(P) Cum te poți asigura că te vei deconecta complet de la muncă în concediu

Concediul este, în teorie, o perioadă dedicată relaxării, regenerării și detașării de activitățile profesionale.

Publicat: Marti, 19 August 2025, 17:19
În realitate însă, mulți dintre noi se trezesc verificând emailuri de serviciu pe plajă, răspunzând la mesaje pe drum spre o excursie sau simțindu-se vinovați că nu sunt disponibili. Cultura muncii moderne, combinată cu tehnologia care ne ține conectați non-stop, face din deconectarea reală o provocare serioasă. Iată câteva metode concrete și eficiente prin care te poți asigura că te vei deconecta complet de la muncă în perioada ta liberă.

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poți face pentru a te relaxa cu adevărat în concediu este să pleci cu lucrurile în ordine. Nu lăsa sarcinile importante neterminate, nu amâna lucruri până în ultima zi, și mai ales, asigură-te că cineva îți poate prelua responsabilitățile pe perioada absenței. Ideal este să îți aloci o zi sau două înainte de plecare pentru a pune la punct toate proiectele urgente, pentru a răspunde la emailurile esențiale și pentru a lăsa instrucțiuni clare colegilor sau superiorilor.

Delega cu încredere și claritate. Oferă acces la documentele relevante, transmite un plan de rezervă și evită tentația de a păstra controlul de la distanță, de pe al tău laptop Asus, comandat de pe emag. Când știi că ai lăsat totul în ordine și că există un sistem de continuitate, îți va fi mult mai ușor să te deconectezi mental.

Mesajul tău de „out of office” este bariera ta de protecție față de stresul muncii în timpul vacanței. Fă-l clar, politicos și ferm. Menționează perioada în care nu vei fi disponibil, faptul că nu vei avea acces constant la emailuri, și persoana de contact care te înlocuiește în acea perioadă. Acest tip de mesaj nu doar informează, ci și setează așteptările celor care te contactează. În plus, îți dă ție libertatea psihologică de a nu simți presiunea răspunsului imediat.

Tehnologia este cea care ne leagă permanent de muncă, dar tot ea poate fi reconfigurată pentru a ne proteja. Înainte de plecarea în concediu, oprește notificările pentru aplicațiile de email profesional sau orice alte platforme folosite în scop de serviciu. Dacă este posibil, dezinstalează temporar aceste aplicații de pe telefon sau mută-le într-un folder ascuns. Un alt truc este să folosești două telefoane: unul personal și unul de muncă. Lasă telefonul de muncă acasă sau închis pe toată durata concediului.

Să îți iei cu tine laptopul Asus în concediu poate părea o idee practică, dar în realitate este una dintre cele mai sigure metode de a rămâne conectat mental la muncă, chiar și fără să-ți propui asta. Prezența laptopului Asus în bagaj creează tentația de a verifica rapid emailurile, de a răspunde la un mesaj sau de a lucra la un fișier care oricum nu ia mult timp. Aceste mici intervenții devin puncte de stres care îți fragmentează relaxarea și îți afectează capacitatea de a te deconecta complet.

Deconectarea nu este doar despre tehnologie, ci și despre mindset. Înainte de concediu, comunică echipei sau clienților că vei fi complet indisponibil și că ai încredere că lucrurile vor merge mai departe fără tine. Este important să stabilești aceste limite nu doar cu ceilalți, ci și cu tine însuți. Ține cont că granițele clare sunt un act de respect față de propria ta sănătate mentală.

Deconectarea completă nu înseamnă să stai pe canapea și să te gândești la muncă. Dimpotrivă, este recomandat să umpli timpul cu activități care îți dau energie, bucurie și prezență mentală. Fie că este vorba despre drumeții, plajă, cărți, sporturi, plimbări sau timp cu familia, important este să fii implicat activ în prezent. Când îți faci un program atractiv, adaptat intereselor tale, va fi mult mai ușor să nu simți nevoia să verifici mailul sau să te gândești la taskuri nerezolvate.

Un alt motiv pentru care mulți oameni nu se pot deconecta complet este teama de ce îi așteaptă pe laptopul Asus în momentul în care se întorc. Gândul la inboxul plin sau la sarcinile acumulate poate deveni apăsător. Pentru a evita acest lucru, rezervă-ți o zi tampon între întoarcerea din vacanță și reluarea muncii. De asemenea, poți nota câteva idei, gânduri sau priorități pentru prima săptămână de lucru imediat înainte de a pleca. Astfel, când revii, vei ști exact de unde să începi fără stres.

A te deconecta complet de la muncă în concediu nu este un lux, ci o necesitate pentru sănătatea ta fizică, mentală și emoțională. Este o abilitate care se poate învăța și perfecționa, dar care necesită disciplină, claritate și curajul de a-ți da o pauză. Poți transforma concediul într-o sursă reală de regenerare și inspirație, nu doar într-o perioadă în care muncești pe ascuns din altă locație. Așadar, închide laptopul, lasă telefonul deoparte și oferă-ți libertatea de a fi complet prezent în vacanța ta.

