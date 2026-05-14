Antena Căutare
Home News Actualitate Primul răsfăț al băiețelului pierdut și căutat de autoritățile din Sibiu. Ce a mâncat micuțul după ce a fost salvat

Primul răsfăț al băiețelului pierdut și căutat de autoritățile din Sibiu. Ce a mâncat micuțul după ce a fost salvat

După 3 zile de coșmar în care a stat departe de părinții săi, băiețelul pierdut în Sibiu și-a dorit să mănânce asta.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 Mai 2026, 09:51 | Actualizat Joi, 14 Mai 2026, 10:07
Primul răsfăț al băiețelului pierdut și căutat de autoritățile din Sibiu. Ce a mâncat micuțul după ce a fost salvat | youtube captura/facebook
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Băiețelul de 5 ani dispărut în județul Sibiu a fost găsit după 3 zile. Acesta a supraviețuit singur în pădure, asta după ce a plecat de lângă tatăl său. Alexandru Zerestea și-a dorit aceste lucruri imediat cum a văzut că autoritățile sunt de partea lui și încearcă să-l ajute.

La acțiunea de căutare au participat polițiști, dar și jandarmi și salvamontiși și voluntari și localnici. Au fost folosite drone, câini de urmă, dar și un elicopter. Băiețelul era foarte speriat când a fost găsit, dar a zâmbit imediat când și-a dat seama că cei care l-au găsit nu vor să-i facă rău. Totul s-a întâmplat într-o zonă împădurită.

Primul răsfăț al băiețelului pierdut și căutat de autoritățile din Sibiu

„Ne-a întrebat de mami, tati și, după ce am povestit doar ca să-i dăm niște ciocolată, apă și banane(...) Da, era speriat. După ce am reușit să vorbim cu el și a văzut că suntem prietenoși și nu-i vrem răul, s-a luminat la față și a început să zâmbească”, au declarat cei care l-au salvat, arată cei de la Digi24.ro.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tatăl său, Toma Zerestea, a mărturisit că fiul său i-a spus că-l iubește, la fel ca și pe mama sa. Ulterior, tatăl micuțului le-a mulțumit tuturor celor care au participat la acțiunea de căutare a fiului său.

„Eu vreau să vă mulțumesc din tot sufletul! Mobilizarea a fost exemplară, mă bucur foarte mult. M-ați ascultat și m-ați înțeles că lucrurile trebuie făcute pe unde și cum spun eu și așa a fost.Vă mulțumesc mult pentru toate eforturile făcute, pentru răbdare.(...)

Am dormit o oră și jumătate de când s-a întâmplat pierderea lui Alexandru, am mâncat foarte puțin și acum resimt oboseala. Acum când l-am găsit resimt oboseala în genunchi. Tremur de fericire. Mă bucur enorm de mult și vreau să vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc foarte mult voluntarilor, au venit din multe părți ale țării”, a transmis tatăl copilului pierdut.

Băiețelul de 5 ani pierdut în Sibiu, a fost găsit

La acțiunea de căutare au fost implicate autorități și zeci de salvatori. De asemenea, un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație a avut un rol deciziv în găsirea micuțului.

Citește și: Fotbalistul care ar putea rata Campionatul Mondial 2026 din cauza accidentărilor

Pilotul Mihail Soare l-a observat pe micuț din zbor. Acesta este considerat unul dintre eroii intervenției.

„Ore întregi de căutări, emoții și speranță. Astăzi, micuțul Alexandru din Sibiu a fost găsit în siguranță de colegii de la IGAv. Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, le transmite mulțumiri și felicitări tuturor colegilor din cadrul structurilor MAI, MApN și voluntarilor care au luptat contracronometru pentru această minune. Polițiști, jandarmi, pompieri, salvatori, piloți, soldați, voluntari și oameni simpli au demonstrat că, atunci când un copil este în pericol, o țară întreagă se mobilizează. Respect pentru toți cei care nu au renunțat nicio clipă. România are eroi”, a fost mesajul MAI.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se &#8220;împrumute&#8221; pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Observatornews.ro Țeapă cu bilete la Metallica. Fani lăsați la poartă deşi au plătit: Le cumpărasem de pe un site ultra cunoscut Țeapă cu bilete la Metallica. Fani lăsați la poartă deşi au plătit: Le cumpărasem de pe un site ultra cunoscut
Antena 3 Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
SpyNews Irina Fodor, interviu direct din Asia Express! Prezentatoarea i-a dat de gol pe concurenți: "Au personalități tari" Irina Fodor, interviu direct din Asia Express! Prezentatoarea i-a dat de gol pe concurenți: "Au personalități tari"
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Euro sare de 5,14 lei și lovește buzunarele românilor: vin scumpiri în lanț în contextul celui mai slab leu din istorie
Euro sare de 5,14 lei și lovește buzunarele românilor: vin scumpiri în lanț în contextul celui mai slab leu din...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Câinii nu vor mai putea fi ținuți în lanț. Ce pățesc proprietarii care nu respectă noile reguli adoptate la nivel european
Câinii nu vor mai putea fi ținuți în lanț. Ce pățesc proprietarii care nu respectă noile reguli adoptate la...
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: “Au făcut sesizare”
Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: “Au făcut sesizare” AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un bărbat n-a putut să reziste unei campanii promoționale și a căzut într-o cursă a poliției care-l trimite acum în închisoare pe viață
Un bărbat n-a putut să reziste unei campanii promoționale și a căzut într-o cursă a poliției care-l trimite... Antena3.ro
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi useit
Lia Olguța Vasilescu aruncă PNL în aer! „Dle Bolojan, ce faceți? Că iar mă caută «oamenii dumneavoastră»!“
Lia Olguța Vasilescu aruncă PNL în aer! „Dle Bolojan, ce faceți? Că iar mă caută «oamenii dumneavoastră»!“ BZI
Miniștrii care au semnat OUG-ul „Bombe și butoaie” riscă dosar penal pentru 3 infracțiuni
Miniștrii care au semnat OUG-ul „Bombe și butoaie” riscă dosar penal pentru 3 infracțiuni Jurnalul
Programul unei mame care stă acasă cu copilul: Da, și azi am stat degeaba
Programul unei mame care stă acasă cu copilul: Da, și azi am stat degeaba Kudika
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile... Redactia.ro
Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu
Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu "Litoralul pentru toţi" Observator
5 cereale bogate în proteine. Efectele acestor alimente vegetale în dietă
5 cereale bogate în proteine. Efectele acestor alimente vegetale în dietă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Fumatul ușor în sarcină: Iată de ce este dăunător
Fumatul ușor în sarcină: Iată de ce este dăunător DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x