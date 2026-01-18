Antena Căutare
Home Survivor Stiri Victoriile Faimoșilor au continuat aseară, la Survivor. Ediția, lider de audiență! Un concurent va părăsi competiția

Victoriile Faimoșilor au continuat aseară, la Survivor. Ediția, lider de audiență! Un concurent va părăsi competiția

Ediția de sâmbătă, 17 ianuarie 2026, a emisiunii Survivor a fost lider de audiență. În doar câteva ore, un concurent din tribul Războinicilor va părăsi competiția. Ce surprize aduce ediția de duminică, 18 ianuarie 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 18 Ianuarie 2026, 10:45 | Actualizat Duminica, 18 Ianuarie 2026, 10:52
Galerie
Emisiunea Survivor a fost lider audiență cu ediția din 17 ianuarie 2026 | Antena 1

Au înțeles cum arată viața în Republica Dominicană, au aflat ce înseamnă atât soarele puternic, cât și furtunile care le dau viața peste cap și le aduc un frig usturător. Au reușit să-și procure hrană, dar au conștientizat și cum se resimte lipsa mâncării. Viața în Survivor devine tot mai dificilă, însă motivația concurenților este tot mai mare, cu fiecare zi. Astăzi, de la ora 20:00, Faimoșii și Războinicii continuă lupta cu cea mai mare provocare a vieții lor, la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu o nouă ediție de neratat!

Victoriile Faimoșilor au continuat în ediția din 17 ianuarie 2026 a emisiunii Survivor, care a fost lider de audiență! Un concurent va părăsi competiția

După ce obținuseră kitul de pescuit și câțiva pești care au făcut ca zilele lor să fie mai bune, Faimoșii au intrat pe traseu cu mult chef de viață și cu gândul de a continua seria bună. Deși au fost conduși după primele runde, au demonstrat că sunt o echipă și au obținut o revenire de senzație. Cu două ture finale câștigate de Tamaș și Patricia Vizitiu, tribul roșu s-a impus cu 10 la 8 și a obținut Imunitatea!

De cealaltă parte, Războinicii s-au văzut nevoiți să accepte o nouă înfrângere. Cu gustul amar rămas după ce au pierdut, nu au avut timp de gândit, ci s-au remontat rapid și au luptat pentru Imunitatea personală. Cel care a rămas ultimul în picioare a fost Alberto, care va avea un Consiliu liniștit și o șansă de a trimite pe cineva la Duel.

Articolul continuă după reclamă

Ediția de aseară a fost urmărită cu sufletul la gură de către întreaga țara, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:00 – 22:59, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.6 puncte de rating şi 19.8% cotă de piaţă, față de locul 2, ocupat de PRO TV, care avea 5.2 puncte de audiență și 18.4% cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6.5 puncte de rating și 17.8% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4.7 puncte de rating și 12.8% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a înregistrat 6.3 puncte de rating și 16.4% cotă de piață, față de locul 2 care avea 5.6 puncte de audiență și 14.7% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:13, aproape 1.4milioane de telespectatori urmăreau lupta vitală a săptămânii!

Timpul se scurge rapid, iar triburile revin pe traseu! După două victorii consecutive, Faimoșii vor să demonstreze că pot obține tripleta. Au Războinicii puterea să revină sau gândul că urmează un Consiliu încărcat de emoție, va fi prea puternic? Tot atunci, vom afla și cine va merge la Duel, dar și pentru cine se va stinge flacăra, de această dată!

Nu ratați, în această seară, ultima ediție din cea de-a doua săptămână Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban All si National

colaj foto cu cu concurentii de la survivor

Perioada 17 ianuarie 2026

Survivor 2026 liveblog, saptamana 2. Totul sau nimic în lupta pentru Imunitate...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea în care românul celebru ales primar cu o majoritate zdrobitoare a investit o sumă uriaşă Afacerea în care românul celebru ales primar cu o majoritate zdrobitoare a investit o sumă uriaşă
Observatornews.ro Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa
Antena 3 Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Survivor 2026 liveblog, saptamana 2. Totul sau nimic în lupta pentru Imunitate
Survivor 2026 liveblog, saptamana 2. Totul sau nimic în lupta pentru Imunitate
Plante Feng Shui care pot aduce noroc. Unde recomandă specialiștii să le amplasezi în locuința ta
Plante Feng Shui care pot aduce noroc. Unde recomandă specialiștii să le amplasezi în locuința ta Catine.ro
Exclusiv | Prima reacție a surorii Nabei Salem, după accidentarea ei, din timpul jocului pentru Recompensă, la Survivor
Exclusiv | Prima reacție a surorii Nabei Salem, după accidentarea ei, din timpul jocului pentru Recompensă, la...
Serenay Sarikaya a îmbrăcat o ținută spectaculoasă la cel mai recent eveniment monden. Prețul acesteia i-a lăsat pe toți fără comentarii
Serenay Sarikaya a îmbrăcat o ținută spectaculoasă la cel mai recent eveniment monden. Prețul acesteia i-a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi... Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie: “Sunt suficient de…”
Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie:... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă HelloTaste.ro
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Românii, loviți de scumpiri din toate părțile: prețul carburanților ia foc la pompă. Benzina și motorina, scumpite de patru ori
Românii, loviți de scumpiri din toate părțile: prețul carburanților ia foc la pompă. Benzina și motorina,... Jurnalul
Claudia Pătrășcanu s-a împăcat cu iubitul după despărțirea de acum trei luni. Cum a fost surprinsă vedeta
Claudia Pătrășcanu s-a împăcat cu iubitul după despărțirea de acum trei luni. Cum a fost surprinsă vedeta Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Ideea inedită avută de Anca în urmă cu şase ani. De atunci, se bucură de roadele muncii ei tot anul
Ideea inedită avută de Anca în urmă cu şase ani. De atunci, se bucură de roadele muncii ei tot anul Observator
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă, ce poți păți fără să-ți dai seama
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă, ce poți păți fără să-ți... MediCOOL
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copiii evită școala? 7 semne că ar putea avea nevoie de ajutorul unui terapeut
Copiii evită școala? 7 semne că ar putea avea nevoie de ajutorul unui terapeut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x