Primul răsfăț al băiețelului pierdut și căutat de autoritățile din Sibiu. Ce a mâncat micuțul după ce a fost salvat

După 3 zile de coșmar în care a stat departe de părinții săi, băiețelul pierdut în Sibiu și-a dorit să mănânce asta.

Băiețelul de 5 ani dispărut în județul Sibiu a fost găsit după 3 zile. Acesta a supraviețuit singur în pădure, asta după ce a plecat de lângă tatăl său. Alexandru Zerestea și-a dorit aceste lucruri imediat cum a văzut că autoritățile sunt de partea lui și încearcă să-l ajute.

La acțiunea de căutare au participat polițiști, dar și jandarmi și salvamontiși și voluntari și localnici. Au fost folosite drone, câini de urmă, dar și un elicopter. Băiețelul era foarte speriat când a fost găsit, dar a zâmbit imediat când și-a dat seama că cei care l-au găsit nu vor să-i facă rău. Totul s-a întâmplat într-o zonă împădurită.

„Ne-a întrebat de mami, tati și, după ce am povestit doar ca să-i dăm niște ciocolată, apă și banane(...) Da, era speriat. După ce am reușit să vorbim cu el și a văzut că suntem prietenoși și nu-i vrem răul, s-a luminat la față și a început să zâmbească”, au declarat cei care l-au salvat, arată cei de la Digi24.ro.

Tatăl său, Toma Zerestea, a mărturisit că fiul său i-a spus că-l iubește, la fel ca și pe mama sa. Ulterior, tatăl micuțului le-a mulțumit tuturor celor care au participat la acțiunea de căutare a fiului său.

„Eu vreau să vă mulțumesc din tot sufletul! Mobilizarea a fost exemplară, mă bucur foarte mult. M-ați ascultat și m-ați înțeles că lucrurile trebuie făcute pe unde și cum spun eu și așa a fost.Vă mulțumesc mult pentru toate eforturile făcute, pentru răbdare.(...)

Am dormit o oră și jumătate de când s-a întâmplat pierderea lui Alexandru, am mâncat foarte puțin și acum resimt oboseala. Acum când l-am găsit resimt oboseala în genunchi. Tremur de fericire. Mă bucur enorm de mult și vreau să vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc foarte mult voluntarilor, au venit din multe părți ale țării”, a transmis tatăl copilului pierdut.

La acțiunea de căutare au fost implicate autorități și zeci de salvatori. De asemenea, un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație a avut un rol deciziv în găsirea micuțului.

Pilotul Mihail Soare l-a observat pe micuț din zbor. Acesta este considerat unul dintre eroii intervenției.

„Ore întregi de căutări, emoții și speranță. Astăzi, micuțul Alexandru din Sibiu a fost găsit în siguranță de colegii de la IGAv. Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, le transmite mulțumiri și felicitări tuturor colegilor din cadrul structurilor MAI, MApN și voluntarilor care au luptat contracronometru pentru această minune. Polițiști, jandarmi, pompieri, salvatori, piloți, soldați, voluntari și oameni simpli au demonstrat că, atunci când un copil este în pericol, o țară întreagă se mobilizează. Respect pentru toți cei care nu au renunțat nicio clipă. România are eroi”, a fost mesajul MAI.