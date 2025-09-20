Antena Căutare
Home Lifestyle Health Un doctor la Harvard descrie ce schimbări pot apărea la nivelul feței dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni

Un doctor la Harvard descrie ce schimbări pot apărea la nivelul feței dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni

Eliminarea zahărului din alimentație are efecte surprinzătoare asupra aspectului feței, susține un renumit medic format la Harvard. Doar două săptămâni fără zahăr pot aduce schimbări vizibile în fizionomia noastră, dezvăluie într-un videoclip devenit viral pe TikTok.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Sambata, 20 Septembrie 2025, 10:01 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 11:32
Evitarea dulciurilor și sucurilor care conțin zahăr poate duce la schimbări vizibile ale aspectului pielii | Shutterstock

Dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog specializat la Harvard și Stanford, oferă sfaturi despre sănătatea intestinului pentru mai mult de 500.000 de urmăritori sub contul @doctorsethimd. Într-o postare pe TikTok, le-a spus urmăritorilor săi ce se întâmplă cu corpul nostru la doar două săptămâni după ce eliminăm zahărul din alimentație. Clipul care a strâns peste 16.000 de vizualizări a atras atenția asupra beneficiilor rapide ale acestei schimbări.

Ce se întâmplă cu tenul și fizionomia când renunți la zahăr

Eliminarea zahărului din alimentație ne poate transforma într-un mod surprinzător fizionomia. „Fața ta se va schimba probabil de la un aspect mai rotund la o formă mai naturală. De asemenea, orice umflare sau retenție de lichide din jurul ochilor va scădea”, detaliază dr. Sethi cu referire la pungile de sub ochi. Iar dacă ai acnee sau pete roșii pe ten, aspectul pielii ar trebui să se îmbunătățească semnificativ odată cu eliminarea zahărului din alimentație.

Observațiile specialistului sunt susținute și de cercetările medicale. Un studiu din 2019, la care au participat peste 8.000 de adolescenți din China, a constatat că băuturile carbogazoase cu un conținut ridicat de zahăr, ceaiurile îndulcite și băuturile cu aromă de fructe cresc „semnificativ” riscul de acnee.

Articolul continuă după reclamă

Cât „zahăr liber” ar trebui să consumi zilnic?

Zahărul la care face referire dr. Saurabh Sethi este cel adăugat sau așa-numitul „zahăr liber”, care se găsește în dulciuri, ciocolată, băuturi carbogazoase și multe alimente procesate. Deși poate părea surprinzător, în această categorie sunt incluse și zaharurile naturale din miere, siropuri, sucuri de fructe și smoothie-uri. Zahărul care se găsește în mod natural în lapte, fructe și legume nu este considerat periculos.

Medicii NHS, sistemul public de sănătate din Marea Britanie, recomandă următoarele cantități maxime de zahăr adăugat:

  • Persoanele de peste 11 ani: cel mult 30 g/zi
  • Copiii între 7 și 10 ani: cel mult 24 g/zi
  • Copiii între 4 și 6 ani: cel mult 19 g/zi
  • Copiii între 2 și 3 ani: cel mult 14 g/zi
  • Copiii de 1 an: cel mult 10 g/zi

Zahărul nu ar trebui adăugat în alimentele și băuturile oferite bebelușilor, atrag atenția specialiștii.

Citește și: 10 semne că mănânci prea mult zahăr. Efectele nocive ale zahărului asupra organismului

Ce alte beneficii mai poate avea renunțarea la zahăr

În clipul postat pe TikTok, dr. Sethi vorbește și despre alte transformări ale corpului după eliminarea zahărului din alimentație: „Vei observa și o reducere a grăsimii abdominale pe măsură ce grăsimea din ficat începe să scadă”, spune medicul. Specialistul explică mai departe că renunțarea la zahăr poate reface echilibrul microbiomului intestinal. Acesta este format din trilioane de microorganisme care joacă un rol esențial în descompunerea alimentelor și absorbția nutrienților.

Nutriționiștii subliniază de mult timp că reducerea zahărului din alimentație poate aduce beneficii semnificative pentru sănătate, condiția fizică și chiar funcțiile cognitive, scrie Daily Mail.

Dr. Samantha Coogan, lector la Universitatea din Nevada, Las Vegas, a explicat anterior efectele renunțării la dulciuri. Simptomele de sevraj, precum durerile de cap, disconfortul abdominal și modificările digestive, pot persista câteva zile sau chiar săptămâni, însă odată ce organismul se adaptează, ea spune că oamenii observă adesea o claritate mentală mai mare, mai puține îmbolnăviri și mai multă energie pentru activități fizice.

De asemenea, aspectul părului și unghiilor se îmbunătățește, somnul devine mai odihnitor, iar pierderea în greutate este aproape inevitabilă atunci când eliminăm gustările dulci, bogate în calorii, susține dr. Coogan.

Reducerea zahărului din alimentație contribuie totodată la scăderea riscului de boli grave. Consumul excesiv este asociat cu diabetul de tip 2, afecțiuni cardiace și anumite tipuri de cancer.

„Zahărul este o substanță adictivă pentru unii oameni, așa că este cu adevărat necesar să-l abordăm într-un mod similar cu detoxifierea de droguri sau de alcool”, a scris dr. Samantha Coogan într-un articol recent.

Cum poți reduce cantitatea de zahăr consumată

Pentru a face mai ușoară tranziția către un stil de viață fără zahăr, nutriționiștii recomandă câteva strategii simple:

  • Înlocuiește băuturile carbogazoase și sucurile dulci cu apă.
  • Redu treptat cantitatea de zahăr adăugat în ceai și cafea.
  • Folosește îndulcitori, dacă este nevoie.
  • Verifică etichetele alimentelor procesate pentru a evita zaharurile ascunse.
  • Alege gustări naturale în locul deserturilor, cum ar fi fructe, nuci sau semințe.
  • Planifică-ți mesele pentru a preveni poftele puternice de dulce.

Cu aceste trucuri, renunțarea la zahăr devine mai ușoară, iar efectele pozitive asupra sănătății nu vor întârzia să apară.

Citește și: Cum să gestionezi pofta exagerată de dulciuri a copilului tău

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

Alimente care îngreunează eliminarea grăsimii abdominale. Ce poate afecta procesul de slăbire...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cristi Borcea revine lângă „marea dragoste” de dragul fiului lui: „Pentru el fac asta” Cristi Borcea revine lângă „marea dragoste” de dragul fiului lui: „Pentru el fac asta”
Observatornews.ro Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Beneficiile surprinzătoare ale fructului de mango. Iată de ce este o alegere foarte sănătoasă pentru femei
Beneficiile surprinzătoare ale fructului de mango. Iată de ce este o alegere foarte sănătoasă pentru femei
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Alimente care nu îți oferă senzație de sațietate. De ce simți nevoia să continui să mănânci
Alimente care nu îți oferă senzație de sațietate. De ce simți nevoia să continui să mănânci
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x