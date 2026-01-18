Antena Căutare
Apariția neașteptată pe Bega care a devenit virală. Puțini și-au dat seama ce animale s-au strâns la un „brunch" pe malul râului

O apariție neașteptată pe Bega a devenit virală, după ce un grup de animale a fost filmat în timpul unui „brunch” de legume.

Publicat: Duminica, 18 Ianuarie 2026, 09:00
Multe persoane nu știu exact ce animale erau pe malul râului Bega | Shutterstock

Pe Internet a fost publicat un video în care apare un grup de animale în timp ce mănâncă un „brunch” de mere, morcovi și ridichi.

Animalele au fost surprinse în timp ce ieșeau din apă pe malul înghețat al râului și rodeau gustările neașteptate.

În comentariile videoclipului, însă, mulți s-au contrazis despre ce animale ar fi vorba.

Deși aceste viețuitoare fac parte din familia rozătoarelor, nu sunt șobolani, așa cum au crezut unii utilizatori.

Apariția neașteptată pe Bega care a devenit virală

În video apar, de fapt, mai multe nutrii, cu blana în culori diferite, de la maro, la gri deschis. Deși au un aspect similar cu alte rozătoare, o caracteristică definitorie e reprezentată de membrana de pe labe, care le ajută să înoate eficient.

Citește și: Animalul care comunică foarte similar cu oamenii. Puțini știu ce specie poate vorbi așa

În video, se vede cum micile viețuitoare ies din apă pentru a se bucura de gustarea neașteptată. Multe dintre ele au fost filmate în timp ce țineau în labuțe legumele și le rodeau de zor.

Dar nu toți utilizatorii au fost convinși că au de-a face cu nutrii în video. Unii dintre ei au fost convinși că sunt, de fapt, șobolani, în ciuda aspectului diferit.

Cei mai mulți utilizatori au fost încântați însă de apariție micilor mamifere, pe care le-au numit simpatice și „frumuseți”.

În același timp, experții avertizează oamenii să nu hrănească animale sălbatice, așa cum se întâmplă în acest videoclip.

Ce e nutria

Nutria e originară din America de Sud. Însă acest mamifer semiacvatic a reușit să se răspândească mult dincolo de zonele sale umede natale și a infiltrat mlaștini și maluri de râuri din America de Nord, Asia, Africa și Europa, potrivit DW.

Nutria a ajuns pentru prima dată în Europa în secolul al XIX-lea. A fost introdusă de antreprenori care doreau să profite de succesul industriei de blănuri din Argentina. Astăzi, deși comerțul cu blănuri a scăzut semnificativ față de apogeul său din secolul XX, nutria a prosperat.

Populațiile locale, descendente din animale care au scăpat de pe ferme sau au fost pur și simplu lăsate libere, sunt acum stabilite în cea mai mare parte a continentului european. Au fost observate chiar și în zone îndepărtate, precum Irlanda și Scandinavia.

Citește și: Experții au readus la viață o specie dispărută de peste 10.000 de ani. Cum a fost posibilă premiera globală

Nutria are blană aspră, de obicei maro-închis, labe posterioare palmate și dinți frontali mari. La prima vedere, nutria poate fi confundată cu ruda sa îndepărtată, castorul, sau cu un șobolan. Însă, cu o greutate la maturitate între 4 și 9 kilograme și o lungime maximă de aproximativ 60 de centimetri, e mult mai mică decât un castor și mai mare decât un șobolan obișnuit.

Spre deosebire de coada plată, a castorului, nutria are o coadă subțire, asemănătoare cu cea a unui șobolan. Dinții săi frontali sunt colorați în portocaliu deoarece conțin fier oxidat, ceea ce îi face și mai rezistenți.

Nutriile pot părea inofensive, dar incisivii lor lungi și ascuțiți pot provoca răni grave, ajungând până la os, avertizează experții.

În general sunt animale timide și mai active noaptea. Dar pot ataca dacă oameni curioși sau câini se apropie prea mult. În cazul unei mușcături, există riscul transmiterii de paraziți sau boli bacteriene.

Nutria reprezintă și un pericol pentru mediul natural și biodiversitate. O singură nutrie poate mânca zilnic până la 25% din greutatea sa corporală. Pentru că preferă rădăcinile și tulpinile, distrug adesea mai multe plante decât consumă efectiv.

Spre deosebire de castori, care sunt specii native în America de Nord și Europa, nutria nu este endemică și e considerată o specie invazivă.

