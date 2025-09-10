Cele mai comune iritații ale pielii. Cum arată fiecare și cum se tratează

Iritațiile pielii pot avea aspecte foarte variate și poate fi dificil să le diferențiem. Majoritatea nu sunt periculoase, însă unele pot fi semnul unei afecțiuni mai grave. Află care sunt cele mai frecvente iritații ale pielii, cum se manifestă și care sunt opțiunile de tratament.

Dermatitele, un grup de afecțiuni inflamatorii mai cunoscute ca eczeme, sunt printre cele mai întâlnite iritații ale pielii | Shutterstock

Pielea este cel mai mare organ al corpului și oglinda sănătății noastre. Rolurile sale sunt esențiale: ne protejează de factorii externi, reglează temperatura și menține hidratarea. Tocmai pentru că este în contact direct cu mediul înconjurător, ea este și foarte expusă la agresiuni.

Pielea poate reflecta și starea internă a organismului. Multe infecții sau dezechilibre din interior se manifestă prin erupții, pete ori alte modificări vizibile. Uneori, aspectul pielii este primul semnal al unor probleme de sănătate. Așadar, iritațiile pielii nu sunt doar o problemă estetică, ci pot indica și afecțiuni sau sensibilități ale organismului la anumiți stimuli.

Care sunt cele mai frecvente iritații ale pielii

Iritațiile sunt modificări neobișnuite ale culorii și/sau texturii pielii. În funcție de cauză, ele pot apărea sub o varietate mare de forme: pot fi roșii, inflamate, proeminente sau uscate și pot să provoace mâncărimi sau durere. În timp ce unele dispar rapid, altele persistă și necesită tratament.

Factori declanșatori ai infecțiilor cutanate sunt și ei foarte variați: de la virusuri, bacterii și ciuperci, alergeni, detergenți și alte substanțe chimice, până la stres, dezechilibre hormonale și boli autoimune.

Iată care sunt cele mai comune tipuri de iritații ale pielii, cum arată și ce soluții există pentru ele:

Dermatită de contact

Această iritație este o reacție a organismului la o substanță pe care nu o tolerează. Există două tipuri principale:

Dermatita iritativă - cauzată de produse de curățenie, detergenți, săpunuri dure sau chiar de apa foarte calcaroasă;

Dermatita alergică - apare atunci când sistemul imunitar reacționează la anumite substanțe, cum ar fi nichelul din bijuterii, parfumurile sau anumite creme.

Dermatita de contact se manifestă prin:

roșeață și mâncărime locală, limitată la zona de contact cu o substanță

bubițe roșii sau vezicule

descuamare a pielii

mâncărime sau senzație de arsură localizată

Cremele emoliente și hidratante calmează uscăciunea și iritația pielii, iar pentru reducerea inflamației și mâncărimii se poate aplica un unguent cu corticosteroizi. În caz de mâncărime intensă sau reacții alergice mai severe, se prescriu antihistaminice orale.

Dermatită atopică

Această formă de dermatită nu are o cauză externă precisă, spre deosebire de dermatita de contact. Ea nu este declanșată de contactul direct cu o substanță, ci de o sensibilitate a pielii care are o componentă genetică și imunitară. Apare mai frecvent la copii, dar poate afecta și adulții.

Simptomele specifice sunt:

piele uscată, solzoasă, uneori crăpată

mâncărime intensă

erupții simetrice recurente

iritațiile apar de obicei pe coate, genunchi, față, scalp

Tratamentul include hidratarea constantă a pielii cu emoliente și, în funcție de severitate, loțiuni și creme pe bază de corticosteroizi, la recomandarea medicului. Evitarea factorilor iritanți este esențială ca măsură de prevenție.

Dermatită seboreică

Această problemă cutanată apare în special pe zonele grase de pe corp, bogate în glande sebacee: scalp (unde cauzează mătreață), urechi, părțile laterale ale nasului, sprâncene și piept. Se manifestă prin pete roșii acoperite de scuame grase, alb-gălbui, uneori asociate cu mâncărime sau senzație de arsură.

Dermatita seboreică este declanșată de o reacție a sistemului imunitar la ciuperca Malassezia, prezentă în mod normal pe pielea majorității oamenilor. Are o evoluție cronică, cu perioade de acalmie și recidive.

Tratamentul se bazează pe șampoane și loțiuni antifungice, creme antiinflamatoare (corticosteroizi topici de scurtă durată sau inhibitori de calcineurină) și îngrijirea blândă a pielii.

Urticarie

Această iritație a pielii poate fi declanșată de o reacție alergică la substanțe alergene din aer sau la înțepături de insecte, potrivit centrului medical Cleveland Clinic, din SUA. Schimbările extreme de temperatură și anumite infecții bacteriene pot declanșa, de asemenea, urticaria. Aceasta se manifestă prin bubițe roșii, proeminente, însoțite de o mâncărime supărătoare.

Erupția dispare de obicei în câteva ore sau zile, dar există și forme cronice, care persistă mai mult timp. În majoritatea cazurilor, urticaria nu este periculoasă, dar formele severe pot cauza dificultăți respiratorii și necesită intervenție medicală imediată.

Antihistaminicele orale reduc mâncărimea și roșeața, iar compresele reci calmează senzația de arsură și umflătura. În cazurile severe, la recomandarea medicului, se administrează corticosteroizi sau medicamente pentru urticarie cronică.

