Supa care te salvează de caniculă. Cum o prepari rapid

Dacă ai rămas în pană de idei, supa de roșii este potrivită în sezonul cald pentru că o poți prepara rapid și te poate răcori instant.

În plus, roșiile sunt o sursă excelentă de vitamina C, un antioxidant esențial pentru întărirea sistemului imunitar, protejarea celulelor de stresul oxidativ și promovarea sănătății pielii. De asemenea, conțin vitamina A, necesară pentru sănătatea vederii, și vitamina K, care susține coagularea sângelui și menținerea sănătății oaselor.

