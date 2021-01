Top cele mai apreciate verdețuri aromatice în bucătăria românească și modul lor de folosire

Primul loc îl ocupă de departe pătrunjelul, pentru că frunzele acestuia sunt cele mai des folosite în bucătăria românească. Este un condiment universal care se potrivește oricărui preparat culinar. Frunzele pătrunjelului de un verde intens se toacă mărunt și se adaugă peste orice mâncare, caldă sau rece. Sunt nelipsite din supe, ciorbe, tocănițe, salate, chiar și aperitive. Se adaugă întotdeauna în mâncărurile fierte, după stingerea focului, sau chiar în timpul servirii preparatelor. Dar nu numai frunzele se folosesc de la pătrunjel ci și rădăcinile care dau gust și arome speciale preparatelor fierte.

Pătrunjelul are și proprietăți terapeutice pentru că are în conținut cantități mari de vitamina C, vitamina A, vitamine din gama B sau vitaminele K si E. Este o sursa de proteine, minerale, uleiuri benefice si flavonoizi si distruge germenii patogeni.

Este folosit și în cosmetică, o mască din frunze proaspete de pătrunjel tocate mărunt, ameliorează pete pigmentare de pe față, urmele lăsate de acnee, chiar și pistruii.

Pătrunjelul este contraindicat mamelor care alăptează.

2. Mararul