Ciorbă de pui ţărănească. Ce ingrediente o fac super gustoasă

Ciorba de pui țărănească rămâne un preparat emblematic al bucătăriei românești, tocmai pentru că reușește să fie simplă și bogată în același timp. Este genul de mâncare care aduce confort și care, odată pusă pe masă, strânge toată familia în jurul farfuriilor fierbinți.

Un gust desăvârșit începe de la carnea folosită. Un pui cu piele și os oferă o bază aromată, densă, care împrumută zeamei un gust profund, imposibil de obținut cu fileuri sau părți dezosate. Oasele și pielița degajă colagen și grăsimi care se leagă cu legumele, dând consistență și o notă plină, specifică ciorbelor țărănești. Nu mai puțin importante sunt rădăcinoasele: țelina și păstârnacul dau dulceață discretă, morcovul colorează natural zeama, iar ardeiul aduce o aromă caldă, care echilibrează aciditatea borșului.

Pentru un plus de gust, multe gospodine obișnuiesc să pună câteva roșii proaspete sau din conservă și să adauge la final leuștean tocat, un ingredient-cheie fără de care ciorba de pui ar fi parcă mai puțin „ca acasă”. Chiar și un strop de ulei turnat când fierb legumele face ca aromele să se lege mai bine, iar zeama să fie lucioasă și apetisantă. În fond, ciorba de pui țărănească este mai mult decât o rețetă: e un ritual culinar care trece din generație în generație, păstrând savoarea gustului autentic.

Cum se prepară ciorba de pui ţărănească

Ciorba de pui țărănească este unul dintre acele preparate care amintesc de mesele tihnite de duminică, când bucătăria miroase a legume proaspete, carne fragedă și verdețuri aromate. Prepararea ei este mai simplă decât pare, dar pentru ca gustul să fie bogat și echilibrat, merită să urmezi câteva sfaturi și să ții cont de câteva mici trucuri.

Pentru început, folosește un pui cât mai natural, de curte, dacă ai posibilitatea. Carnea are altă textură, mai densă, și lasă un gust mult mai intens decât un pui crescut industrial. Oasele și pielița contribuie la limpezimea și savoarea ciorbei, așa că e indicat să nu folosești doar piept. Gâtul, spatele și aripile dau un fond de supă excelent. Carnea se pune la fiert în apă rece cu puțină sare, iar spuma care se ridică la suprafață se îndepărtează de câteva ori, pentru a obține un lichid limpede.

Legumele joacă un rol esențial. Ceapa, morcovii, păstârnacul, țelina și ardeiul se taie potrivit, nici prea mari, nici foarte mărunt, astfel încât să-și păstreze textura după fierbere. Pentru o aromă plăcută, călește ușor ceapa și morcovul în puțin ulei înainte de a le pune în oala cu carne, pentru a intensifica culoarea și gustul. Borșul proaspăt de casă este ingredientul-cheie care îi dă aciditatea caracteristică. Dacă nu îl ai la îndemână, îl poți înlocui cu zeamă de lămâie sau puțin oțet, adăugat treptat spre final.

Un truc important este să adaugi verdețurile – leușteanul, pătrunjelul sau tarhonul – abia după ce oprești focul, pentru ca ele să-și păstreze aroma proaspătă. Dacă îți dorești o ciorbă mai hrănitoare, poți adăuga câteva linguri de orez sau tăiței fini, fierți separat ca să nu tulbure zeama.

Ciorba de pui țărănească trebuie lăsată să se odihnească 10–15 minute înainte de servire, timp în care aromele se leagă, iar gustul devine mai rotund. Servită fierbinte, cu smântână și ardei iute alături, este un adevărat omagiu adus bucătăriei tradiționale și unul dintre cele mai iubite feluri de mâncare din repertoriul românesc.

Reţetă de ciorbă de pui ţărănească

Ingrediente

1 pui mediu (1,2–1,5 kg) sau 1 kg carne de pui cu oase (spate, aripi, pulpe)

2 morcovi mari

1 ceapă mare

1 păstârnac

1 rădăcină de țelină

1 ardei gras roșu sau galben

150 g roșii sau 1 conservă mică de roșii cuburi

100 g orez (opțional)

500 ml borș proaspăt (sau după gust)

1 legătură leuștean

1 legătură pătrunjel verde

2 linguri ulei

sare și piper după gust

Mod de preparare

Carnea de pui se spală bine, se taie bucăți potrivite și se pune la fiert într-o oală mare cu aproximativ 3 litri de apă rece și o lingură rasă de sare. Când începe să fiarbă, se spumează de mai multe ori, apoi se lasă la foc potrivit până carnea este aproape fiartă. Între timp, toate legumele se curăță și se taie cubulețe sau rondele.

Într-o tigaie, ceapa și morcovii se călesc ușor în ulei, cât să se înmoaie puțin și să capete culoare. Se adaugă legumele în oală împreună cu păstârnacul, țelina și ardeiul gras. Se fierb 15–20 de minute până când toate ingredientele devin fragede. Dacă se folosește orez, acesta se spală bine și se pune în oală în acest moment, lăsându-se la fiert încă 10 minute. Borșul se fierbe separat câteva clocote, apoi se toarnă în ciorbă, amestecând ușor. Se adaugă roșiile cuburi și se mai lasă 5–7 minute pe foc mic, potrivind gustul de sare și piper.

După ce s-a stins focul, se presară deasupra leușteanul și pătrunjelul tocate fin. Ciorba se lasă să se odihnească 10–15 minute, apoi se servește fierbinte, simplă sau cu smântână și ardei iute.

Cât se ţine pe foc ciorba de pui

Durata totală de fierbere a ciorbei de pui depinde de tipul cărnii și de cât de mari sunt bucățile, dar în general, trebuie să te aștepți la aproximativ 60–90 de minute.

Dacă folosești pui de curte, carnea are nevoie de mai mult timp ca să devină fragedă – cel puțin 50–60 de minute înainte să adaugi legumele. Dacă ai pui mai tânăr sau carne de pui din comerț, fierberea durează aproximativ 30–40 de minute până când carnea se pătrunde bine. După aceea, legumele se adaugă și se fierb încă 15–20 de minute, până devin moi, dar fără să se zdrobească. Dacă pui și orez, acesta se lasă la fiert încă 10 minute, în funcție de tipul de bob.

La final, după ce torni borșul fiert separat sau zeama de lămâie, ciorba mai trebuie să dea câteva clocote, aproximativ 5–7 minute, ca gusturile să se îmbine. În concluzie, timpul total petrecut pe foc poate varia între o oră și o oră jumătate, în funcție de cât de repede fierbe carnea. Cel mai important este să verifici textura: carnea trebuie să fie bine pătrunsă, iar legumele fierte, dar încă întregi.