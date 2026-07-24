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Ispita Mădălina, prima reacție după ce a absentat de la Insula Iubirii - Reuniuni: „Chiar dacă am refuzat…”

Mădălina nu a dorit să participe la întâlnirea cu Danny Boy la Insula Iubirii - Reuniuni. Totuși, fosta ispită a arătat pe rețelele sociale că s-a uitat cu interes la emisiune. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Iulie 2026, 11:10 | Actualizat Vineri, 24 Iulie 2026, 11:40
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Ispita Mădălina, prima reacție după ce a absentat de la Insula Iubirii - Reuniuni: „Chiar dacă am refuzat…” | Antena 1
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În primul episod de Insula Iubirii - Reuniuni au fost prezenți cei care au avut de-a face cu povestea Mariei Covașa și a lui Daniel Ungureanu. Au fost prezenți fostele ispite Alin și Marcel, dar și actuala iubită a celui care a intrat în atenția publicului cu porecla Danny Boy. Totuși, a existat o persoană care nu a dorit să participe la reuniune. Este vorba despre cea care i-a fost ispită și apoi chiar iubită lui Danny Boy.

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Ce a avut de spus ispita Mădălina după ce a absentat de la Insula Iubirii - Reuniuni: „Chiar dacă am refuzat…”

În timpul difuzării primului episod de Insula Iubirii - Reuniuni, Ispita Mădălina Maricuț a publicat pe rețelele sociale o imagine cu televizorul dat pe Antena 1, alături de mesajul: „Sunt geană, chiar dacă am refuzat!”

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Chiar dacă nu a fost prezentă Mădălina, ea a făcut parte din povestea lui Daniel și a Mariei. Maria chiar a precizat că Mădălina a ajutat-o să-și răspundă multor întrebări legate de fostul ei iubit.

„Pur și simplu nu ne înțelegeam. Nu eram pe același film. Mi-am dat seama că nu aveam ce să caut în relația aia. Nu îmi mai plăcea nimic. A fost mai complicată situația acolo. Era foarte geloasă, pentru mine e subiect închis, au fost multe chestii care au ajuns pe la televizor, s-au rezolvat. Nu îmi face plăcere să vorbesc despre o situație care a fost în viața mea, dar mi-a lăsat un gust amar. Nu știu de ce a refuzat să vină, ea știe de ce a refuzat”, a spus Daniel Ungureanu despre Mădălina.

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colaj cu madalina, danny boy si maria
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Cuplurile care au scris istorie în cele mai fierbinți sezoane se întorc în show-ul care i-a făcut cunoscuți, de această dată, în România, într-o serie exclusivă de ediții speciale! Insula Iubirii – Reuniuni va fi formatul în care cei mai rebeli, mai controversați și mai discutați participanți își vor găsi locul pentru a povesti despre viața lor de după participare. Ce s-a schimbat între ei, cum arată relațiile lor acum și ce planuri au în viața personală, cei de acasă vor afla în exclusivitate.

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