Antena Căutare
Home Ana, mi-ai fost scrisa in ADN Stiri Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă

Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă

Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia fiind, din nou, lider de audiență.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Decembrie 2025, 13:14 | Actualizat Vineri, 05 Decembrie 2025, 13:18
Galerie
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă | antena 1

Peste 1 milion de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.

Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate în intervalul 20.29 – 23.26, au fost prima opţiune de vizionare la nivelul publicului comercial feminin, cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, public pe care producţia a ȋnregistrat 4.3 puncte de rating și 17.2% cota de piaţă. Şi pe intersecția cu show-ul Trădătorii, de la postul secund, 21.32 – 23.26, serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a condus clasamentul audiențelor, la nivelul tuturor categoriilor de public. Astfel, pe segmentul comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, serialul de la Antena 1 a înregistrat 4.3 puncte de rating şi 17.3% cota de piață, fiind urmat de postul tv de pe locul doi cu 3.7 puncte de rating şi 14.9% coata de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban şi național. În minutul de aur, la ora 22:56, peste un milion de telespectatori la nivel naţional urmăreau povestea originală Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN.

Citește și: Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 4 decembrie 2025. Ce a aflat Alina despre diagnosticul ei. Cine o poate ajuta și ce a cerut

Articolul continuă după reclamă

Emoții intense, răsturnări de situație și decizii neaşteptate i-au surprins aseară pe telespectatorii serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Starea de sănătate a Alinei (Ana Bodea) s-a înrăutățit tot mai mult, aceasta ajungând de urgență la spital după ce pe pielea ei au apărut pete îngrijorătoare. Basty (Andrei Aradits), alarmat, a insistat ca medicii să facă toate investigațiile necesare pentru a afla cât de avansată era boala.

Între timp, George (Richard Bovnozcki) s-a întâlnit cu Damian (Andi Vasluianu), pentru a afla mai multe despre Alexandru (Vlad Gherman), băiatul cu care Alexia (Rebecca Nicolescu) interacționa tot mai des. Tatăl fetei a vrut să se asigure că ea este în siguranță, însă Damian l-a avertizat că Alexandru este impulsiv și nu reprezintă o alegere potrivită.

La Casa Socială, discuțiile s-au concentrat pe dispariția tatălui lui Ducu (Radu Ştefan Bănică). Deși oficial se credea că plecase din țară, Ionuț (Ştefan Iancu) și Dumi (Bogdan Iancu) au început să suspecteze că adevărul era cu totul altul.

Îngrijorată de starea Alinei, Sandra (Ada Condeescu) a mers la spital, însă vizita s-a transformat într-un conflict. Alina i-a cerut să plece, iar Basty a dat-o afară, protejând-o pe tânără într-un moment de vulnerabilitate maximă.

În același timp, Ana (Karina Jianu) și Tudor (Vlad Udrescu) s-au certat din cauza lui Damian și a metodelor sale discutabile. Chiar dacă, moral, Tudor nu era de acord cu felul în care se obțineau anumite lucruri, el a recunoscut că sănătatea Alinei era prioritară.

Citește și: Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 27 noiembrie 2025. Alexandru tulbură apele în casa Alexiei. Sandra și Constance fac un pact

Tensiunile au crescut și mai mult când Victoria (Alina Chivulescu) a aflat că Alexia era compatibilă cu Alina și a presat-o să o ajute, avertizând-o că viața Alinei depindea de acest gest.

Finalul episodului a adus o confruntare puternică între Ana, Tudor și Alexia. Profitând de situația critică, Alexia a pus o condiție șocantă pentru a accepta transferul de celule: Tudor

trebuia să se căsătorească cu ea. Iar Tudor, disperat să o salveze pe Alina, a acceptat „orice”, lăsând finalul într-un suspans dramatic.

+8
Mai multe fotografii

Ce se va ȋntâmpla pe mai departe, telespectatorii vor putea afla urmărind cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă ȋn ADN, difuzate ȋn fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 4 decembrie 2025. Ce a aflat Alina despre diagnosticul ei. Cine o poate ajuta și ce a cer...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Au cumpărat un conac italian dărăpănat cu 140.000€ fără să-l vadă înainte. Surpriza de la prima vizită Au cumpărat un conac italian dărăpănat cu 140.000€ fără să-l vadă înainte. Surpriza de la prima vizită
Antena 3 Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 4 decembrie 2025. Ce a aflat Alina despre diagnosticul ei. Cine o poate ajuta și ce a cerut
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 4 decembrie 2025. Ce a aflat Alina despre diagnosticul ei. Cine o poate ajuta și ce...
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul Catine.ro
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 27 noiembrie 2025. Alexandru tulbură apele în casa Alexiei. Sandra și Constance fac un pact
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 27 noiembrie 2025. Alexandru tulbură apele în casa Alexiei. Sandra și Constance...
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Tânăra căutată de 11 zile în Italia, găsită la românul care o văzuse ultima dată. Sute de oameni s-au adunat în fața casei lui Dragoș
Tânăra căutată de 11 zile în Italia, găsită la românul care o văzuse ultima dată. Sute de oameni s-au... Libertatea.ro
O țară europeană cunoscută pentru femeile sale frumoase se confruntă cu o penurie de bărbați. La ce soluție recurg
O țară europeană cunoscută pentru femeile sale frumoase se confruntă cu o penurie de bărbați. La ce soluție... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției:
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..." Spynews.ro
Vedeta a întors toate privirile! Andreea Marin, într-o rochie mulată și decolteul generos! – GALERIE FOTO
Vedeta a întors toate privirile! Andreea Marin, într-o rochie mulată și decolteul generos! – GALERIE FOTO BZI
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos HelloTaste.ro
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid Antena3.ro
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții useit
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități Jurnalul
ASTĂZI se împlinesc 8 ani de la trecerea în neființă a REGELUI MIHAI
ASTĂZI se împlinesc 8 ani de la trecerea în neființă a REGELUI MIHAI Kudika
Harta Ciclonului Cassio: Cod roșu în Italia. Ce zone din România vor fi afectate de furtuni. Prognoza meteo actualizată
Harta Ciclonului Cassio: Cod roșu în Italia. Ce zone din România vor fi afectate de furtuni. Prognoza meteo... Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Au cumpărat un conac italian dărăpănat cu 140.000€ fără să-l vadă înainte. Surpriza de la prima vizită
Au cumpărat un conac italian dărăpănat cu 140.000€ fără să-l vadă înainte. Surpriza de la prima vizită Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x