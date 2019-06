Beneficii şi contraindicaţii ale apei minerale asupra organismului

Apa minerală este o apă potabilă provenită dintr-o sursă naturală (izvor), sau forată artificial (sondă) și care prin structura ei fizică și compoziția chimică – de obicei complexă – poate exercita efecte terapeutice.

Apa minerală conține săruri benefice pentru organism, dar în acelși timp, dacă este consumată în cantități mari, aceasta ne poate afecta organismul pe termen lung. Rinichii și stomacul sunt primele organe afectate de substanțele din apa minerală.

„Băuturile acidulate afectează în timp rinichii şi puteţi face nisip sau chiar pietre. Acest efect îl are şi apa minerală. Chiar dacă nu îngraşă şi nu are chimicale cum au sucurile, conţine foarte multe săruri. Este dovedit ştiinţific că sărurile afectează rinichii. De aceea nu este recomandat să beţi doar apă minerală. Consumaţi şi apă plată. De asemenea când alegeţi apa minerală fiţi atenţi la etichetă. Evitaţi apa care este îmbogăţită cu dioxid de carbon şi alegeţi apă minerală naturală. Recomandat este să alegeţi o apă mai puţin acidulată dacă o consumaţi zilnic“, declară medicul internist Florin Tudor (sursa: adevarul.ro)

Un nou studiu privind apele minerale din România scoate în evidenţă şi proprietăţile pe care le are apa minerală naturală asupra organismului. „Este recunoscut faptul că apele minerale carbogazoase, cu precădere cele alcaline (bicarbonatate sodice) sau alcalino-teroase (bicarbonatate calcice şi/sau magneziene), administrate odată cu alimentele sau cu puţin timp înainte de masă, stimulează funcţiile digestive, excită secreţia şi motilitatea gastrică” se arată în acelaşi studiu.

„Băuturile acidulate afectează în timp rinichii şi puteţi face nisip sau chiar pietre. Acest efect îl are şi apa minerală. Chiar dacă nu îngraşă şi nu are chimicale cum au sucurile, conţine foarte multe săruri. Este dovedit ştiinţific că sărurile afectează rinichii. De aceea nu este recomandat să beţi doar apă minerală. Consumaţi şi apă plată. De asemenea când alegeţi apa minerală fiţi atenţi la etichetă. Evitaţi apa care este îmbogăţită cu dioxid de carbon şi alegeţi apă minerală naturală. Recomandat este să alegeţi o apă mai puţin acidulată dacă o consumaţi zilnic“, susține medicul Florin Tudor.

Dacă apa minerală are proprietăţi benefice pentru organism, sifonul este dăunător şi nu aduce niciun beneficiu. „Să nu confundaţi apa minerală cu cea carbogazoasă (cunoscută la sifon). Aceasta din urmă are doar acid şi nu conţine mineralele pe care le are apa minerală clasică. În concluzie sifonul nu este decât apă cu acid şi nu trebuie consumat absolut deloc, chiar dacă pe vremuri era extrem de popular în lipsă de altceva“, mai spune specialistul. (sursa: adevarul.ro)