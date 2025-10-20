Supă cremă de dovleac, o rețetă delicioasă de toamnă. Ce ingredient aparte poți să-i adaugi

Antena Căutare
Supă cremă de dovleac este una dintre cele mai iubite rețete de toamnă, cremoasă, aromată și hrănitoare. Preparată cu legume simple, dar cu gust bogat, se transformă într-un fel de mâncare elegant atunci când primește un ingredient aparte, menit să îi scoată dulceața în evidență.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 10:01 | Actualizat Luni, 20 Octombrie 2025, 11:13
Pentru o textură crocantă, deasupra supei de dovleac se presară semințe ușor coapte | Shutterstock

Dovleacul plăcintar are deja un parfum natural dulceag, care se potrivește de minune cu nucșoara sau ghimbirul, dar adevărata surpriză este atunci când la final se adaugă câteva linguri de suc proaspăt de portocală. Aciditatea discretă echilibrează savoarea legumelor fierte și aduce un contrast rafinat, iar coaja fin rasă, folosită cu măsură, intensifică și mai mult senzația de prospețime.

Rezultatul este o supă catifelată, cu gust rotund și cu un parfum ușor exotic, care iese din zona clasică fără a-și pierde simplitatea. Servită cu semințe de dovleac prăjite sau cu crutoane aurii, supa cremă de dovleac cu un strop de portocală devine preparatul ideal pentru serile reci de toamnă, când ai nevoie de o mâncare caldă, reconfortantă, dar și surprinzătoare.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de supă cremă de țelină. Cum se prepară acasă

Rețetă clasică pentru supă cremă de dovleac

Ingrediente

  • 800 g dovleac plăcintar curățat
  • 2 morcovi (aprox. 150 g)
  • 1 ceapă mare (100 g)
  • 2 cartofi medii (200 g)
  • 2 linguri ulei de măsline sau unt (30 g)
  • 1 litru supă de legume (sau apă, dacă nu ai)
  • 100 ml smântână lichidă pentru gătit (opțional, pentru cremozitate)
  • sare și piper proaspăt măcinat, după gust
  • ½ linguriță nucșoară rasă
  • ½ linguriță ghimbir proaspăt ras (opțional)
  • semințe de dovleac și crutoane pentru servit

Mod de preparare

Pentru a pregăti o supă cremă clasică de dovleac se curăță dovleacul plăcintar de coajă și semințe și se taie cuburi potrivit de mari, apoi se spală și se curăță morcovii, ceapa și cartofii și se taie și ele bucăți egale, ca să fiarbă uniform. Se așază o oală încăpătoare pe foc și se pune la încins uleiul de măsline sau untul, după preferință, apoi se adaugă ceapa și se amestecă până devine translucidă și lasă un miros dulceag. În același vas se pun morcovii și cartofii, se lasă câteva minute să se înmoaie ușor și să prindă gust, apoi se adaugă cuburile de dovleac.

Se amestecă bine toate legumele, se toarnă supa de legume fierbinte și se lasă să fiarbă la foc potrivit, acoperit parțial cu un capac, până când toate legumele se înmoaie, lucru care durează aproximativ treizeci de minute.

Când sunt fierte, se ia vasul de pe foc și se pasează tot conținutul cu un blender vertical până se obține o textură foarte fină, fără bucăți de legume rămase. În acest moment se adaugă smântâna lichidă, nucșoara rasă și, pentru un plus de prospețime, puțin ghimbir proaspăt ras, apoi se potrivește gustul cu sare și piper. Se mai lasă supa să dea un clocot scurt, doar cât să se împrietenească aromele, după care se servește imediat, fierbinte, cu semințe de dovleac ușor prăjite și cu crutoane crocante presărate deasupra.

CITEȘTE ȘI: Supa cremă de morcovi cu portocale și anason. Ce truc folosește Chef Orlando Zaharia pentru un plus de savoare

Ingredientul surpriză care poate schimba total gustul supei

Ingredientul surpriză care poate transforma total gustul supei de dovleac este portocala. Nu e nevoie de mult, doar zeama de la o jumătate de portocală sau câteva linguri de suc proaspăt, adăugate la final, după ce supa a fost pasată și asezonată. Aciditatea subtilă echilibrează dulceața naturală a dovleacului și intensifică aromele, iar nota citrică aduce o prospețime neașteptată, care face ca preparatul să nu mai fie doar o supă consistentă de toamnă, ci un fel elegant, cu accente moderne.

Coaja fin rasă de portocală sau chiar câteva fire de scorțișoară pot completa această direcție, ducând rețeta într-o zonă aproape festivă. Astfel, un preparat simplu, rustic, se transformă într-o supă rafinată, potrivită pentru un meniu de sărbătoare sau pentru o masă în care vrei să surprinzi invitații.

Rețetă simplă și aromată de compot de gutui, fără zahăr, pentru iarnă... Cum să faci must acasă? Ingredientul secret pentru a nu fermenta și metode de conservare...
