Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă

Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia fiind, din nou, lider de audiență.

Peste 1 milion de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate în intervalul 20.29 – 23.26, au fost prima opţiune de vizionare la nivelul publicului comercial feminin, cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, public pe care producţia a ȋnregistrat 4.3 puncte de rating și 17.2% cota de piaţă. Şi pe intersecția cu show-ul Trădătorii, de la postul secund, 21.32 – 23.26, serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a condus clasamentul audiențelor, la nivelul tuturor categoriilor de public. Astfel, pe segmentul comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, serialul de la Antena 1 a înregistrat 4.3 puncte de rating şi 17.3% cota de piață, fiind urmat de postul tv de pe locul doi cu 3.7 puncte de rating şi 14.9% coata de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban şi național. În minutul de aur, la ora 22:56, peste un milion de telespectatori la nivel naţional urmăreau povestea originală Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN.

Emoții intense, răsturnări de situație și decizii neaşteptate i-au surprins aseară pe telespectatorii serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Starea de sănătate a Alinei (Ana Bodea) s-a înrăutățit tot mai mult, aceasta ajungând de urgență la spital după ce pe pielea ei au apărut pete îngrijorătoare. Basty (Andrei Aradits), alarmat, a insistat ca medicii să facă toate investigațiile necesare pentru a afla cât de avansată era boala.

Între timp, George (Richard Bovnozcki) s-a întâlnit cu Damian (Andi Vasluianu), pentru a afla mai multe despre Alexandru (Vlad Gherman), băiatul cu care Alexia (Rebecca Nicolescu) interacționa tot mai des. Tatăl fetei a vrut să se asigure că ea este în siguranță, însă Damian l-a avertizat că Alexandru este impulsiv și nu reprezintă o alegere potrivită.

La Casa Socială, discuțiile s-au concentrat pe dispariția tatălui lui Ducu (Radu Ştefan Bănică). Deși oficial se credea că plecase din țară, Ionuț (Ştefan Iancu) și Dumi (Bogdan Iancu) au început să suspecteze că adevărul era cu totul altul.

Îngrijorată de starea Alinei, Sandra (Ada Condeescu) a mers la spital, însă vizita s-a transformat într-un conflict. Alina i-a cerut să plece, iar Basty a dat-o afară, protejând-o pe tânără într-un moment de vulnerabilitate maximă.

În același timp, Ana (Karina Jianu) și Tudor (Vlad Udrescu) s-au certat din cauza lui Damian și a metodelor sale discutabile. Chiar dacă, moral, Tudor nu era de acord cu felul în care se obțineau anumite lucruri, el a recunoscut că sănătatea Alinei era prioritară.

Tensiunile au crescut și mai mult când Victoria (Alina Chivulescu) a aflat că Alexia era compatibilă cu Alina și a presat-o să o ajute, avertizând-o că viața Alinei depindea de acest gest.

Finalul episodului a adus o confruntare puternică între Ana, Tudor și Alexia. Profitând de situația critică, Alexia a pus o condiție șocantă pentru a accepta transferul de celule: Tudor

trebuia să se căsătorească cu ea. Iar Tudor, disperat să o salveze pe Alina, a acceptat „orice”, lăsând finalul într-un suspans dramatic.

Ce se va ȋntâmpla pe mai departe, telespectatorii vor putea afla urmărind cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă ȋn ADN, difuzate ȋn fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.