, roșii cherry și brânză feta, pentru un mic dejun hrănitor și consistent

Gustă și potrivește de sare sau piper, dacă este necesar. Dacă sosul devine prea gros, adaugă puțină apă fierbinte de la paste. Amestecă din nou până obții consistența dorită.

Servește preparatul imediat, cât timp sosul este cald și cremos. Presară puțin parmezan ras deasupra fiecărei porții. Poți adăuga și câteva fâșii de roșii uscate pentru decor.

Pentru un plus de prospețime, folosește câteva frunze de busuioc proaspăt. Dacă preferi preparatele mai picante, adaugă câțiva fulgi de ardei iute.

Sfaturi pentru reușita rețetei de spaghete cu spanac și roșii uscate în sos cremos

Alege roșii uscate păstrate în ulei, deoarece oferă mai multă aromă. Folosește și puțin din uleiul lor pentru pregătirea sosului.

Nu fierbe excesiv spanacul. Căldura pastelor este suficientă pentru a înmuia frunzele. Astfel, acestea își păstrează mai bine culoarea.

Adaugă smântâna la foc mic, pentru a evita separarea sosului. Dacă folosești parmezan, rade-l chiar înainte de preparare.

Păstrează resturile într-un recipient închis, la frigider, pentru maximum 3 zile. Reîncălzește pastele într-o tigaie, la foc mic. Adaugă puțină apă pentru a reda cremozitatea sosului.

Folosește orice tip de paste preferi, inclusiv penne, fusilli sau linguine. Înlocuiește spanacul proaspăt cu spanac congelat, bine decongelat și scurs.

Poți adăuga ciuperci sotate sau ardei copți pentru mai multă varietate. Pentru un preparat mai bogat în proteine, completează rețeta cu piept de pui sau creveți.

Ovăz lăsat peste noapte sau budincă de chia? Care este mai bună pentru scăderea colesterolului, potrivit nutriționiștilo...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soţie a lui Adrian Mutu. Cum arată la 45 de ani şi din ce face bani Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soţie a lui Adrian Mutu. Cum arată la 45 de ani şi din ce face bani
Observatornews.ro Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Antena 3 O tânără de 24 de ani, femeie de afaceri, a fost omorâtă de iubitul de 62 de ani, după ce l-a anunțat că îl părăsește O tânără de 24 de ani, femeie de afaceri, a fost omorâtă de iubitul de 62 de ani, după ce l-a anunțat că îl părăsește
SpyNews Cine este și cu ce se ocupă Denis, iubitul Oanei Tomoioagă de la Asia Express. Cele mai romantice imagini cu cei doi Cine este și cu ce se ocupă Denis, iubitul Oanei Tomoioagă de la Asia Express. Cele mai romantice imagini cu cei doi
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
De ce apare un inel verzui în jurul gălbenușului ouălor fierte. Greșeala care îi schimbă culoarea
De ce apare un inel verzui în jurul gălbenușului ouălor fierte. Greșeala care îi schimbă culoarea
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce este drojdia inactivă și de ce tot mai mulți oameni o folosesc în alimentație. Beneficiile și utilizările ei
Ce este drojdia inactivă și de ce tot mai mulți oameni o folosesc în alimentație. Beneficiile și utilizările ei
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Se strânge lațul în jurul lui Ilie Bolojan! Cristina Trăilă, primele declaraţii în calitate de inculpat
Se strânge lațul în jurul lui Ilie Bolojan! Cristina Trăilă, primele declaraţii în calitate de inculpat BZI
Fraudă de 7 milioane de euro pe Dunăre cu remorchere 
Fraudă de 7 milioane de euro pe Dunăre cu remorchere  Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x