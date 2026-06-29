(P) Doi români au construit o agenție care lucrează doar cu clinici dentare, din România până în SUA

Au lucrat în apărare, în finanțe, în inginerie și în consultanță tehnologică de top, în organizații mari și pe mai multe continente.

Apoi au lăsat toate astea pentru un domeniu pe care puțini l-ar fi ales: marketingul pentru clinici dentare. Adrian Fasole și Andreea Bergheș sunt cei doi co-fondatori ai Peak Med, o agenție de marketing care lucrează exclusiv cu clinici stomatologice și care are deja clienți în România, Marea Britanie și Statele Unite.

Povestea lor spune mult despre cum se schimbă, în 2026, felul în care o clinică ajunge la pacienți.

De la apărare și aviație, la stomatologie

La prima vedere, drumul pare neașteptat. Adrian Fasole, MEng, PMP, are în spate experiență în industrii de vârf, de la apărare și sectorul financiar până la inginerie, cu roluri diferite în organizații mari. Andreea Bergheș vine din aviație și din consultanță pe tehnologie, în firme de renume internațional. Pe amândoi i-a atras, în cele din urmă, antreprenoriatul.

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Legătura cu stomatologia nu este atât în domeniu, cât în mod de gândire. Apărarea, finanțele, ingineria și aviația au un lucru în comun: nimic nu se face la întâmplare. Totul înseamnă sisteme, procese, măsurători și predictibilitate. Tocmai această disciplină au adus-o cei doi într-o zonă în care, spun ei, lipsea aproape complet.

„Veneam dintr-o lume în care nu improvizezi. Când am privit cu atenție marketingul clinicilor dentare, am văzut exact opusul: campanii agresive, făcute pe fugă, care țineau cât ținea bugetul", spune Adrian Fasole.

Descoperă totul despre Peak Med

Aceeași disciplină explică și de ce au ales să se concentreze pe un singur domeniu, în loc să lucreze, ca multe agenții, cu zeci de industrii deodată. O agenție care se ocupă și de restaurante, și de construcții, și de saloane își împarte atenția. Una care lucrează numai cu clinici stomatologice ajunge să înțeleagă în profunzime cum gândește pacientul dentar, ce tratamente aduc cu adevărat valoare unei clinici și cum se ia decizia pentru o procedură importantă. Specializarea, spun cei doi, nu este o limitare, ci chiar avantajul.

Problema pe care au vrut să o rezolve

Ce i-a deranjat cel mai tare a fost că marketingul dentar era, în același timp, prea agresiv și prea temporar. Clinicile turnau bani, lună de lună, în reclame care nu lăsau nimic în urmă. În clipa în care opreau bugetul, se oprea și fluxul de pacienți. Mulți proprietari de clinici erau frustrați: simțeau că plătesc constant, dar nu construiesc nimic al lor.

Comparația pe care o folosesc cei doi este cu conceptul de chirie. Nimeni nu ar accepta să plătească la nesfârșit chiria unui spațiu fără să ajungă vreodată proprietar. Și totuși, exact asta fac multe clinici cu vizibilitatea lor: o închiriază lună de lună prin reclame, în loc să o construiască o dată și să rămână a lor. Un medic bun, care își face treaba excelent în cabinet, ajungea să fie invizibil online în fața unei clinici mai zgomotoase, dar nu neapărat mai bune; iar asta cei doi, Adrian si Andreea, au vrut să schimbe.

„Ideea noastră a fost simplă: clinica să investească în propria afacere, nu doar în reclame pe Facebook. Să construiască active care rămân ale ei, nu să trimită bani, lună de lună, într-un cont de publicitate", explică Andreea Bergheș. Practic, în loc ca un cabinet să depindă etern de reclame plătite, Peak Med ajută clinica să devină ușor de găsit și ușor de ales, prin lucruri care se adună în timp: poziția pe Google, reputația, prezența pe motoarele de căutare AI.

De aici a pornit și prima lor soluție concretă, dezvoltată mai întâi pentru piețele din Marea Britanie și Statele Unite: un software propriu pentru managementul reputației online pentru clinici dentare, care ajută cabinetele să adune recenzii reale, constante și relevante. Reputația online a devenit, astfel, primul activ pe care îl construiesc pentru un client.

Ce face, mai exact, Peak Med?

Peak Med este o agenție de marketing specializată exclusiv pe clinici stomatologice. Modelul după care lucrează se numește PatientFlow OS și pornește de la o idee centrală: o clinică nu are nevoie de mai multe contacte reci, ci de a fi prima alegere din zona ei, acolo unde pacienții caută și decid.

