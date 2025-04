Ingredientele neașteptate care pot reduce colesterolul și pot îmbunătăți sănătatea inimii. Le știai pe toate?

Sterolii și stanolii vegetali, care mai poartă denumirea de fitosteroli, sunt compuși care se găsesc în mod natural în anumite plante. Aceștia pot reduce colesterolul și pot îmbunătăți sănătatea inimii. Află mai multe!

Din punct de vedere structural, fitosterolii sunt foarte similari cu colesterolul din organism și sunt considerați o componentă esențială a membranelor celulelor vegetale. Acestea au rolul de a le ajuta să crească și să se dezvolte.

De cealaltă parte, sunt sănătoase pentru organismul uman, cu precădere pentru inimă.

Compușii care pot reduce colesterolul și pot îmbunătăți sănătatea inimii

Sterolii vegetali au o structură chimică asemănătoare cu cea a colesterolului, o substanță sub formă de ceară, produsă de ficat. Aceasta se obține prin dietă din alimente precum carnea, produsele lactate și ouăle.

Datorită acestei similarități, sterolii vegetali pot concura cu colesterolul în ce privește absorbția în sistemul digestiv, conform Well and Good.

Atunci când se mănâncă alimente care includ steroli vegetali, aceștia intră în intestinul subțire, unde se află atât colesterolul alimentar (asimilat din alimentele pe care le consumi), cât și colesterolul biliar (produs de ficat).

În mod normal, colesterolul se poate absorbi în sânge prin pereții intestinului subțire. Însă, atunci când sunt prezenți steroli vegetali, aceștia blochează absorbția unei părți semnificative a colesterolului.

Deoarece sterolii vegetali reduc cantitatea de colesterol absorbită de intestinul subțire, orice colesterol lăsat în urmă în intestin este în cele din urmă eliminat din organism ca deșeu, mai exact sub formă de materii fecale.

Mai mult, atunci când sterolii vegetali reduc colesterolul absorbit, ficatul trage colesterolul din sânge pentru a contribui la producerea acizilor biliari. Aceasta poate diminua cantitatea de colesterol LDL, mai precis de colesterol rău din sânge.

Alimentele din care se pot obține steroli vegetali

Consumul de steroli vegetali poate avea mai multe efecte asupra sănătății inmii, cum ar fi: reducerea colesterolului LDL, a trigliceridelor și a tensiunii arteriale.

Totuși, persoanelor care suferă de afecțiuni cronice, mai ales de boli cardiace, li se recomandă să ceară sfatul medicului dacă vor să consume suplimente cu steroli vegetali.

Există mai multe alimente din care se pot obține steroli vegetali, cum ar fi:

Mazăre

Mazărea conține steroli vegetali. Consumul său poate aduce beneficii sănătății inimii dacă o consumi într-o cantitate mai mare. Conțin mai mulți nutrienți sănătoși pentru inimă, inclusiv fibre, magneziu și potasiu.

Ulei de susan

Printre alimentele care includ steroli vegetali se regăsește uleiul de susan. Unele studii au arătat că un consum constant al semințelor de susan poate reduce nivelurile de colesterol LDL și colesterol total.

Fasole roșie

Fasolea roșie are în compoziție steroli vegetali. Creșterea aportului de leguminoase, cum ar fi fasolea roșie, poate fi o modalitate eficientă de a îmbunătăți sănătatea. Mai mult, poate reduce riscul de a suferi de afecțiuni cronice, cum ar fi anumite tipuri de cancer, boli de inimă și diabet.

Linte

Lintea oferă steroli vegetali. În plus, datorită conținutului său foarte ridicat de fibre, lintea poate ajuta la scăderea colesterolului și poate susține sănătatea cardiovasculară, potrivit Very Well Health.

Fistic

Fisticul asigură steroli vegetali. Totodată, poate diminua colesterolul, iar studiile sugerează că fisticul poate îmbunătăți factorii de risc, cum ar fi: colesterolul total, raportul dintre colesterolul total și lipoproteinele de înaltă densitate (denumite colesterol HDL sau colesterol bun) și trigliceride (un tip de grăsime din sânge).

Soia

Soia include steroli vegetali. Un alt motiv pentru care boabele de soia sunt considerate sănătoase pentru inimă este că nu conțin colesterol. Înlocuirea alimentelor cu un conținut ridicat de colesterol, cum ar fi carnea de vită, carnea de porc, brânza și carnea procesată poate ajuta la îmbunătățirea sănătății inimii prin scăderea colesterolului și a aportului de grăsimi saturate.