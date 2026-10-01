Asia Express 2026. Maya, confesiune în lacrimi: „Mă gândesc la momentul în care va trebui să trăiesc fără mama!”

Episodul 16 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 1 octombrie 2026. Maya a făcut o confesiune emoționantă despre mama ei, Mirela Rețegan, și despre teama de a rămâne fără ea. Tânăra a mărturisit că a fost impresionată să-și vadă mama la 55 de ani cățărându-se pe munți și mergând cu tiroliana. „Faptul că te-am văzut pe tine făcând asta m-a motivat și m-a inspirat”, i-a spus Maya mamei sale.

Joi, 01.10.2026, 22:33