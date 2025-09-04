Cea mai bună legumă pentru scăderea colesterolului recomandată de un nutriționist

Legumele, în general, ajută la menținerea unui nivel sănătos de colesterol, dar unele au efect mai puternic decât altele datorită concentrației mari de fibre, antioxidanți și steroli vegetali. Iată care este cea mai eficientă legumă pentru colesterolul mărit, conform unui nutriționist.

În fiecare an, nivelul crescut de colesterol este responsabil pentru 3,6 milioane de decese a nivel global, arată datele World Heart Federation. Până la 40% din populația adultă a lumii are colesterolul total mărit. El este un factor de risc major pentru bolile cardiace și atacul cerebral în toate țările lumii.

Colesterolul nu este întotdeauna „rău”. Organismul are nevoie de el pentru construirea membranelor celulelor și producerea vitaminelor și hormonilor. Problemele apar atunci când avem prea mult colesterol în circulația sangvină. Excesul se poate depune în interiorul arterelor, motiv pentru care acestea se îngustează și devin mai rigide. Procesul se numește ateroscleroză și crește riscul de boli de inimă și accident vascular cerebral.

Alimentația joacă un rol esențial în controlul grăsimilor din sânge, iar consumul de legume este una dintre cele mai eficiente strategii pentru menținerea unui nivel sănătos.

Leguma nr. 1 pentru scăderea colesterolului

Articolul continuă după reclamă

Deși toate legumele aduc beneficii pentru scăderea colesterolului, una dintre ele se remarcă prin capacitatea sa de a reduce nivelul grăsimilor din sânge. Varza de Bruxelles ocupă primul loc în topul legumelor care protejează sănătatea inimii și a vaselor de sânge, notează nutriționista Deborah Murphy, într-un articol pentru publicația Eating Well.

Iată care sunt atuurile acestei legume:

Conține multe fibre solubile

O jumătate de cană de varză de Bruxelles furnizează 4 grame de fibre, dintre care 2 grame sunt fibre solubile. „Fibrele solubile se atașează de colesterol și îl elimină din organism prin tranzitul intestinal”, spune Veronica Rouse, dieteticiană și fondatoarea The Heart Dietitian din Ontario, Canada.

Conform unor recomandări nutriționale, consumul zilnic a doar 5-10 grame de fibre solubile din alimente precum legumele poate scădea colesterolul total și LDL (colesterolul „rău”) cu cel puțin 5-11 mg/dL, o reducere semnificativă pentru sănătatea inimii.

Furnizează antioxidanți

Corpul nostru produce în mod natural radicali liberi, molecule care pot deteriora celulele. Când aceștia se acumulează și depășesc capacitatea organismului de a-i neutraliza, apare stresul oxidativ, care este un factor de risc pentru bolile de inimă.

Antioxidanții ajută la neutralizarea stresului oxidativ, prevenind deteriorarea celulelor cauzată de radicalii liberi. Varza de Bruxelles este aproape la fel de bogată în antioxidanți precum kale și spanacul, care au cantități semnificative din acești compuși.

Aceste legume mici, care seamănă cu varza, conțin în mod special antioxidanții quercetină și kaempferol, spune dieteticiana Veronica Rouse. Ea citează un studiu care arată că acești compuși benefici pot ajuta la reducerea stresului oxidativ în organism. Mai mult, o jumătate de cană de varză de Bruxelles gătită oferă aproximativ jumătate din vitamina C (un alt antioxidant) necesară organismului într-o zi.

Citește și: Vitamina care scade colesterolul. Cum se face cura și ce alte beneficii are

Menține vasele de sânge sănătoase

Legumele crucifere precum varza de Bruxelles, dar și varza comună, conopida, broccoli, kale și ridichile reduc riscul de ateroscleroză. Într-un studiu, femeile care au consumat aceste legume în cantități mari au avut un risc cu 46% mai mic de a dezvolta markeri ai aterosclerozei.

Cercetătorii pun acest efect benefic pe seama flavonolilor, pectinei și vitaminei K din legumele crucifere. Acestea protejează vasele de sânge prin reducerea inflamației și prevenirea calcifierii arterelor. Flavonolii fac parte din familia flavonoidelor, care sunt compuși naturali din plante cu efecte antioxidante. Pectina este o fibră solubilă.

Colesterolul mărit crește riscul de boli de inimă, dar schimbarea alimentației și stilului de viață poate avea un impact benefic. Creșterea aportului de fibre și antioxidanți prin consumul regulat de legume este una dintre cele mai simple și eficiente strategii pentru scăderea nivelului de grăsimi din sânge. Dintre toate legumele, varza de Bruxelles iese în evidență ca un aliat de încredere pentru un colesterol echilibrat și o inimă sănătoasă.

Citește și: Ingredientele neașteptate care pot reduce colesterolul și pot îmbunătăți sănătatea inimii. Le știai pe toate?

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.