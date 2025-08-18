(P) Peste 100 de cazuri ransomware: arată datele că firmele românești au nevoie de mai multe investiții în securitate cibernetică?

Antena Căutare
Dezvoltarea continuă a mediului online a venit cu nenumărate soluții la diverse probleme. Accesibilitatea, dar și viteza uimitoare de accesare a informației sunt motive temeinice de descoperire a potențialului său.

Publicat: Luni, 18 August 2025, 12:35
Toate aceste puncte forte sunt însă însoțite și de vulnerabilități. Utilizatorul este cel mai expus. Persoană fizică, juridică sau instituție publică, se regăsește uneori în situații tensionate și prejudicioase.

Din perspectiva ofertelor, în mediul online numărul de oportunități este nelimitat. Divertismentul este unul din cele mai accesate domenii. Filmele, muzica, dar și jocurile sunt un mod de ocupare a timpului liber. Utilizatorii pot încerca oricând Vlad Cazino pacanele online, testând caracteristicile impresionante ale jocurilor. În completarea lor, mesele de ruletă și de Blackjack aduc oportunități de valorificare a intuiției.

Vulnerabilitatea mediului digital

Internetul este una din cele mai importante descoperiri ale acestui secol. Totodată, s-a dovedit a fi și o provocare mare pentru societatea modernă. Este un spațiu afișat într-o continuă dezvoltare, în care mici și mari afaceri iau naștere. Ritmul rapid al digitalizării aduce mult progres și o serie de provocări tot mai mari în ceea ce privește securitatea.

Pe măsură ce trece timpul, aceste provocări devin tot mai avansate și mai complexe. Punctele slabe sunt datele personale ale utilizatorilor. Cu atât mai mult, cele financiare sunt un motiv în plus de sporire a precauției. Amenințările pot veni în multe forme, intenția fiind una ce prejudiciază. Cele mai des întâlnite sunt cele de tip ransomware și de phishing.

Părțile vizate de atacatori

Pentru a se ține pasul cu toate aceste pericole, sunt necesare schimbări. Rețelele învechite este unul din motivele ce stau la baza atacurilor. Apoi, o securitate slabă facilitează accesul atacatorilor la datele personale și financiare. Stabilirea unei parole complexe este insuficientă în numeroase cazuri. În cazul anumitor tentative, vulnerabilitatea atrage consecințe severe.

Anul trecut au avut loc mai mult de 100 de atacuri de tip ransomware. În cea mai mare parte, părțile atacate ai fost instituții publice. Spitale și mari companii s-au trezit confruntându-se cu o situație complicată. Datele au fost blocate, cerându-se pentru recuperarea lor importante sume de bani. Nici primăriile nu au fost lăsate deoparte. Primăria sectorului 5 a fost victima unei asemenea atac, recompensa cerută având o valoare de 5 milioane de dolari.

Și companii precum Societatea Agricola Internațional au fost victima atacurilor. De această dată, sistemele de producție au fost blocate ore întregi. Societăți Electrica și Romanian Soft Company au fost alte două victime importante.

Ce arată cele mai recente date: trebuie sau nu sporit nivelul de securitate?

Toate aceste atacuri lasă un mare semn de întrebare: sunt necesare îmbunătățiri în securitatea cibernetică? Aparența indică necesitatea unor modificări. Securitatea a devenit în ultimii ani un subiect de un mare interes. În anul 2024, valoarea acestei piețe a atins un prag de 380 milioane de dolari. Până în anul 2032 se preconizează că valoarea sa va crește la 750 milioane de dolari.

Aproximativ 93% din specialiștii din mediul IT sunt de părere că numărul atacurilor va continua să crească. Drept urmare, o implementare a inteligenței artificiale în securitate este o soluție ce aduce și rezultate. Creșterea investițiilor în măsurile de securitate este un pas bine gândit, ce va crește protecția datelor.

Creșterea numărului de atacuri indică totodată și vulnerabilitățile prezente. Repercusiunile posibile urgentează îmbunătățirea setului de măsuri aplicabile. Cauzele din spate sunt diverse. Aproximativ 80% din atacuri au loc din cauza lipsei actualizărilor de sistem și a corecțiilor de securitate. Drept urmare, măsuri precum testarea riguroasă a sistemelor de securitate ar trebui să fie puse în aplicare continuu.

Pentru încheiere

Amenințările precum cele de tip ransomware trebuie luate în serios. Creșterea numărului de atacuri este un factor alarmant ce dă mereu de gândit. Utilizatorii sunt cei expuși, fapt ce subliniază importanța implicării tuturor în procesul de prevenție. Conștientizarea pericolelor este un prim pas, iar strategiile consolidate de securitate sunt completarea ideală.

