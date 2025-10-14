Antena Căutare
(P) Telefoanele rezistente la apă: ce înseamnă certificarea IP și cât de sigură este

Folosești telefonul tot mai des în situații imprevizibile: la plajă, după sală, în ploaie sau când lucrezi în aer liber. O singură picătură de apă sau praful pot crea rapid probleme și costuri pentru reparații. Tot mai multe modele promit protecție împotriva acestor riscuri, iar “certificarea IP” apare constant în specificații.

Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 11:56
Folosești telefonul tot mai des în situații imprevizibile: la plajă, după sală, în ploaie sau când lucrezi în aer liber | Shutterstock

Dar ce acoperă cu adevărat acest standard? Cât de departe poți merge, fără să-ți pui telefonul în pericol? În acest articol, vei afla ce înseamnă certificarea IP, cum funcționează și la ce să fii atent când alegi sau folosești un smartphone rezistent la apă.

Ce înseamnă rezistența la apă pentru telefoane?

Rezistența la apă definește cât de bine reușește telefonul să suporte contactul cu lichide și cu praful, fără să sufere defecțiuni. Producătorii etichetează produsele cu un cod “IP” urmat de două cifre, care arată nivelurile de protecție.

De exemplu, un smartphone cotat IP68 trece teste de rezistență la praf și poate rămâne scufundat în apă la o anumită adâncime, pentru o perioadă limitată, fără să se defecteze.

Exemplu concret: Dacă ai un telefon cu IP67, îl poți scăpa în apă de băut, până la o adâncime de 1 metru pentru maximum 30 de minute, fără riscul apariției unor probleme imediate.

De ce contează această protecție la telefoanele moderne?

Un simplu accident la birou, o sticlă de apă vărsată sau o ploaie de vară pe traseu pot pune la încercare capacitatea telefonului tău de a funcționa. Modelele actuale, cum este și iPhone 17 Pro Max, urmăresc să ofere confortul și siguranța la un alt nivel, chiar și pentru cei activi sau grăbiți.

Totuși, standardele nu garantează imunitate absolută. Mulți utilizatori cred că, odată cu eticheta “rezistent la apă”, riscul dispare complet. Realitatea diferă, iar cunoașterea limitărilor ajută la prevenirea accidentelor.

Cum funcționează codul de certificare IP?

Certificarea IP respectă standardele internaționale IEC 60529. Codul conține două cifre. Iată ce trebuie să știi:

· Valoarea primei cifre (0-6) prezintă gradul de protecție la praf.

· Valoarea celei de-a doua cifre (0-9) reprezintă nivelul de protecție împotriva apei.

Cele mai întâlnite variante la telefoane:

· IP67: suportă scufundare accidentală în apă dulce, până la 1 metru, pentru cel mult 30 de minute.

· IP68: poate rezista la adâncimi mai mari de 1,5 metri, durata depinzând de producător.

Când cauți un model nou, verifică specificațiile direct pe ambalaj sau pe site-ul oficial. Citește notele producătorului – unele telefoane au limitări referitoare la contactul cu apa sărată, detergenți sau alte substanțe, care nu se regăsesc în testările de laborator.

IP67 vs. IP68: ce diferențe există?

Pentru a alege informat, trebuie să știi clar distincțiile:

· IP67 protejează împotriva ploii, stropilor, scufundărilor accidentale scurte în apă, dar recomandă intervenția rapidă dacă dispozitivul rămâne prea mult sub apă.

· IP68 asigură testări la adâncimi și durate mai mari, în general pentru flagship-uri de ultimă generație. Chiar și așa, standardul rămâne valabil pentru apă dulce, nu pentru apă sărată sau piscine cu apă ce a fost tratată cu clor.

Cum testează producătorii nivelul de protecție IP?

Producătorii trimit telefoanele către laboratoare specializate unde echipe dedicate simulează accidente tipice:

· Pentru praf: dispozitivul stă într-o cameră cu particule fine, timp de câteva ore.

· Pentru apă: se scufundă la adâncimea menționată, apoi se verifică integritatea carcasei și funcționarea corectă după scurgerea celor 30 de minute sau a duratei stabilite.

Aceste experimente se desfășoară în condiții controlate – apă curată, temperatură ambientală, fără alte substanțe ce pot influența rezultatul. Ține cont de faptul că, în practică, mediul real rareori respectă acești parametri.

Dacă te interesează siguranța, verifică detaliile din manualul telefonului sau de pe site-ul oficial. Unele branduri oferă chiar și informații despre laboratorul de testare și standardele folosite.

Ce presupune rezistența la apă în folosirea de zi cu zi?

Telefonul cu IP67 sau IP68 te ajută să eviți probleme provocate de ploaie, stropi sau incidente minore, cum ar fi caderea în zăpadă ori o scurtă scufundare în cada de baie. Însă trebuie să ai grijă la următoarele aspecte:

· Apa sărată și substanțele chimice (de exemplu, clorul din piscine) pot deteriora rapid garniturile de protecție.

· Expunerea la abur fierbinte (saună, baie) poate altera materialele de etanșare.

· Orice contact repetat cu apă, chiar de scurtă durată, duce la uzura garniturilor și scăderea performanței protecției.

Măsuri utile pentru a proteja telefonul rezistent la apă

Certificarea IP nu elimină necesitatea întreținerii corecte. Iată câteva reguli rapide pentru a prelungi durata de viață a telefonului:

1. Utilizează huse compatibile care protejează suplimentar carcasa.

2. Verifică periodic starea garniturilor de protecție și a porturilor. Curăță-le ușor, fără substanțe agresive.

3. Evită scufundările deliberate în apă sărată sau expunerea la abur fierbinte.

4. După contactul cu apă, usucă telefonul înainte de a-l încărca sau de a conecta alte accesorii.

Ce limite are certificarea IP?

Chiar dacă telefonul trece testele de laborator, standardele IP includ anumite limitări:

· Nu garantează funcționarea perfectă în apă sărată sau în băi cu clor.

· Folosirea frecventă în condiții dure duce la uzură și la pierderea etanșeității.

· Șocurile mecanice sau variațiile de temperatură extreme pot afecta garniturile.

Când are sens să alegi un telefon rezistent la apă?

Această caracteristică contează mai mult pentru cei care:

· Trăiesc sau lucrează în zone cu umiditate crescută.

· Practică sporturi sau activități cu expunere la apă și praf.

· Își doresc un plus de siguranță pentru telefonul folosit intens zi de zi.

Cum alegi corect și folosești responsabil tehnologia?

Informează-te temeinic înainte să cumperi un model. Citește cu atenție specificațiile și instrucțiunile de utilizare. Află ce tip de apă și adâncime suportă telefonul și respectă recomandările pentru întreținere.

Folosește accesorii de protecție dacă știi că vei expune frecvent telefonul la apă sau praf. Evită expunerile intenționate – rezistența declarată funcționează pentru accidente ocazionale, nu pentru utilizare subacvatică sistematică.

Alege să utilizezi tehnologia cu responsabilitate. Respectarea acestor recomandări îți oferă șansa să folosești telefonul preferat mai mult timp, fără grijile legate de accidente banale.

Telefoanele rezistente la apă aduc claritate și siguranță în utilizarea de zi cu zi, însă limitele standardului IP trebuie respectate. O alegere inspirată, completată de măsuri de întreținere și informare corectă, prelungește viața unui smartphone modern și reduce riscurile de defectare chiar și în condiții de umezeală, praf sau accident.

