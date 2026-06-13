Mireasa, sezon 13. Daniela, în lacrimi la Capricii. Ce a spus despre ea doamna Melinda, în momentul în care a blocat-o

Daniela a izbucnit în lacrimi la Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia de pe 12 iunie, după ce a văzut explicațiile doamnei Melinda. Mama lui Darius a fost votată Mama Săptămânii și a blocat interacțiunea fetei cu fiul ei, dar și cu băieții adoptivi: Alexandru și Mihai.

Doamna Melinda a blocat interacțiunea Danielei pentru fiul ei, dar și pentru băietii adoptivi, chiar dacă Mihai și-a exprimat intenția de a se apropia de Daniela. La Mireasa, Capriciile Iubirii, Daniela a văzut explicațiile mamei lui Darius și a fost afectată de unele cuvinte ale doamnei.

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Daniela, în lacrimi la Capricii. Ce a spus despre ea doamna Melinda, în momentul în care a blocat-o atât pentru Darius cât și pentru Mihai

„Daniela s-a apropiat de Mihai pentru a-l face gelos pe Darius. Nu cred în intențiile lui bune referitor la Mihai. Ar face ce a făcut cu Darius timp de 5 luni. Se joacă cu Mihai exact cum s-a jucat și cu Darius. Nu cred că ar fi avut abuzuri în relație sau alte lucruri. Eu cred că ea este respingătoare și așa îi place ei să fie. Un om care a trăit lucrurile astea, eu cred că va căuta afecțiune după. Cred că se hrănește cu supărarea partenerului. Chiar și eu de fiecare dată când plângeam niciodată n-a fost alături de mine, sau să-mi dea un pahar cu apă”, a spus doamna Melinda.

„Nu contest decizia mamei Melinda. Eu ca un fiu adoptiv trebuie să accept părerea ei și să merg mai departe”, a spus Mihai, în timp ce Daniela se abținea cu greu să nu plângă. În cele din urmă, fata a izbucnit în lacirmi și a explicat ce anume a durut-o.

„M-a afectat ceea ce a spus doamna Melinda, cum că nu crede că am fost abuzată în fosta relație. Dânsa se dă un om bun, acumulează informații...”, a spus Daniela.

„Eu am spus că nu cred pentru că nu aveam de unde să știu, pentru că nu mi-ai povestit”, a spus doamna Melinda.