Antena Căutare
Home Lifestyle Health Îți țiuie urechile? Legătura mai puțin cunoscută dintre histamină și urechea internă

Îți țiuie urechile? Legătura mai puțin cunoscută dintre histamină și urechea internă

Iată ce ar putea însemna atunci când îți țiuie urechile și ce legătură există între histamină și urechea internă!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 25 Septembrie 2026, 12:40 | Actualizat Vineri, 25 Septembrie 2026, 14:37
Îți țiuie urechile? Legătura mai puțin cunoscută dintre histamină și urechea internă | Shutterstok
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Tinitusul reprezintă perceperea unui sunet fără să existe o sursă externă. Cel mai frecvent este descris ca un țiuit, dar unele persoane pot auzi bâzâit, zumzet, șuierat sau alte sunete. Potrivit National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD), tinitusul afectează aproximativ 10-25% dintre adulți, notează nidcd.nih.gov.

Citește și: Colesterolul crescut poate afecta fertilitatea? Legătura mai puțin cunoscută, explicată de un medic ginecolog

Legătura mai puțin cunoscută dintre histamină și urechea internă

O cercetare publicată în anul 2023 în revista științifică „Brain Sciences” a analizat ceea ce se știe despre histamină și receptorii pentru histamină din urechea internă. Cercetătorii au analizat literatura științifică disponibilă între 2000 și 2023, potrivit mdpi.com și pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.

Articolul continuă după reclamă

Ei au identificat toate cele patru tipuri de receptori pentru histamină - H1, H2, H3 și H4 - în urechea internă a mamiferelor. Descoperirea arată că histamina poate avea un rol în procesele care țin de auz și echilibru, potrivit ncbi.nlm.nih.gov.

Histamina nu este implicată doar în reacțiile alergice. Este o amină biogenă cu mai multe funcții în organism și acționează inclusiv ca neurotransmițător în sistemul nervos. Efectele sale diferă în funcție de tipul receptorilor asupra cărora acționează, mai notează sursa citată mai sus.

Cercetările analizate indică inclusiv faptul că histamina poate modifica permeabilitatea vasculară la nivelul urechii interne, prin intermediul receptorilor H1 aflați pe celulele endoteliale ale vaselor de sânge.

Există și indicii clinice privind implicarea histaminei și a receptorilor săi în boala Meniere, o afecțiune a urechii interne care poate provoca vertij, pierderea auzului, senzația de presiune în ureche și tinitus. Mecanismul exact prin care histamina ar interveni nu este, însă, pe deplin elucidat, potrivit ncbi.nlm.nih.gov și nidcd.nih.gov.

Care ar putea fi cauza țiuitului în ureche

Tinitusul poate avea numeroase alte cauze sau factori asociați. NIDCD menționează expunerea la zgomote puternice, pierderea auzului, anumite medicamente, acumularea de ceară sau infecțiile urechii și traumatismele capului sau gâtului. Mai rar, poate fi asociat cu boala Meniere, probleme ale articulației temporo-mandibulare, anumite probleme vasculare sau alte afecțiuni.

Expunerea la zgomote puternice este una dintre asocierile bine cunoscute. NIDCD precizează că zgomotul poate provoca atât pierderea auzului, cât și tinitus, temporar sau persistent.

Deși senzația pare să provină din ureche, una dintre teoriile importante este că tinitusul apare atunci când modificările produse la nivelul urechii interne schimbă semnalele transmise către zonele creierului responsabile de procesarea sunetelor. Cercetările sugerează că sunt implicate și circuite neuronale complexe, conform sursei citate mai sus.

Un țiuit nou, persistent sau asociat cu modificări ale auzului merită evaluat medical. NIDCD recomandă evaluarea inițială pentru identificarea unor cauze precum ceara sau infecția și, dacă este necesar, consult ORL și evaluarea auzului. O pierdere bruscă a auzului, mai ales la o singură ureche și însoțită de tinitus, este considerată o urgență medicală.

Așadar, există o legătură biologică reală între histamină și structurile urechii interne, iar receptorii pentru histamină sunt studiați pentru posibilul lor rol în auz și echilibru. În acest moment, însă, cercetările nu permit concluzia că histamina este cauza tinitusului și nici că eliminarea alimentelor bogate în histamină reprezintă un tratament dovedit pentru țiuitul urechilor.

Citește și: De ce întârzie menstruația dacă testul de sarcină este negativ?

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali a făcut public testamentul. Cui lasă averea de 1 miliard de euro Gigi Becali a făcut public testamentul. Cui lasă averea de 1 miliard de euro
Observatornews.ro Copilul de 4 ani cu autism, dispărut în Bacău, a fost găsit mort. Trupul lui Iosif, descoperit în râu Copilul de 4 ani cu autism, dispărut în Bacău, a fost găsit mort. Trupul lui Iosif, descoperit în râu
Antena 3 Conversațiile dintre tatăl și iubitul Valentinei, tânăra aruncată în râul Olt, din noaptea crimei: „Tu i-ai făcut ceva” Conversațiile dintre tatăl și iubitul Valentinei, tânăra aruncată în râul Olt, din noaptea crimei: „Tu i-ai făcut ceva”
SpyNews Puya a reacționat, după ce i s-a spus că merge haotic pe bicicletă, în București. Ce spune despre cel care l-a filmat Puya a reacționat, după ce i s-a spus că merge haotic pe bicicletă, în București. Ce spune despre cel care l-a filmat
„Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Ce se întâmplă în organism dacă bei cafea imediat după ce te trezești. Când este cel mai bun moment pentru prima cafea
Ce se întâmplă în organism dacă bei cafea imediat după ce te trezești. Când este cel mai bun moment pentru...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Când începe mustul să conțină alcool. Ce se întâmplă după ce începe să fermenteze și când poate deveni periculos
Când începe mustul să conțină alcool. Ce se întâmplă după ce începe să fermenteze și când poate deveni...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x