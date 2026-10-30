Spaghete cu spanac și roșii uscate în sos cremos, pentru masa de prânz sau o cină rapidă

Rețeta de spaghete cu spanac și roșii uscate în sos cremos este o alegere excelentă pentru un prânz gustos sau o cină rapidă. Acest preparat combină pastele integrale cu spanacul proaspăt și roșiile uscate în ulei. Sosul cremos, aromat cu usturoi și parmezan, completează foarte bine ingredientele.

Rețeta are influențe din bucătăria mediteraneeană, unde roșiile uscate, verdețurile și uleiul de măsline sunt ingrediente frecvent întâlnite. Roșiile uscate au un gust concentrat, ușor dulceag și intens aromat. Acestea oferă sosului o savoare aparte și o culoare plăcută.

Spanacul proaspăt aduce prospețime și echilibrează gustul bogat al sosului. Frunzele se înmoaie rapid și se combină foarte bine cu pastele fierbinți. În plus, oferă preparatului culoare și un aport important de fibre.

Un element interesant al acestei rețete este folosirea uleiului din borcanul cu roșii uscate. Acesta păstrează aromele ingredientelor și reprezintă o bază potrivită pentru sos. Alături de ceapă și usturoi, contribuie la obținerea unui gust intens.

Pentru consistența cremoasă, rețeta folosește smântână și parmezan. Supa de legume sau supa de pui completează sosul și îi oferă fluiditatea necesară. Untul adăugat la final rotunjește gustul și contribuie la textura catifelată.

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Aceste spaghete cu spanac și roșii uscate în sos cremos sunt potrivite pentru întreaga familie. Se pregătesc în aproximativ 20 de minute și nu necesită ingrediente greu de găsit. Pot fi servite ca fel principal sau pot fi completate cu piept de pui la grătar. Pentru o variantă vegetariană, folosește supă de legume și parmezan potrivit pentru acest tip de alimentație. Rezultatul este un fel de mâncare sățios, cu texturi și arome bine echilibrate.

Spaghete cu spanac și roșii uscate în sos cremos – Ingrediente

250 g spaghete integrale

140 g spanac proaspăt

75 g roșii uscate în ulei, tăiate fâșii

15 ml ulei din borcanul cu roșii uscate

75 g ceapă, tăiată subțire

3 căței de usturoi, tocați mărunt

1 g fulgi de ardei iute

1 g sare

1 g piper negru măcinat

240 ml supă de legume sau supă de pui

120 g smântână fermentată

25 g parmezan ras

15 g unt.

Spaghete cu spanac și roșii uscate în sos cremos - Mod de preparare

Începe prin pregătirea ingredientelor. Spală spanacul și lasă-l să se scurgă bine. Toacă grosier frunzele și pregătește restul ingredientelor.

Pune o oală încăpătoare cu apă la fiert. Adaugă puțină sare și așteaptă să clocotească. Introdu spaghetele și fierbe-le conform indicațiilor de pe ambalaj. Păstrează textura al dente, deoarece pastele vor mai absorbi puțin sos.

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Așază spanacul într-o strecurătoare încăpătoare, deasupra chiuvetei. Scurge pastele fierbinți direct peste frunzele de spanac. Căldura acestora va înmuia rapid spanacul. Amestecă ușor, pentru o distribuire uniformă.

Pregătește sosul cremos

Încinge uleiul din borcanul cu roșii uscate într-o tigaie încăpătoare. Adaugă ceapa și roșiile uscate tăiate fâșii. Călește ingredientele aproximativ 3 minute, la foc mediu. Amestecă periodic, până când ceapa devine moale.

Adaugă usturoiul tocat, fulgii de ardei iute, sarea și piperul. Amestecă timp de aproximativ un minut. Ai grijă să nu arzi usturoiul, deoarece poate deveni amar.

Toarnă supa de legume sau supa de pui peste ingredientele din tigaie. Mărește ușor focul și lasă lichidul să fiarbă aproximativ 2 minute. Sosul trebuie să scadă aproape la jumătate.

Redu focul și adaugă smântâna fermentată. Pune parmezanul ras și untul. Amestecă până când ingredientele se încorporează complet. Obține un sos omogen, cremos și suficient de fluid.

Adaugă spaghetele scurse și spanacul în tigaie. Amestecă bine, astfel încât sosul să acopere toate pastele. Lasă preparatul pe foc încă un minut, fără să îl fierbi excesiv.

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Gustă și potrivește de sare sau piper, dacă este necesar. Dacă sosul devine prea gros, adaugă puțină apă fierbinte de la paste. Amestecă din nou până obții consistența dorită.

Servește preparatul imediat, cât timp sosul este cald și cremos. Presară puțin parmezan ras deasupra fiecărei porții. Poți adăuga și câteva fâșii de roșii uscate pentru decor.

Pentru un plus de prospețime, folosește câteva frunze de busuioc proaspăt. Dacă preferi preparatele mai picante, adaugă câțiva fulgi de ardei iute.

Sfaturi pentru reușita rețetei de spaghete cu spanac și roșii uscate în sos cremos

Alege roșii uscate păstrate în ulei, deoarece oferă mai multă aromă. Folosește și puțin din uleiul lor pentru pregătirea sosului.

Nu fierbe excesiv spanacul. Căldura pastelor este suficientă pentru a înmuia frunzele. Astfel, acestea își păstrează mai bine culoarea.

Adaugă smântâna la foc mic, pentru a evita separarea sosului. Dacă folosești parmezan, rade-l chiar înainte de preparare.

Păstrează resturile într-un recipient închis, la frigider, pentru maximum 3 zile. Reîncălzește pastele într-o tigaie, la foc mic. Adaugă puțină apă pentru a reda cremozitatea sosului.

Folosește orice tip de paste preferi, inclusiv penne, fusilli sau linguine. Înlocuiește spanacul proaspăt cu spanac congelat, bine decongelat și scurs.

Poți adăuga ciuperci sotate sau ardei copți pentru mai multă varietate. Pentru un preparat mai bogat în proteine, completează rețeta cu piept de pui sau creveți.