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(P) Credit pentru teren agricol în 2026: acte necesare și condiții esențiale

Vrei să cumperi un teren agricol în 2026, dar nu dispui de toată suma? Un credit te poate ajuta să faci pasul următor, însă aprobarea depinde de documente clare și de îndeplinirea unor condiții precise.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Iulie 2026, 13:49 | Actualizat Vineri, 24 Iulie 2026, 13:50
(P) Credit pentru teren agricol în 2026: acte necesare și condiții esențiale | freepik.com
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Dacă ai venituri variabile, un istoric bancar incomplet sau ai fost refuzat în trecut, e cu atât mai important să pregătești corect dosarul.

Mai jos găsești o listă practică, ușor de urmărit, care te ajută să verifici fiecare etapă înainte să depui cererea de finanțare.

Înțelege ce tip de credit ți se potrivește!

Pentru teren agricol, ai în general două opțiuni:

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  • credit ipotecar garantat cu terenul cumpărat;
  • credit agricol dedicat fermierilor sau PFA-urilor.

Un credit ipotecar presupune înscrierea unei ipoteci în Cartea Funciară. Ipoteca înseamnă că terenul devine garanția băncii până rambursezi integral împrumutul. Perioada de rambursare ajunge, de regulă, la 5–15 ani.

Dacă lucrezi prin PFA sau SRL, poți analiza un credit agricol pentru teren, care permite uneori perioadă de grație. Asta înseamnă că, pentru câteva luni, plătești doar dobânda, nu și principalul (suma împrumutată efectiv). Pentru rezultate stabile, discută clar despre durata finanțării și rata estimată.

Verifică dacă îndeplinești criteriile de eligibilitate!

Instituția finanțatoare analizează:

1. istoricul tău de plată (dacă ai întârzieri sau restanțe);

2. venitul lunar și gradul de îndatorare;

3. eventuale datorii la stat.

Gradul de îndatorare arată cât din venitul tău merge deja către alte rate. În majoritatea cazurilor, acesta nu trebuie să depășească un anumit procent din venitul net. Dacă ai venituri sezoniere (de exemplu, din agricultură), pregătește documente care arată încasările pe ultimul an.

Asigură-te că terenul este în regulă din punct de vedere juridic!

Multe cereri se blochează aici. Terenul trebuie:

  • să fie intabulat;
  • să aibă extras de Carte Funciară actualizat;
  • să nu fie implicat în litigii.

Dacă vorbim despre teren extravilan, trebuie respectat dreptul de preemțiune prevăzut de lege. Asta înseamnă că anumite persoane au prioritate la cumpărare. Fără aceste clarificări, banca nu aprobă finanțarea.

Pregătește actele personale sau ale firmei!

Pentru persoană fizică, ți se cer de obicei:

  • carte de identitate;
  • adeverință de venit sau declarație unică;
  • extras de cont recent.

Dacă aplici prin firmă, vei adăuga bilanțuri, certificat fiscal și documente care atestă activitatea agricolă. Lipsa unui singur document poate întârzia analiza dosarului.

Calculează avansul și costurile totale!

Avansul variază, de regulă, între 15% și 30% din valoarea terenului. În unele programe garantate de stat, avansul poate scădea, însă criteriile devin mai stricte.

Nu te uita doar la dobândă. Analizează și:

  • DAE (Dobânda Anuală Efectivă) – arată costul total al creditului;
  • comisionul de analiză;
  • costul evaluării;
  • taxele notariale;
  • asigurarea.

Dobânda poate fi fixă (rata rămâne la fel o perioadă) sau variabilă (se modifică în funcție de un indice precum IRCC plus marja băncii). Marja reprezintă procentul adăugat de instituție peste indicele de referință.

Urmează pașii corecți de aplicare!

Procesul standard include:

1. analiză inițială a veniturilor;

2. evaluarea terenului de către un expert autorizat;

3. aprobarea financiară;

4. semnarea contractului de credit;

5. semnarea la notar și înscrierea ipotecii.

Durata poate varia între câteva săptămâni și două luni, în funcție de complexitatea cazului și de eventuale actualizări legislative în 2026 privind plafoanele sau condițiile de garantare.

Evaluează riscurile înainte să semnezi!

Un teren agricol are, de regulă, o lichiditate mai redusă decât un teren intravilan construibil. Dacă apar dificultăți la plată, vânzarea lui poate dura mai mult.

Gândește-te la scenarii realiste: ce faci dacă producția scade un an sau dacă prețurile agricole fluctuează? Păstrează o rezervă financiară pentru cel puțin câteva luni de rate.

Cere sprijin pentru analiză și comparație!

Dacă te simți copleșit de documente sau ai fost refuzat de o bancă, poți apela la un intermediar care îți explică opțiunile și te ajută să pregătești dosarul corect. De exemplu, soluțiile de credit pentru IMM-uri de la MK Kredit pot completa finanțarea terenului cu fonduri pentru exploatare sau investiții agricole, în funcție de profilul tău.

Compară ofertele, cere explicații clare pentru fiecare cost și solicită simulări de rate înainte să iei o decizie.

Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultanța financiară profesionistă. Condițiile, costurile și programele pot suferi modificări în 2026, în funcție de reglementări și politica fiecărei instituții. Discută cu un specialist financiar și verifică informațiile actualizate înainte să semnezi orice contract.

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