(P) De ce ai nevoie de o boxa portabila in vara asta?

Principala diferenta dintre boxele portabile si cele stationare este faptul ca primele sunt mai flexibile, versatile si usor de luat oriunde.

Iata cateva motive pentru care ai nevoie de boxe wireless vara asta:

Daca iti place muzica atat de tare incat vrei sa asculti melodiile preferate in vara asta la plaja, la picnic, in drumetii pe munte, la piscina sau undeva departe intr-o gradina, investeste intr-o boxa portabila.

Atata vreme cat boxa activa este incarcata si ai playlistul pregatit pe telefon, chiar poti asculta melodiile preferate oriunde. In era dispozitivelor mobile, poti sa-ti folosesti confortabil telefonul pentru a asculta muzica dorita atunci cand iesi din casa, oriunde in aer liber.

Sigur, cei care apreciaza calitatea premium a sunetul au unele obiectii privind aceste boxe portabile bluetooth , dar adevarul este sa aceste dispozitive au evoluat atat de mult in ultimii ani incat poti sa gasesti usor o boxa portabila de exceptie, cu un sunet plin, clar si frumos.

⦁ Boxa Portabile JBL Flip 5, Bluetooth, 20 W, Waterproof (Negru), rezistentă la apa = 439 lei

⦁ Boxa Portabila EBoda The Vibe 300, Bluetooth, MicroSD, Radio FM, MicroUSB, Aux, 10 W (Negru) = 159 lei

Foloseste boxa portabila in jurul casei si pe langa casa

Nu ai nevoie de cabluri. Fie ca gradinaresti, esti cu copiii pe terasa, stai langa piscina, iesi cu invitati de weekend in gradina, o boxa portabila va poate insoti pentru a crea un cadru muzical placut. O poti seta cu lista de redare a melodiilor preferate si asta este tot.

In casa, poti lua boxa portabila cu tine atunci cand stai la bar, mergi in living, dai cu aspiratorul in camera copiilor, lucrezi in garaj, pui la spalat in baie etc. Cand este vremea de somn, in doar cateva minute poti pune melodii pentru copii pentru ca cei mici sa adoarma mai usor.

Foloseste boxa portabila activa pentru a partaja muzica preferata

Ti s-a intampla sa descarci vreodata o melodie pe telefonul mobil si sa vrei sa o arati si prietenilor tai sau familiei tale ca sa audiati impreuna? Difuzorul telefonul poate sa nu fie atat de performant si nici confortabil de utilizat. Insa cu o boxa portabila poti face usor acest lucru. Daca iesi cu prietenii la terasa, in parc, in plimbari urbane sau oriunde altundeva, atunci poti partaja usor muzica preferata cu ei.

⦁ Boxa portabila Amazon Echo Dot 4nd Gen, Wi-Fi, Bluetooth, Cu Asistent Personal Alexa (Albastru) = 219 lei

⦁ Boxa Portabila Tronsmart Element Mega, Bluetooth, 40 W (Negru), vezi super ofertele la evoMAG = 279 lei

⦁ Boxa Portabila Bluetooth Tellur Obia 50W, AUX, Bluetooth, Microfon, Functie Handsfree, rezistenta la apa IPX5 (Negru) = 349 lei

Pentru ca o boxa portabila poate fi folosita cu succes in afara casei, atunci cand iti chemi prietenii la un gratar, cand dai o petrecere in curtea din spate sau cand mergi la picnic cu familia sau cand organizati o mica seara de dans cu gasca, o boxa portabila ( jbl pulse, boxa portabila akai sau alta boxa portabila cu bluetooth) se poate dovedi de mare efect. Pentru cei care iubesc sporturile si activitatile in aer liber, o boxa portabila este excelenta. Oriunde si oricand, te poti distra in ae liber, cu melodiile preferate.

Pentru boxe portabile, viziteaza www.evoMAG.ro

CONCURS! Poți câștiga mobilă pentru casa ta cu Super Neatza. Vezi regulamentul