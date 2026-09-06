Ce alimente nu este bine să pui în pachețelul copilului dacă stă ore întregi în ghiozdan. La ce trebuie să fii atent

Pachețelul pentru școală trebuie ales cu grijă, mai ales atunci când copilul îl ține ore întregi în ghiozdan. Unele alimente se pot altera dacă sunt păstrate prea mult timp la temperatura camerei. Află ce nu este bine să pui în pachețelul micuțului tău și la ce trebuie să fii atent.

Ce alimente nu este bine să pui în pachețelul copilului dacă stă ore întregi în ghiozdan | Profimediaimages.ro

Pregătirea pachețelul pentru școală pare un lucru simplu, însă alegerea alimentelor trebuie făcută cu grijă. Dacă mâncarea stă mai multe ore în ghiozdan, fără să fie ținută la rece, unele produse se pot altera și pot deveni un risc pentru sănătatea copilului.

Nu toate alimentele sunt potrivite pentru a fi transportate și păstrate la temperatura camerei. Produsele perisabile au nevoie de o temperatură scăzută pentru a rămâne sigure pentru consum.

Ce alimente ar trebui evitate în pachețel

Carnea gătită, mezelurile, ouăle fierte, brânzeturile moi și alte produse lactate sunt alimente care ar trebui ținute la rece, ceea ce înseamnă că nu sunt potrivite pentru a fi puse în pachețelul copilului, mai ales dacă stă ore bune în ghiozdan. De asemenea, sandvișurile care conțin astfel de ingrediente pot reprezenta un pericol pentru sănătate dacă sunt ținute ore întregi la temperatura camerei.

Articolul continuă după reclamă

Salatele care conțin carne, ouă, brânză sau sosuri pe bază de maioneză trebuie și ele transportate în condiții corespunzătoare. Chiar dacă dimineața sunt proaspete, situația se poate schimba după câteva ore petrecute într-un ghiozdan. Nu numai că mâncarea își poate schimba gustul sau mirosul, dar unele bacterii se pot înmulți fără ca alimentul să arate sau să miroasă neapărat alterat. Cu cât temperatura este mai ridicată, cu atât condițiile pot deveni mai favorabile pentru dezvoltarea bacteriilor.

De aceea, un sandviș cu șuncă și brânză, un iaurt sau un ou fiert nu ar trebui tratate la fel ca un măr, o banană sau câțiva biscuiți.

Pentru pachețelul copilului, este important să alegem alimente care rezistă bine la transport sau să folosim o soluție care menține produsele perisabile la rece.

Cum se folosește corect geanta termoizolantă

Geanta termoizolantă poate fi o soluție foarte bună atunci când copilul trebuie să ia la școală alimente ce trebuie să fie ținute la rece. Important este însă modul în care este folosită.

Mâncarea trebuie pusă în geanta termoizolantă cât mai rece, ideal imediat după ce a fost scoasă din frigider. Geanta nu este un frigider și nu răcește singură alimentele. Rolul ei este să păstreze temperatura scăzută pentru o perioadă de timp.

De aceea, este recomandată folosirea unor acumulatori de gheață, așezați lângă alimentele perisabile. Aceștia trebuie congelați în prealabil și puși în geantă înainte ca micuțul să plece la școală.

Este bine ca geanta să fie cât mai puțin timp deschisă. De fiecare dată când este deschisă, aerul rece se pierde, iar temperatura din interior crește.

Cum să pregătești un pachețel care să fie mâncat

E deranjant când copilul se întoarce acasă cu pachețelul intact. Rezolvarea acestei probleme ține atât de tactici psihologice, cât și de ceea ce pui efectiv în cutia de prânz. Iată câteva sfaturi:

Implică-ți copiii în alegerea conținutului cutiei de prânz. Discutați opțiunile și lasă-i pe copii să aleagă unele produse când faceți cumpărăturile. Pune-i să te ajute la pregătirea prânzului; vor fi mult mai dispuși să mănânce ceva pe care l-au pregătit ei înșiși.

Încercați mai întâi acasă alimentele noi. Surprizele nu sunt întotdeauna binevenite!

Presiunea colegilor este mare. Copiii vor adesea să mănânce exact ce au prietenii lor. Discutați cu copilul dumneavoastră despre acest lucru. Dacă prietenii par să aibă prea multe dulciuri, explicați-i că aveți grijă de sănătatea lui. U

Ambalajele mici sunt atractive pentru majoritatea copiilor. Încercați să împărțiți mâncarea în pungi mici cu fermoar sau în recipiente de plastic.

Includeți din când în când și obiecte care nu sunt alimente. Un bilețel, o glumă sau o jucărie mică pot fi o surpriză plăcută.

Nu vă faceți griji dacă copilul dumneavoastră vrea să mănânce același lucru în fiecare zi. Puteți introduce varietate în alte alimente din pachetul de prânz, cum ar fi fructele, și în celelalte mese, scrie healthyfood.com.

Citește și: Cum cureți adidașii albi înainte de începerea școlii. Trucul simplu care îi face să arate din nou ca noi