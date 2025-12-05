Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimările pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, iar veștile sunt neobișnuite pentru această perioadă: vremea va fi considerabil mai caldă decât în mod normal în aproape toată țara.

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, până pe 5 ianuarie. Cum va fi vremea la începutul anului 2026 | Shutterstock

Totodată, precipitațiile vor fi puține în majoritatea regiunilor, chiar și în preajma sărbătorilor de iarnă.

Specialiștii ANM anunță că începutul intervalului aduce câteva ploi slabe în nordul și centrul țării, iar la munte, la altitudini mari, se pot semnala trecător precipitații mixte. Local, se vor menține condițiile de ceață, mai ales în zonele joase. Chiar și așa, tendința generală este una de încălzire, valorile termice depășind media multianuală pe aproape tot parcursul perioadei analizate.

„Valorile termice vor fi în creștere și se vor situa peste cele specifice perioadei în majoritatea zonelor, dar mai ales în vest, nord și centru. (…) În intervalul sărbătorilor de iarnă, inclusiv în perioada Crăciunului și a sfârșitului de an, se va menține tendința de vreme mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă”, precizează meteorologii ANM, potrivit observatornews.ro.

8 – 15 decembrie: temperaturi ridicate și ploi puține

Prima săptămână din interval aduce temperaturi vizibil mai ridicate decât cele obișnuite pentru prima decadă a lunii decembrie. Încălzirea se resimte mai ales în vest, nord și centru, însă se extinde în întreaga țară. Ploile vor fi puține, regimul pluviometric fiind deficitar la nivel național.

15 – 22 decembrie: vreme caldă în toată țara

A doua săptămână menține aceeași tendință: temperaturile medii se situează peste normalul perioadei în toate regiunile. Precipitațiile rămân reduse, cu un deficit generalizat. În multe zone, vremea va semăna mai mult cu începutul toamnei decât cu mijlocul lunii decembrie.

22 – 29 decembrie: Crăciun cu vreme neobișnuit de blândă

Săptămâna Crăciunului nu aduce schimbări majore. Temperaturile continuă să fie peste valorile climatologice normale, iar cantitățile de precipitații sunt în continuare mai mici decât cele obișnuite. Probabilitatea unui Crăciun cu zăpadă rămâne scăzută în cea mai mare parte a țării, cu excepția zonelor montane înalte, unde pot apărea, totuși, episoade de precipitații mixte.

29 decembrie – 5 ianuarie: începutul lui 2026, mai cald decât normal

Ultima săptămână a intervalului, care marchează trecerea în 2026, păstrează regimul termic ridicat. Temperaturile se vor situa peste media multianuală pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de normal, însă în nord-vest se menține o tendință ușor deficitară.

Prognoza ANM arată că iarna continuă să întârzie în România. Următoarele patru săptămâni vor fi caracterizate de temperaturi neobișnuit de ridicate și precipitații puține. Chiar și în perioada Crăciunului și a Revelionului, vremea rămâne blândă, semn că începutul anului 2026 va fi marcat de un regim climatic atipic pentru sezonul rece.