Supă de ouă. Rețeta unui preparat asiatic hrănitor și delicios

Supa de ouă, cunoscută sub numele de egg drop soup, este un preparat emblematic al bucătăriei chinezești, apreciat pentru textura sa mătăsoasă și gustul delicat. Numele său provine din tehnica specifică de preparare. Ouăle bătute sunt turnate treptat într-o supă fierbinte, formând fâșii fine și translucide.

Publicat: Miercuri, 03 Septembrie 2025, 11:10 | Actualizat Miercuri, 03 Septembrie 2025, 12:24
Supa de ouă este un preparat specific chinezesc | Shutterstock

Cu origini străvechi, această supă a fost consumată de secole în China și a devenit populară în întreaga lume datorită simplității și versatilității sale. Deși rețeta clasică include supă de pui, ouă și amidon pentru consistență, există numeroase variante regionale și adaptări moderne. Uneori, se adaugă ghimbir, usturoi sau ulei de susan pentru un plus de aromă.

În restaurantele chinezești, poate fi servită cu ceapă verde, ciuperci sau porumb. În unele culturi asiatice, este îngroșată mai mult pentru a deveni o masă reconfortantă în sezonul rece. În versiuni occidentale, supa poate fi îmbogățită cu lapte de cocos sau tofu pentru o alternativă vegetariană.

Cum poți personaliza supa de ouă

Pentru cei care doresc să înlocuiască ingredientele clasice, supa poate fi adaptată ușor. În loc de supă de pui, se poate folosi un fond vegetal, iar amidonul poate fi omis pentru o textură mai clară. Cei care preferă o notă mai intensă de umami pot adăuga sos de soia sau miso. Un truc important pentru a obține fâșii fine de ou este să fie turnate treptat în supa clocotită, amestecând ușor cu o furculiță sau bețișoare chinezești.

Cum se servește supa de ouă

Supa de ouă se servește fierbinte, fiind adesea o primă etapă a unei mese asiatice alături de preparate mai complexe. Poate fi păstrată la frigider pentru maximum 24 de ore, însă își pierde din delicatețe la reîncălzire, motiv pentru care este recomandat să fie consumată proaspătă. Datorită rapidității și ușurinței de preparare, acest fel de mâncare rămâne o opțiune ideală pentru zilele în care se dorește o supă reconfortantă, gata în doar câteva minute.

Ingrediente

  • 15oo ml supă de pui (proaspătă sau cuburi),
  • 3 ouă mari,
  • 1 linguriță de sare (sau după gust),
  • 1/2 linguriță de piper alb proaspăt măcinat,
  • 1 linguriță de ulei de susan,
  • 1 linguriță de amidon de porumb,
  • 2 linguri de apă rece,
  • 2 lingurițe de sos de soia,
  • 2 linguri de ceapă verde tocată,
  • 1 linguriță de ghimbir proaspăt ras

Mod de preparare

Supa de pui se pune la încălzit într-o oală la foc mediu. Se adaugă sarea, piperul, sosul de soia și ghimbirul ras dacă folosești. Se lasă supa să fiarbă la foc mic. Apoi pune amidonul de porumb cu două linguri de apă rece într-un bol mic până se dizolvă complet. După aceea se încorporează în supa fierbinte, amestecând continuu până când supa se îngroașă ușor, aproximativ 1-2 minute.

Într-un bol mic, se bat ouăle până se omogenizează. Se reduce focul la minimum, astfel încât supa să nu mai facă bule mari.

Folosind o furculiță sau un tel, se tornă încet ouăle bătute în supă, amestecând continuu în același timp. Ouăle se vor coagula sub formă de fire subțiri, dând supei textura sa caracteristică. Nu se amesteca prea mult, pentru a evita ca ouăle să devină prea mici sau să se închege.

Opțional, se adaugă uleiul de susan pentru o aromă suplimentară. După ce este gata se toarnă supa în castroane și se presară deasupra ceapă verde tocată pentru un plus de culoare și prospețime. Se servește imediat, fierbinte.

Înapoi la Homepage