Concret, asta înseamnă mai mulți pași care lucrează împreună. Întâi vine partea de promovare a cabinetului stomatologic în căutarea locală, adică poziționarea în primele rezultate de pe Google și pe hartă, acolo unde pacientul gata să se programeze își caută medic. Apoi, construirea unei reputații solide din recenzii reale. Urmează readucerea în clinică a pacienților mai vechi și automatizările care fac ca un mesaj sau un telefon să se transforme într-o programare confirmată. Reclamele plătite vin abia la final, ca accelerator, nu ca temelie.

Ordinea, insistă cei doi, nu este întâmplătoare. Multe clinici încep direct cu reclamele, adică tocmai cu pasul care ar trebui să fie ultimul, și sar peste fundație. „E ca și cum ai turna apă într-un vas spart. Întâi repari vasul, apoi torni", spune Adrian Fasole. Pentru ei, fundația înseamnă o clinică ușor de găsit, cu o reputație bună și cu o recepție pregătită să răspundă, iar abia peste această fundație au sens reclamele. Așa, fiecare leu investit lucrează pentru ceva care rămâne, nu pentru o lună de trafic care dispare imediat ce se oprește bugetul.

Pariul pe căutarea cu inteligență artificială

Cei doi fondatori mizează mult pe o schimbare pe care, spun ei, puține agenții din România o iau în serios: felul în care oamenii caută cu ajutorul inteligenței artificiale. Tot mai mulți pacienți nu mai deschid zece linkuri, ci întreabă direct un instrument precum ChatGPT, Perplexity sau rezumatul AI din Google: „care este cea mai bună clinică pentru implanturi din orașul meu?".

Răspunsul nu este o listă, ci o recomandare scurtă, cu una sau două clinici numite. Iar acele clinici nu apar din întâmplare: instrumentele AI le menționează pentru că au în spate recenzii consistente, informații clare despre tratamente și o reputație prezentă în surse credibile. „A fi clinica pe care o recomandă inteligența artificială devine un nou canal de prezentare, iar în el încap foarte puține nume. Cine se pregătește acum câștigă un avans serios", spune Adrian Fasole. Tocmai de aceea, optimizarea pentru aceste motoare de căutare AI, cunoscută ca GEO, este parte centrală din ce face Peak Med, nu un moft de viitor.

Un public pe care îl înțeleg: pacienții din diaspora

Experiența pe piețele din Marea Britanie și Statele Unite le-a dat un avantaj neașteptat și pe plan local: înțeleg bine pacienții români din diaspora și pacienții străini care vin în România pentru tratamente. Sunt, adesea, cazuri importante, reabilitări complete, implanturi, lucrări ample, atrase de raportul foarte bun dintre calitate și preț al clinicilor românești bune.

Acești pacienți nu pot trece pragul unei clinici înainte să decidă. Caută luni întregi, dintr-o altă țară, și aleg doar pe baza a ceea ce găsesc online: poziția în căutare, recenziile, prezența online în mai multe limbi, medicul cu nume și reputație. „Un om care stă în străinătate alege clinica pe care o găsește singur și o verifică în detaliu, nu pe cea dintr-o reclamă", spune Andreea Bergheș. „Pentru o clinică din România, asta înseamnă că o prezență online bine pusă la punct poate aduce chiar cele mai valoroase cazuri."

Valorile din spatele agenției

Întrebați ce îi ține uniți ca echipă, cei doi vorbesc despre integritate și eficiență. „Ne mișcăm foarte repede, dar cu procese bine stabilite și organizate. Viteză fără haos", rezumă Andreea Bergheș. Pe primul plan pun relația cu clientul: comunicarea clară și un customer service la care chiar răspunde cineva. Este, poate, tot o moștenire a lumilor din care vin, unde o eroare de comunicare poate costa scump.

Pentru pacienți, povestea aceasta înseamnă, în fond, un lucru bun: clinicile cu care lucrează o asemenea echipă devin mai ușor de găsit, mai transparente și mai atente la reputația lor. Pentru medici, înseamnă un partener care gândește marketingul ca pe o investiție, nu ca pe o cheltuială fără capăt.

Adrian Fasole și Andreea Bergheș au pornit din Marea Britanie și Statele Unite și aduc acum modelul în România, pe un domeniu unde concurența abia începe să se miște. Mai multe despre cei doi și despre Peak Med, agenție de marketing pentru clinici dentare, se găsesc pe site-ul lor.