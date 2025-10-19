Cât de des trebuie curățate draperiile și perdelele. Ce probleme de sănătate pot provoca dacă sunt murdare

Perdelele și draperiile sunt nelipsite din casele românilor, însă puțini sunt cei care știu cât de des trebuie curățate. Acestea pot provoca probleme serioase de sănătate dacă sunt murdare.

Perdelele și draperiile sunt nelipsite din casele românilor, însă puțini sunt cei care știu cât de des trebuie curățate | Shutterstock

Perdelele și draperiile sunt, de cele ma multe ori, alese cu multă grijă de către gospodine. Ele fac parte din decorul casei, oferind o atmosferă intimă camerei în care sunt amplasate.

Însă, după ce sunt puse la geam, puține persoane să gândesc să le spele la un anumit interval de timp. Zilnic, perdelele și draperiile adună praf sau diferite mirosuri, iar acest detaliu banal poate provoca probleme serioase de sănătate.

Aceste obiecte de decor sunt uitate când vine vorba de curățenia generală a casei. Mulți se concentrează asupra podelelor, covoarelor sau geamurilor, lăsând deoparte draperiile și perdelele.

Cât de des trebuie curățate draperiile și perdelele

Adesea, perdelele și draperiile devin o sursă de praf, praf, alergeni și bacterii. Dacă sunt lăsate luni întregi sau chiar ani fără să fie curățate, acestea pot afecta sănătatea celor care se află în preajma lor.

Pe lângă faptul că pot prinde mirosuri neplăcute, obiectele de decor pot să și mucegăiască în unele cazuri. Pentru a păstra starea de bine din locuința este indicat ca acestea să fie curățate la timp.

Experta în curățenie Marla Mock susține că perdelele și draperiile ar trebui spălate lunar sau o dată la două luni de persoanele care suferă de alergii. De asemenea, ele trebuie curățate la trei sau patru luni dacă există animale de companie în casă, potrivit click.ro.

Ce probleme de sănătate pot provoca draperiile și perdelele murdare

Pe lângă aspectul neplăcut pe care îl pot căpăta, draperiile și perdelele murdare pot influența și calitatea aerului din casă. De aceea, e important ca acestea să fie spălate des, nu doar când prind miros sau sunt pătate.

Obiectele de decor care nu sunt curățate la un anumit interval de timp pot provoca probleme serioase de sănătate, precum iritații oculare, alergii sau chiar și probleme respiratorii, conform sursei citate mai sus.

Cum cureți corect perdelele și draperiile din casă

Există câțiva pași importanți prin care poți curăța corect perdelele și draperiile din casă, fără prea multe bătăi de cap.

Înainte de a le spăla este indicat să verifice eticheta de pe material, se scutură de praf și se alege un program de spălare delicată. Este indicat ca acestea să nu fie curățate cu alte textile.

La final, perdelele și draperiile se pot usca afară, la aer. Mulți aleg să le usuce cu uscătorul, însă acest obicei nu este tocmai potrivit pentru obiectele de decor, potrivit ajusto.ro.

Cei care își doresc să le ofere un aspect îngrijit și să le calce trebuie să fie atenți la un detaliu. Perdelele și draperiile sunt destul de pretențioase, motiv pentru care este important să folosească fierul de călcat în funcție de material.