Mii de produse cosmetice au ajuns la gunoi după ce Uniunea Europeană a interzis folosirea lor din cauza unui ingredient care crește riscul unor probleme serioase de sănătate. Iată ce este TPO și ce spun tehnicienele de unghii despre această măsură.

Ce este TPO, ingredientul toxic care a creat isterie după interzicerea lui | Shutterstock.com / TikTok @adinadumitru.academy

Începând cu 1 septembrie 2025, Uniunea Europeană a interzis comercializarea și folosirea produselor cosmetice care conțin un ingredient utilizat pentru uscarea ojei semipermanente și a gelurilor pentru unghii sub lumina lămpilor UV sau LED, din cauza riscului pentru sănătate pe care îl poate avea atunci când este folosit în mod repetat sau în concentrații mari.

Vestea a picat ca un trăsnet pentru majoritatea manichiuristelor, deși anunțul a fost făcut public în urmă cu aproximativ un an, deoarece o mare parte dintre produsele disponibile pe piața din România conțin acest produs.

În tot acest timp brandurile au lucrat la reformularea compozițiilor produselor cosmetice pentru a lansa noi oje și geluri de unghii menite să îndeplinească măsurile de siguranță ale consumatorilor, însă nu toate tehnicienele de unghii s-au pregătit din timp în acest sens, motiv pentru care acum sunt nevoite să arunce zeci de produse la gunoi, înregistrând astfel pierderi financiare în valoare zeci de mii de lei.

Ce este TPO, ingredientul toxic care a creat isterie după interzicerea lui. Manichiuristele aruncă mii de produse la gunoi

TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) este un fotoinițiator care se regăsește, de cele mai multe ori, în compoziția ojelor și gelurilor de unghii pentru uscarea acestora sub lumină lămpilor UV sau LED, dar care nu mai pot fi folosite începând cu 1 septembrie 2025, deoarece s-a descoperit că ingredientul vizat ar putea produce cancer sau alte reacții care pun în pericol sănătatea consumatorilor.

Măsura interzicerii folosirii produselor cosmetice care conțin această substanță a fost impusă printr-un regulament european care le obligă pe manichiuriste să renunțe la ele și să achiziționeze unele noi, fabricate fără ingredientul dovedit a fi atât de periculos.

TPO a fost clasificat drept o substanță toxică care poate afecta fertilitatea și dezvoltarea umană, motiv pentru care a fost inclus pe lista ingredientelor interzise în cosmeticele comercializate pe piața din Europa.

În timp ce Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor are rolul de a supraveghea piața și de a sancționa comercianții care nu se aliniază noilor prevederi, iar Ministerul Sănătăți este responsabil pentru aspectele ce țin de siguranța medicală și de reglementările conexe, o mare parte dintre manichiuristele din România sunt revoltate pentru că trebuie să arunce la gunoi zeci de produse care înseamnă pierderi uriașe.

Pe internet sunt virale zeci de videoclipuri în care tehnicienele de unghii aruncă produsele, iar frustrare atinge cote maxime.

„Toate aceste geluri eu le arunc, iar începând cu 1 septembrie 2025, asta trebuie să faceți și voi!” a transmis o internaută în timp ce filma totul pentru a posta pe Tik Tok.

„Astăzi este ziua în care saloanele aruncă zeci de mii de euro la gunoi. (...) Legea care interzice ingredientul TPO în gelurile de unghii lovește fix în micul antreprenor, în profesioniștii din saloane. (...) Dacă producătorii au avut timp să-și reformuleze produsele și să scape de marfă, saloanele sunt obligate să-și arunce acum marfa la gunoi. Mii și zeci de mii de euro aruncați!” a mai spus cineva.

