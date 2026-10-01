Asia Express 2026. Concurenții au mâncat un preparat cu miros respingător: „Zici că sunt șosete plouate. Oribil!”

Episodul 16 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 1 octombrie 2026. Ultima probă i-a pus pe concurenți în fața unei provocări neașteptate pentru a obține ultimele medalii. Echipele au trebuit să deschidă un seif, iar pentru una dintre cifrele necesare deschiderii au fost nevoiți să mănânce stinky tofu, un preparat cu miros puternic și respingător.

Joi, 01.10.2026, 23:25