Psoriazis

Psoriazisul este o boală autoimună în care sistemul imunitar atacă din greșeală celulele sănătoase ale pielii și provoacă o creștere accelerată de celule cutanate noi. Excesul se acumulează la suprafața pielii sub forma unor plăci roșii, groase, solzoase. Pot apărea scuame argintii, fisuri și sângerări.

Boala evoluează în cicluri, cu puseuri care pot dura săptămâni sau luni, urmate de perioade de remisie. Se asociază uneori și cu alte afecțiuni, cum ar fi artrita psoriazică.

Erupția specifică apare mai frecvent pe coate, genunchi, scalp, partea inferioară a spatelui și zonele genitale. Tratamentul poate fi local atunci când suprafața de piele afectată nu este mare sau sistemic dacă plăcile sunt extinse. Tratamentul local include creme cu corticosteroizi și acid salicilic, iar cel sistemic, medicamente orale și tratamente biologice. De asemenea, fototerapia poate fi de ajutor.

Rozaceea

Cunoscută și ca acnee rozacee sau cuperoză, această afecțiune frecventă a pielii provoacă înroșire trecătoare sau persistentă la nivelul feței. De asemenea, poate determina dilatarea vaselor de sânge și apariția unor mici bubițe pline cu puroi, conform Mayo Clinic.

Simptomele pot apărea în puseuri ce durează de la câteva săptămâni până la câteva luni, după care dispar temporar. Nu există un tratament curativ pentru rozacee, însă aceasta poate fi ținută sub control cu medicamente, îngrijire blândă a pielii și evitarea factorilor care o declanșează.

Dermatofitoza

Numită și tinea corporis sau, popular, pecingine, această boală de piele este cauzată de un grup de ciuperci numite dermatofiți, care proliferează în condiții de căldură și umiditate. Afecțiunea este foarte contagioasă și se poate transmite prin contact direct cu o persoană infectată sau prin obiecte contaminate.

Erupția din dermatofitoză are forma unor inele de culoare roșie sau roz, cu margini ridicate și descuamate (cu coji albe). În general, se dezvoltă treptat, își măresc dimensiunea și se pot extinde pe mai multe zone ale corpului, potrivit Academiei Americane de Dermatologie. Leziunile provoacă mâncărime și pot fi dureroase. Dacă apar pe scalp (tinea capitis), pot duce la căderea părului pe zonele afectate.

Pentru formele ușoare, este suficientă administrarea de antifungice topice (creme, unguente, loțiuni). Erupțiile extinse pot necesita antifungice orale.

Rujeola

Pojarul sau rujeola este una dintre cele mai contagioase boli. Este cauzată de un virus care se transmite foarte ușor prin tuse, strănut sau atingerea unei suprafețe contaminate. Un bolnav cu rujeolă poate infecta până la 9 din 10 persoane cu care intră în contact dacă acestea nu sunt imunizate împotriva rujeolei.

Erupția de pe piele are niște puncte mici, roșii, plate sau în relief, care se pot uni între ele pe măsură ce se răspândesc pe corp. De regulă, ele apar inițial pe față, apoi pe brațe, piept și spate, iar ulterior pe coapse și picioare. După o săptămână, se estompează în ordinea apariției.

O altă caracteristică a bolii este apariția unor puncte mici, albe, pe interiorul obrajilor și pe gingii. Alte simptome ale rujeolei includ:

febră mare la debut

durere în gât

tuse uscată

secreții nazale

ochi inflamați

Pentru a calma erupția, se pot aplica loțiuni calmante cu calamină sau aloe vera, comprese reci sau emulsii hidratante formulate pentru reducerea inflamației.

Rubeola

Pojarul german sau pojărelul, cum este cunoscută popular această boală contagioasă a copilăriei, se manifestă printr-o erupție formată din pete mici, roz-roșiatice. La fel ca în cazul rujeolei, debutează de obicei pe față și gât, apoi se extinde rapid pe restul corpului.

Rubeola seamănă cu o formă mai blândă de rujeolă. Pe lângă erupția cutanată, mai pot apărea:

febră mică

ganglioni măriți și sensibili în spatele urechilor și la ceafă

dureri de cap

dureri articulare (mai ales la adulți)

stare generală de oboseală

Această boală infecțioasă este periculoasă la femeile însărcinate, pentru că poate afecta fătul. Loțiunile calmante cu calamină sau aloe vera pot atenua inflamația și mâncărimile pielii.

Varicela

Această boală infecțioasă afectează mai ales copiii, dar și adulții o pot face, iar formele sunt mai severe la ei. Erupția începe cu mici pete roșii pe față, piept sau spate. În câteva ore, acestea se transformă în bubițe cu lichid (vezicule) care provoacă mâncărimi intense.

Veziculele se sparg, formează cruste și cad în 7-10 zile. Erupția apare în valuri, așa că pe corp pot exista în același timp pete roșii, vezicule și cruste.

Pe lângă erupție, pot să mai apară:

febră moderată

dureri de cap

oboseală

lipsă de energie

pierderea poftei de mâncare

uneori, dureri musculare

Complicațiile rare includ infecții bacteriene ale pielii sau afectarea plămânilor (pneumonie variceloasă).

