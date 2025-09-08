Bryan Johnson, miliardarul care vrea să fie mereu tânăr, își dezvăluie rutina zilnică în căutarea imortalității

Antena Căutare
În timp ce nemurirea rămâne un scenariu science fiction pentru cei mai mulți dintre noi, biohackerul Bryan Johnson și-a făcut un scop din a sfida trecerea timpului. Stilul său de viață neobișnuit și costisitor a atras atenția lumii întregi. Iată ce rutină urmează pentru a-și atinge obiectivul.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Luni, 08 Septembrie 2025, 10:01 | Actualizat Luni, 08 Septembrie 2025, 10:54
Bryan Johnson investește milioane de dolari în protocolul său de sănătate, dar principiile acestuia sunt disponibile oricui | Youtube Bryan Johnson

Miliardarul american se autointitulează „unul dintre cei mai sănătoși oameni din lume” și are convingerea că, pentru prima dată în istoria umanității, moartea ar putea să nu mai fie inevitabilă.

Bryan Johnson, astăzi în vârstă de 48 de ani, și-a făcut averea după ce a fondat Braintree Venmo, companie de plăți online vândută către PayPal în 2013 pentru 800 de milioane de dolari. A ales să investească o mare parte din bani într-un proiect personal, intitulat Blueprint, cu scopul de a-și reduce vârsta biologică la 18 ani și, pe termen lung, de a învinge moartea.

Johnson a devenit faimos pentru biohacking-ul dus la extrem: își tratează corpul și creierul ca pe un laborator viu, măsurând și optimizând tot ce ține de sănătate, alimentație, somn și mișcare. O echipă de 30 de medici îl monitorizează și evaluează constant prin analize complexe, inclusiv RMN-uri periodice. „Privesc toate aceste măsurători ca să descopăr cum mor, apoi încerc să încetinesc acele procese și să le inversez”, a declarat pentru Wellness Pulse.

Rutina zilnică a celui mai monitorizat om din lume

Bryan Johnson susține că are inima unui bărbat de 37 de ani și plămânii unui tânăr de 18 ani, iar ceilalți indicatori biologici sunt la fel de impresionați. El se situează în top 1% din populație la numeroși markeri ai sănătății, inclusiv la viteza de îmbătrânire și funcția musculară.

„După obiceiuri nesănătoase în copilărie, după ce m-am epuizat în 20 de ani de construit companii și după un deceniu de depresie cronică, astăzi am cei mai buni biomarkeri din lume”, scrie pe site-ul său. La fel de impresionantă este și rutina sa extrem de strictă menită să-l facă să arate și să se simtă mai tânăr. De la schimbul de sânge cu fiul său adolescent pentru a încetini îmbătrânirea, până la consumul a aproximativ 100 de pastile de suplimente zilnic, eforturile lui Johnson îl costă 2 milioane de dolari pe an și pot părea bizare pentru mulți.

Johnson a publicat în detaliu protocolul de sănătate pe care îl urmează cu rigurozitate și încurajează oamenii să adopte elemente care li se potrivesc. „Eu și echipa mea am construit acest program de-a lungul mai multor ani. Am analizat toată literatura științifică despre longevitate, clasificând metodele cu cele mai bune rezultate”, detaliază biohackerul.

Iată un rezumat al diferitelor aspecte din viața sa:

Alimentația

Bryan Johnson urmează o dietă vegană, atent concepută pentru a-i asigura echilibrul optim de nutrienți. Planul alimentar furnizează zilnic aproximativ 2.250 de calorii, cu o restricție de 10% din cantitatea de calorii recomandată zilnic, distribuite astfel:

  • 130 g proteine (~25%)
  • 206 g carbohidrați (~35%)
  • 101 g grăsimi (~40%)

El evită complet zahărul, alimentele prăjite și pe cele procesate, lactatele, pastele, pâinea și uleiul de rapiță. Iată structura meselor sale și exemple de alimente pe care le consumă:

Mic dejun (~6:45): Blueprint Longevity Protein (un amestec cu pudră proteică, cacao, lapte de macadamia și ulei de măsline extravirgin - mod de preparare aici), împreună cu nuci și afine

Prânz (~9:00): Super Veggie – conține linte neagră, broccoli, conopidă, usturoi, Ciuperci Shiitake sau Maitake, semințe de cânepă, oțet de mere, ulei de măsline extravirgin și alimente fermentate - varză, kimchi, sfeclă, etc. (mod de preparare aici)

Cină (~11:00): o combinație de legume, nuci, semințe și fructe de pădure. De exemplu, cartof dulce umplut cu năut gătit, avocado, roșii cherry, ridichi, ardei jalapeno, pudră de chili, lime, lămâie și ulei de măsline extravirgin

Suplimente și medicamente

Bryan Johnson ia zilnic peste 100 de medicamente și suplimente. Medicamentele sunt două antidiabetice, metformina și acarboza, pe care biohackerul și le administrează nu atât pentru reglarea glicemiei, cât în scop experimental, pentru efectele lor potențiale anti-îmbătrânire.

