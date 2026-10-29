Budincă cu dovlecei, roșii cherry și brânză feta, pentru un mic dejun hrănitor și consistent

Această rețetă de budincă cu dovlecei, roșii cherry și brânză feta este potrivită pentru micul dejun, brunch sau o cină ușoară. Ouăle, brânza proaspătă de vaci, dovleceii și roșiile coapte se combină într-o compoziție cremoasă. Feta adaugă o notă sărată, iar condimentele completează aroma legumelor.

Această budincă este potrivită pentru persoanele care preferă mesele bogate în proteine și sărace în carbohidrați | Shutterstock

Această budincă sărată se inspiră din bucătăria mediteraneeană, unde legumele, ouăle și brânzeturile sunt ingrediente frecvent întâlnite. Dovleceii au un gust delicat și o textură fragedă. Roșiile cherry aduc o ușoară dulceață, mai ales după coacere. Împreună, cele două legume oferă preparatului un gust echilibrat și o consistență plăcută.

Ouăle formează baza budincii și contribuie la textura sa moale. Brânza proaspătă de vaci face compoziția mai cremoasă și completează aportul de proteine. Feta oferă un contrast de gust și se potrivește foarte bine cu oregano, mărarul uscat și usturoiul. Puțin ardei iute măcinat poate adăuga o notă discretă, fără să acopere aroma celorlalte ingrediente.

Un avantaj important al acestei rețete este versatilitatea. Servește budinca imediat după coacere, când interiorul este fraged, iar brânza este bine integrată în compoziție. O poți pregăti și în avans, pentru a avea mesele organizate în zilele aglomerate. După răcire, păstreaz-o la frigider și încălzește porțiile înainte de servire.

Budincă cu dovlecei, roșii cherry și brânză feta - Ingrediente

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600 g dovlecei

300 g roșii cherry

8 ouă mari

110 g brânză proaspătă de vaci, de tip cottage cheese

80 ml lapte

180 g brânză feta

45 ml ulei de măsline extravirgin

5 g usturoi granulat

3 g oregano uscat

1,5 g mărar uscat

2 g ceapă granulată

0,5 g fulgi de ardei iute, opțional

Sare, după gust

Piper negru măcinat, după gust.

Budincă cu dovlecei, roșii cherry și brânză feta - Mod de preparare

Mai întâi vei pregăti legumele. Spală dovleceii și roșiile cherry sub un jet de apă rece. Șterge legumele cu prosoape de hârtie. Taie dovleceii în rondele de aproximativ 1–1,5 cm grosime. Păstrează roșiile mici întregi sau taie-le în jumătăți, dacă sunt mai mari.

Încălzește cuptorul la 230°C. Tapetează o tavă mare cu hârtie de copt. Alege o tavă suficient de încăpătoare, astfel încât legumele să formeze un singur strat.

Amestecă uleiul de măsline cu usturoiul granulat, oregano, mărarul, ceapa granulată și fulgii de ardei iute. Adaugă dovleceii și roșiile. Amestecă bine, până când condimentele acoperă uniform legumele.

Așază legumele în tavă, fără să le suprapui excesiv. Introdu tava în cuptor și coace aproximativ 15 minute. Legumele trebuie să se înmoaie ușor și să capete câteva zone rumenite.

Scoate tava și redu temperatura cuptorului la 175°C. Nu sări peste această etapă. Coacerea inițială ajută legumele să elimine o parte din apă. Astfel, delicioasa budincă cu dovlecei, roșii cherry și brânză feta va avea o consistență mai bună și nu va deveni apoasă.

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Pregătește compoziția de ouă și brânză

Sparge ouăle într-un bol încăpător. Adaugă brânza proaspătă de vaci și laptele. Bate ingredientele cu un tel până când obții o compoziție omogenă.

Sfărâmă 120 g de brânză feta și încorporeaz-o în amestecul de ouă. Adaugă puțin piper negru măcinat. Gustă brânza înainte să adaugi sare, deoarece feta este deja sărată.

Asamblează și coace budincă cu dovlecei, roșii cherry și brânză feta

Unge ușor cu ulei o tavă pătrată, de aproximativ 20 × 20 cm. Transferă legumele coapte în tavă și distribuie-le uniform. Toarnă compoziția de ouă peste dovlecei și roșii.

Presară deasupra restul de 60 g de brânză feta. Acoperă tava cu folie de aluminiu, fără să o lași să atingă direct compoziția.

Introdu tava în cuptorul încălzit la 175°C. Coace budinca acoperită timp de 30 de minute. Îndepărtează apoi folia și continuă coacerea încă 20–25 de minute.

Verifică centrul preparatului înainte să oprești cuptorul. Compoziția trebuie să fie închegată, fără lichid de ou crud. Dacă este necesar, prelungește coacerea cu câteva minute.

Scoate tava și lasă budinca să se odihnească timp de 10 minute. Taie porțiile după ce compoziția s-a stabilizat. Servește preparatul cald, alături de o salată proaspătă.

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Sfaturi pentru o budincă cu dovlecei, roșii cherry și brânză feta reușită

Alege dovlecei proaspeți și nu îi tăia în rondele prea subțiri. Elimină excesul de apă prin coacerea inițială a legumelor. Amestecă bine ouăle cu brânza proaspătă, pentru o textură uniformă. Nu prelungi inutil coacerea, deoarece ouăle pot deveni tari.

Păstrează budinca răcită într-un recipient închis, la frigider, pentru cel mult 4 zile. Încălzește porțiile în cuptor, la 175°C, până când sunt bine încălzite. Pentru o păstrare mai îndelungată, congelează porțiile individuale pentru cel mult 2 luni.

Poți servi budinca la micul dejun, la prânz sau la cină. O salată de castraveți, frunze verzi și ridichi completează foarte bine gustul preparatului.

Rețeta este potrivită pentru persoanele care preferă mesele bogate în proteine și sărace în carbohidrați. Dovleceii și roșiile contribuie cu fibre și vitamine, iar ouăle și brânzeturile oferă proteine și grăsimi. Pentru o masă echilibrată, poți servi budinca alături de o salată verde sau de alte legume proaspete.

Un alt avantaj este că poți adapta ingredientele în funcție de sezon și de preferințe. Înlocuiește o parte dintre dovlecei cu ardei gras sau ciuperci. Adaugă spanac pentru un plus de verdeață ori folosește mozzarella dacă preferi un gust mai blând. Păstrează însă proporțiile de bază, pentru ca budinca să se lege corect și să poată fi porționată ușor.