(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025

Sănătatea devine tot mai mult o prioritate pentru români, astfel încât alegerea unei farmacii de încredere, în România, a devenit pentru multe persoane aproape la fel de importantă ca alegerea medicului sau a tratamentului.

O farmacie modernă și adaptată nevoilor oamenilor nu oferă doar produse sigure, ci și consiliere informată din partea farmacistului, disponibilitatea de a oferi servicii de calitate și programe de fidelitate.

Ce înseamnă o farmacie serioasă?

Un alt amănunt care rămâne relevant pentru pacienți în alegerea unei farmacii este, în mod cert, proximitatea. O farmacie care se află aproape de mine înseamnă acces rapid la tratamente și suplimente recomandate, dar și la un specialist care poate răspunde pe loc întrebărilor.

De asemenea, o farmacie cu multe locații în București, dar și în alte localități ale țării, cum este Catena, cu o tradiție de 25 de ani pe piața românească, reprezintă o garanție a siguranței și confortului pacienților, care știu că se pot baza pe o rețea ce a trecut testul zecilor de ani de activitate.

Rețeaua extinsă a farmaciilor Catena, cu peste 950 de locații la nivel național, este un exemplu în ceea ce privește accesibilitatea și serviciile constante, atât în mediul urban, cât și în cel rural. Detalii care oferă asigurarea că medicație și suplimente complexe pot fi găsite cu ușurință de oricine, în aproape orice colț al țării.

Fidelizarea pacienților, respect și atenție

Pe lista aspectelor care diferențiază farmaciile se numără și modul în care acestea înțeleg fidelizarea pacienților. Mulți români apreciază farmaciile care oferă card de fidelitate, prin care pacienții pot beneficia de reduceri, puncte sau campanii de sănătate. Acest tip de program nu înseamnă doar avantaje financiare, ci și acces la informații personalizate și la campanii de prevenție.

În acest context, farmaciile Catena sunt adesea menționate ca exemplu de farmacii moderne în România anului 2025, datorită:

programelor de informare și prevenție;

campaniilor de educație medicală;

campaniilor de responsabilitate socială;

serviciilor extinse;

cursuri/programe de formare continuă a farmaciștilor.

Aceste calități conturează un exemplu relevant de farmacie, în care grija pentru pacient se reflectă în acest tip de concept integrat. O “rețetă” care contribuie la formarea unei adevărate familii, cea a farmaciștilor și a pacienților, aceștia din urmă revenind pentru că încrederea le-a fost câștigată și consolidată în timp. Astfel, sănătatea zilnică începe cu alegeri informate, iar farmaciile moderne joacă un rol central în ghidarea pacienților.

Bineînțeles, un parcurs de lungă durată în industrie, recunoscut prin distincții și premii care validează încrederea și calitatea unor servicii și produse contează pentru conturarea renumelui și imaginii.

În cazul Catena, se pot aminti premii precum Distincția Consumer Superbrand 2024–2025, care confirmă faptul că brandul este sinonim cu încrederea, profesionalismul și apropierea față de pacienți. De asemenea, Grupul Fildas-Catena a fost distins cu trofeul Forbes – Liga Campionilor în Business 2025, cu premiul „Forbes 500 Business Awards 2024” și cu recunoașterea Capital – Companii de Elită 2024, pentru performanțele remarcabile și pentru modul în care a reușit să redefinească standardele din industrie.

Produse de calitate care susțin sănătatea

Trebuie subliniat că pacienții sunt tot mai informați, dorind să identifice acele produse care au la bază ingrediente studiate științific, cu beneficii asupra sprijinirii imunității, mai ales în perioadele în care organismul este supus la presiuni din partea unor factori externi, precum schimbarea sezoanelor, poluare sau perioade de efort fizic sau psihic intens.

ViroProtect Imun+, beneficii-cheie

Un exemplu în acest sens este și Naturalis ViroProtect Imun+, supliment alimentar disponibil în farmaciile Catena, care combină beta-glucan, colostru și bacterii lizate pentru susținerea mecanismelor naturale de apărare a organismului.

De menționat că rolul farmacistului în consilierea pacienților nu se rezumă la eliberarea unui produs, ci și la explicarea modului de administrare și la recomandări adaptate vârstei și stării de sănătate. Spre exemplu, în cazul unui supliment ca ViroProtect Imun+, farmacistul poate explica de ce asocierea dintre beta-glucan și colostru aduce beneficii superioare.

Beta-glucan

Beta-glucanul, o fibră solubilă extrasă din drojdii și anumite plante, contribuie la stimularea macrofagelor (celule mari ale sistemului imunitar care înghit și digeră bacterii, resturi celulare și alte particule dăunătoare organismului) și la reducerea episoadelor de infecții respiratorii. Aceste observații au fost publicate în National Library of Medicine din SUA.

Colostru bovin

Colostrul bovin este recunoscut pentru conținutul său bogat în imunoglobuline, lactoferină și antioxidanți. Studii publicate în Frontiers au confirmat că suplimentarea cu colostru poate ajuta la reducerea incidenței infecțiilor respiratorii la copii și adulți.

ViroProtect Imun+ de la Naturalis integrează aceste două substanțe-cheie și le completează cu un amestec de bacterii lizate. Aceste fragmente microbiene au rolul de a stimula răspunsul imun normal, funcționând ca un „antrenament” pentru organism.

Indicații de administrare

Schema de administrare recomandată de specialist pentru ViroProtect Imun+ este de o capsulă pe zi, cu 15 minute înainte de masă, timp de 10 zile pe lună, pe durata a 2–3 luni în cazul adulților și copiilor peste 2 ani. În cazul copiilor, administrarea conținutului capsulei devine mai ușoară pentru că se poate adăuga în alimente sau băuturi.