Lista de suplimente alimentare din protocolul zilnic al lui Johnson este impresionantă. În fiecare dimineață, înainte de masă, bea un shake nutritiv cu suplimente precum:

  • colagen
  • vitamina C
  • calciu
  • galactooligozaharide (prebiotice)
  • inulină
  • ashwagandha
  • creatină
  • taurină

Administrarea de suplimente continuă și pe parcursul zilei, iar lista mai include fier hemic, ghimbir, turmeric, plasmalogeni (un tip de fosfolipide) și multe altele.

Somnul

Ziua lui Bryan Johnson începe, de fapt, în seara precedentă. Somnul este prioritatea centrală în viața sa și întreaga rutină zilnică este construită în jurul lui. Se culcă în jurul orei 20:30 și adoarme, de obicei, în mai puțin de trei minute. Ținta lui este să doarmă între 8 și 9 ore pe noapte.

Iată câteva dintre practicile care îl ajută să aibă constant un somn de calitate:

  • o rutină de relaxare de 30-60 minute înainte de culcare
  • temperatura din dormitor între 16°C și 19°C
  • reducerea luminii cu una-două ore înainte de somn (trecând la lumină roșie)
  • cameră complet întunecată pe timpul nopții
  • limitarea timpului petrecut pe ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare
  • pat confortabil, așternuturi respirabile și pijamale ușoare
  • saltea cu temperatură controlată
  • evitarea cinei și prânzuri ușoare
  • renunțarea la stimulanți după prânz

Johnson își monitorizează somnul în fiecare noapte cu aplicația și dispozitivul Whoop. A obținut constant scoruri ridicate și chiar o perioadă de 6 luni cu 100% performanță.

Un alt aspect notabil este că nu folosește ceas deșteptător, ci se trezește natural în jurul orei 5 dimineața. Pentru a-și pregăti corpul și mintea pentru zi, practică 5 minute de meditație sau de exerciții de respirație.

Activitatea fizică

Bryan Johnson face sport aproape zilnic, dimineața devreme de obicei, în jurul orei 5:30. Sesiunile sale durează între 60 și 90 de minute și combină antrenamente de forță, cardio, flexibilitate și echilibru. El alternează exercițiile și combină cardio ușor cu HIIT (High-Intensity Interval Training) pentru varietate și provocări.

Postura incorectă a fost una dintre marile probleme ale lui Johnson, motiv pentru care astăzi dedică o parte semnificativă a antrenamentelor întăririi mușchilor posturali.

Pe lângă antrenamentele principale, face zilnic două plimbări de 10 minute, dimineața și seara. La birou, ia pauze de 5 minute la fiecare 30 de minute și face stretching sau dansează. În weekend, face drumeții, alergare pe traseu, ciclism și practică sporturi precum baschet, tenis sau pickleball.

Citește și: Care sunt cele cinci obiceiuri sănătoase în familie

Îngrijirea pielii și a părului

La ora 7:15 dimineața, după micul dejun, miliardarul american urmează o rutină de îngrijire a pielii care include:

  • spălarea feței cu un gel delicat
  • aplicarea unui ser cu vitamina C
  • aplicarea unui ser cu retinol

Aceiași pași îi urmează și seara, în jurul orei 20:00. Pe parcursul zilei, folosește cremă cu SPF și chiar o umbrelă cu protecție UV pentru a-și proteja pielea.

Rutina pentru păr începe la 5 dimineața, când își aplică un ser medicamentos și poartă 6 minute o cască cu lumină roșie pentru stimularea creșterii. Tot dimineața, mai târziu, își spală părul cu un șampon special și își masează scalpul cu o perie din silicon.

Muncă și alte activități

Ziua de lucru a lui Bryan Johnson începe la 7:45 cu stabilirea priorităților din ziua respectivă. Biroul său reglabil îi permite să alterneze între statul pe scaun și în picioare, iar la fiecare 30 de minute face stretching pentru a-și menține postura corectă.

Își limitează timpul petrecut pe telefon, evită social media și nu verifică notificările până după prima oră de lucru concentrat. Preferă conținutul educativ, ascultând audiobook-uri sau podcasturi chiar și în timp ce face sport sau mănâncă. Seara, se relaxează alături de prieteni și familie, face o baie caldă sau ascultă muzică liniștitoare pentru a se pregăti de somn.

Bryan Johnson a investit milioane în cercetarea și testarea acestui protocol, dar realizările sale nu ar fi fost posibile fără disciplină. Întreaga sa rutină poate fi costisitoare pentru un om de rând, însă bazele ei pot fi puse în practică de oricine. „Somnul e gratis, trebuie doar să îl prioritizezi. Oprirea obiceiurilor nocive e tot gratis. Apoi: alimentație sănătoasă și mișcare. E vorba de lucruri de bază, pe care toți le știm, dar nu le facem”, mai spune miliardarul.

Citește și: Cum formăm obiceiuri sănătoase încă din copilărie

captură cu Bryan Johnson dintr-un interviu publicat pe canalul său de Youtube
Bryan Johnson în timpul unui antrenament

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

