Ce se întâmplă când începi să mergi la culcare mai devreme. Puțini știu ce schimbare are loc

Experții au dezvăluit ce se întâmplă când începi să mergi la culcare mai devreme, cum puțini știu ce schimbare are loc.

Un nou studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) a dezvăluit ce se întâmplă când începi să mergi la culcare mai devreme.

Potrivit rezultatelor, adulții au numeroase beneficii dacă își schimbă ora de culcare, scrie Inc.com.

Pentru a ajuns la această concluzie, experții au analizat obiceiurile de somn și exerciții fizice pentru 19.963 de adulți.

Aceștia au purtat dispozitive biomedicale pe mână pentru a le fi monitorizată activitatea.

Ce se întâmplă când începi să mergi la culcare mai devreme

Experții au dezvăluit ce se întâmplă când începi să mergi la culcare mai devreme, după ce au analizat 5.995.080 de nopți cu cei aproape 20.000 de participanți.

Cu un astfel de volum de date, experții și-au putut da seama dacă mersul la culcare mai devreme e legat și de alte obiceiuri. Plus ce impact are asupra sănătății.

Potrivit rezultatelor, persoanele care merg mai devreme la culcare prezintă o probabilitate mai mare să aibă și o activitate fizică medie spre ridicată următoarea zi.

Adulții care se culcă până la ora 9 seara au, în medie, cu 30 de minute mai multă activitate fizică a 2-a zi decât cei care se culcă la ora 1 dimineața.

Mai mult, au o activitate fizică mai lungă și decât cei care se culcă la ora 11 seara, cu aproximativ 15 minute mai mult a 2-a zi.

Experții susțin că au constatat și faptul că persoanele care și-au schimbat ora de culcare pentru mai devreme au avut mai multă activitate fizică următoarea zi.

Ca urmare, persoanele care se culcă mai târziu nu sunt automat mai reticente atunci când vine vorba de activitatea fizică. Dar că această oră determină anumite schimbări în corp.

Ora de culcare poate determina activitatea fizică în ziua următoare

O posibilă teorie e faptul că, în societatea modernă, trezitul mai devreme permite includerea în program a mai multor activități fizice.

Acest obicei are numeroase beneficii atunci când vine vorba de sănătate. Nu e primul studiu care atrage atenția asupra impactului pe care mișcarea îl poate avea asupra sănătății.

Potrivit unui studiu din 2017, persoanele care au un nivel mai mare de activitate fizică 5 zile pe săptămână au beneficii de sănătate echivalente cu „un avantaj biologic de 9 ani”. Un astfel de beneficiu poate ajuta la o stare de sănătate mai bună pentru mai mulți ani.

„Aceste rezultate pot avea un impact important asupra sănătății publice,” a declarat conducătorul studiului, dr. Josh Leota.

„În loc să promovăm somnul și activitatea fizică independent, campaniile de informare publică pot încuraja oamenii să meargă la culcare mai devreme pentru a avea un stil de viață mai activ,” a continuat dr. Leota. „O abordare care recunoaște că aceste 2 obiceiuri esențiale interacționează unele cu altele ar putea duce la rezultate mai benefice pentru sănătatea individuală și la nivelul întregii societăți.”