(P) Ce înseamnă dantura planificată digital și cum funcționează în practică la Mb Dental?

Ți-ai dorit vreodată să vezi cum ar arăta zâmbetul tău la finalul tratamentului

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 20 Martie 2026, 21:00 | Actualizat Vineri, 20 Martie 2026, 21:02
La Mb Dental, răspunsul poate veni înainte de prima intervenție, prin dantura planificată digital.

Cuprins:

  • Ce presupune dantura planificata digital?
  • Cu ce se diferențiază față de consultația clasică?
  • Cum arată procedura la Mb Dental, pas cu pas
  • Pentru ce tipuri de tratamente se folosește planificarea digitală?
  • Care sunt avantajele practice pentru pacient?
  • Întrebări frecvente
  • Mini-rezumat

Ce presupune dantura planificată digital?

Este un proces prin care medicul stomatolog folosește software specializat pentru a crea o simulare vizuală a tratamentului înainte ca acesta să înceapă. Pacientul poate vedea o simulare orientativă a rezultatului urmărit (formă, proporții, poziție) înainte de tratamente. Pe site-ul mbdental.ro, poți face o programare pentru a vedea capacitatea tehnologiei în acțiune.

Simularea se bazează pe fotografii clinice, scanări 3D ale arcadei dentare și parametri individuali ai pacientului. Este o proiecție construită pe structura reală a dentiției fiecărei persoane.

Cu ce se diferențiază față de consultația clasică?

Planificarea digitală înlocuiește descrierea verbală cu o simulare vizuală. Într-o consultație clasică, pleci acasă cu un plan scris și te bazezi pe imaginație pentru a înțelege rezultatul final. Prin tehnologie, poți vedea direct ce ar fi de ajustat, lucru ce-ți oferă oportunitatea de a pune întrebări precise și de a-ți ajusta așteptările înainte de prima intervenție. Decizia de a începe tratamentul devine mai informată.

Cum arată procedura la Mb Dental, pas cu pas:

  1. Mergi la consultația inițială (evaluați cazul tău, stabiliți obiectivele).
  2. Faci scanarea digitală și fotografiile clinice.
  3. Primești modelul 3D și simularea rezultatului.
  4. Vezi simularea, pui întrebări și confirmi planul de tratament.
  5. Începi tratamentul cu un obiectiv clar, asumat de ambele părți.

Pentru ce tipuri de tratamente se folosește planificarea digitală?

  • Fațete dentare ceramice
  • Coroane și lucrări protetice
  • Tratamente ortodontice
  • Implanturi dentare
  • Reabilitări complete ale zâmbetului

În toate cazurile de genul, simularea arată rezultatul preconizat înainte de prima intervenție; înțelegi ce urmează și confirmi direcția împreună cu medicul.

Care sunt avantajele practice pentru pacient?

  1. Claritate.

Poți înțelege mai clar direcția estetică și funcțională a tratamentului. Pleci de la consultație cu o imagine clară a rezultatului asumat împreună cu medicul, alături de răspunsuri clare.

  1. Control.

Simularea poate fi ajustată dacă dorești o modificare de formă sau nuanță; aceasta se discută și se integrează înainte de începerea oricărei proceduri.

  1. Eficiența tratamentului.

Când obiectivul este stabilit cu precizie de la început, etapele clinice sunt mai bine coordonate, iar numărul de ajustări ulterioare scade.

La Mb Dental, planificarea digitală face parte din procesul standard de evaluare, deoarece reduce incertitudinea atât pentru pacient, cât și pentru medic. Clinica integrează această etapă încă de la prima consultație, cu o echipă multidisciplinară care corelează obiectivele estetice cu planul clinic complet.

Întrebări Frecvente:

  1. Planificarea digitală este disponibilă pentru orice tip de tratament?

Nu. Este utilizată în tratamentele estetice și protetice. Nu toate intervențiile necesită simulare; medicul recomandă planificarea digitală dacă rezultatul vizual este relevant pentru decizia pacienților.

  1. Simularea digitală garantează rezultatul final?

Nu. Simularea este o proiecție bazată pe date individuale. Rezultatul final depinde și de particularitățile biologice și de evoluția tratamentului.

  1. Cât durează etapa de planificare digitală?

Durata variază în funcție de complexitatea cazului. De obicei, simularea este pregătită între consultația inițială și o a doua întâlnire.

Mini-rezumat

Dantura planificată digital înseamnă că poți vedea rezultatul tratamentului înainte să înceapă. Procesul combină scanări 3D, fotografii clinice și software specializat pentru a construi o simulare personalizată. Este util în fațete, implanturi, ortodonție și reabilitări complete, sau oriunde rezultatul vizual contează în decizia de tratament.

Mb Dental integrează această etapă în evaluarea standard, astfel încât fiecare pacient să pornească tratamentul cu așteptări clare și asumate.

Primul pas e să vezi. Programează o consultație la Mb Dental și descoperă cum ar putea arăta zâmbetul tău.

Contact:

+40 749 203 455

Str. Salcâmului nr. 21, Cluj-Napoca

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 104, Târgu Mureș

Sursă foto: mbdental.ro

