Un doctor la Harvard descrie ce schimbări pot apărea la nivelul feței dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni

Eliminarea zahărului din alimentație are efecte surprinzătoare asupra aspectului feței, susține un renumit medic format la Harvard. Doar două săptămâni fără zahăr pot aduce schimbări vizibile în fizionomia noastră, dezvăluie într-un videoclip devenit viral pe TikTok.

Evitarea dulciurilor și sucurilor care conțin zahăr poate duce la schimbări vizibile ale aspectului pielii | Shutterstock

Dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog specializat la Harvard și Stanford, oferă sfaturi despre sănătatea intestinului pentru mai mult de 500.000 de urmăritori sub contul @doctorsethimd. Într-o postare pe TikTok, le-a spus urmăritorilor săi ce se întâmplă cu corpul nostru la doar două săptămâni după ce eliminăm zahărul din alimentație. Clipul care a strâns peste 16.000 de vizualizări a atras atenția asupra beneficiilor rapide ale acestei schimbări.

Ce se întâmplă cu tenul și fizionomia când renunți la zahăr

Eliminarea zahărului din alimentație ne poate transforma într-un mod surprinzător fizionomia. „Fața ta se va schimba probabil de la un aspect mai rotund la o formă mai naturală. De asemenea, orice umflare sau retenție de lichide din jurul ochilor va scădea”, detaliază dr. Sethi cu referire la pungile de sub ochi. Iar dacă ai acnee sau pete roșii pe ten, aspectul pielii ar trebui să se îmbunătățească semnificativ odată cu eliminarea zahărului din alimentație.

Observațiile specialistului sunt susținute și de cercetările medicale. Un studiu din 2019, la care au participat peste 8.000 de adolescenți din China, a constatat că băuturile carbogazoase cu un conținut ridicat de zahăr, ceaiurile îndulcite și băuturile cu aromă de fructe cresc „semnificativ” riscul de acnee.

Cât „zahăr liber” ar trebui să consumi zilnic?

Zahărul la care face referire dr. Saurabh Sethi este cel adăugat sau așa-numitul „zahăr liber”, care se găsește în dulciuri, ciocolată, băuturi carbogazoase și multe alimente procesate. Deși poate părea surprinzător, în această categorie sunt incluse și zaharurile naturale din miere, siropuri, sucuri de fructe și smoothie-uri. Zahărul care se găsește în mod natural în lapte, fructe și legume nu este considerat periculos.

Medicii NHS, sistemul public de sănătate din Marea Britanie, recomandă următoarele cantități maxime de zahăr adăugat:

Persoanele de peste 11 ani: cel mult 30 g/zi

Copiii între 7 și 10 ani: cel mult 24 g/zi

Copiii între 4 și 6 ani: cel mult 19 g/zi

Copiii între 2 și 3 ani: cel mult 14 g/zi

Copiii de 1 an: cel mult 10 g/zi

Zahărul nu ar trebui adăugat în alimentele și băuturile oferite bebelușilor, atrag atenția specialiștii.

Ce alte beneficii mai poate avea renunțarea la zahăr

În clipul postat pe TikTok, dr. Sethi vorbește și despre alte transformări ale corpului după eliminarea zahărului din alimentație: „Vei observa și o reducere a grăsimii abdominale pe măsură ce grăsimea din ficat începe să scadă”, spune medicul. Specialistul explică mai departe că renunțarea la zahăr poate reface echilibrul microbiomului intestinal. Acesta este format din trilioane de microorganisme care joacă un rol esențial în descompunerea alimentelor și absorbția nutrienților.

Nutriționiștii subliniază de mult timp că reducerea zahărului din alimentație poate aduce beneficii semnificative pentru sănătate, condiția fizică și chiar funcțiile cognitive, scrie Daily Mail.

Dr. Samantha Coogan, lector la Universitatea din Nevada, Las Vegas, a explicat anterior efectele renunțării la dulciuri. Simptomele de sevraj, precum durerile de cap, disconfortul abdominal și modificările digestive, pot persista câteva zile sau chiar săptămâni, însă odată ce organismul se adaptează, ea spune că oamenii observă adesea o claritate mentală mai mare, mai puține îmbolnăviri și mai multă energie pentru activități fizice.

De asemenea, aspectul părului și unghiilor se îmbunătățește, somnul devine mai odihnitor, iar pierderea în greutate este aproape inevitabilă atunci când eliminăm gustările dulci, bogate în calorii, susține dr. Coogan.

Reducerea zahărului din alimentație contribuie totodată la scăderea riscului de boli grave. Consumul excesiv este asociat cu diabetul de tip 2, afecțiuni cardiace și anumite tipuri de cancer.

„Zahărul este o substanță adictivă pentru unii oameni, așa că este cu adevărat necesar să-l abordăm într-un mod similar cu detoxifierea de droguri sau de alcool”, a scris dr. Samantha Coogan într-un articol recent.

Cum poți reduce cantitatea de zahăr consumată

Pentru a face mai ușoară tranziția către un stil de viață fără zahăr, nutriționiștii recomandă câteva strategii simple:

Înlocuiește băuturile carbogazoase și sucurile dulci cu apă.

Redu treptat cantitatea de zahăr adăugat în ceai și cafea.

Folosește îndulcitori, dacă este nevoie.

Verifică etichetele alimentelor procesate pentru a evita zaharurile ascunse.

Alege gustări naturale în locul deserturilor, cum ar fi fructe, nuci sau semințe.

Planifică-ți mesele pentru a preveni poftele puternice de dulce.

Cu aceste trucuri, renunțarea la zahăr devine mai ușoară, iar efectele pozitive asupra sănătății nu vor întârzia să apară.

