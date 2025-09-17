Antena Căutare
Home Lifestyle Health (P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025

(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025

Sănătatea devine tot mai mult o prioritate pentru români, astfel încât alegerea unei farmacii de încredere, în România, a devenit pentru multe persoane aproape la fel de importantă ca alegerea medicului sau a tratamentului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 14:35 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 14:43
Descoperă cum alegi farmacia potrivită pentru tine

O farmacie modernă și adaptată nevoilor oamenilor nu oferă doar produse sigure, ci și consiliere informată din partea farmacistului, disponibilitatea de a oferi servicii de calitate și programe de fidelitate.

Ce înseamnă o farmacie serioasă?

Un alt amănunt care rămâne relevant pentru pacienți în alegerea unei farmacii este, în mod cert, proximitatea. O farmacie care se află aproape de mine înseamnă acces rapid la tratamente și suplimente recomandate, dar și la un specialist care poate răspunde pe loc întrebărilor.

De asemenea, o farmacie cu multe locații în București, dar și în alte localități ale țării, cum este Catena, cu o tradiție de 25 de ani pe piața românească, reprezintă o garanție a siguranței și confortului pacienților, care știu că se pot baza pe o rețea ce a trecut testul zecilor de ani de activitate.

Articolul continuă după reclamă

Rețeaua extinsă a farmaciilor Catena, cu peste 950 de locații la nivel național, este un exemplu în ceea ce privește accesibilitatea și serviciile constante, atât în mediul urban, cât și în cel rural. Detalii care oferă asigurarea că medicație și suplimente complexe pot fi găsite cu ușurință de oricine, în aproape orice colț al țării.

Fidelizarea pacienților, respect și atenție

Pe lista aspectelor care diferențiază farmaciile se numără și modul în care acestea înțeleg fidelizarea pacienților. Mulți români apreciază farmaciile care oferă card de fidelitate, prin care pacienții pot beneficia de reduceri, puncte sau campanii de sănătate. Acest tip de program nu înseamnă doar avantaje financiare, ci și acces la informații personalizate și la campanii de prevenție.

În acest context, farmaciile Catena sunt adesea menționate ca exemplu de farmacii moderne în România anului 2025, datorită:

  • programelor de informare și prevenție;
  • campaniilor de educație medicală;
  • campaniilor de responsabilitate socială;
  • serviciilor extinse;
  • cursuri/programe de formare continuă a farmaciștilor.

Aceste calități conturează un exemplu relevant de farmacie, în care grija pentru pacient se reflectă în acest tip de concept integrat. O “rețetă” care contribuie la formarea unei adevărate familii, cea a farmaciștilor și a pacienților, aceștia din urmă revenind pentru că încrederea le-a fost câștigată și consolidată în timp. Astfel, sănătatea zilnică începe cu alegeri informate, iar farmaciile moderne joacă un rol central în ghidarea pacienților.

Bineînțeles, un parcurs de lungă durată în industrie, recunoscut prin distincții și premii care validează încrederea și calitatea unor servicii și produse contează pentru conturarea renumelui și imaginii.

În cazul Catena, se pot aminti premii precum Distincția Consumer Superbrand 2024–2025, care confirmă faptul că brandul este sinonim cu încrederea, profesionalismul și apropierea față de pacienți. De asemenea, Grupul Fildas-Catena a fost distins cu trofeul Forbes – Liga Campionilor în Business 2025, cu premiul „Forbes 500 Business Awards 2024” și cu recunoașterea Capital – Companii de Elită 2024, pentru performanțele remarcabile și pentru modul în care a reușit să redefinească standardele din industrie.

Produse de calitate care susțin sănătatea

Trebuie subliniat că pacienții sunt tot mai informați, dorind să identifice acele produse care au la bază ingrediente studiate științific, cu beneficii asupra sprijinirii imunității, mai ales în perioadele în care organismul este supus la presiuni din partea unor factori externi, precum schimbarea sezoanelor, poluare sau perioade de efort fizic sau psihic intens.

ViroProtect Imun+, beneficii-cheie

Un exemplu în acest sens este și Naturalis ViroProtect Imun+, supliment alimentar disponibil în farmaciile Catena, care combină beta-glucan, colostru și bacterii lizate pentru susținerea mecanismelor naturale de apărare a organismului.

De menționat că rolul farmacistului în consilierea pacienților nu se rezumă la eliberarea unui produs, ci și la explicarea modului de administrare și la recomandări adaptate vârstei și stării de sănătate. Spre exemplu, în cazul unui supliment ca ViroProtect Imun+, farmacistul poate explica de ce asocierea dintre beta-glucan și colostru aduce beneficii superioare.

Beta-glucan

Beta-glucanul, o fibră solubilă extrasă din drojdii și anumite plante, contribuie la stimularea macrofagelor (celule mari ale sistemului imunitar care înghit și digeră bacterii, resturi celulare și alte particule dăunătoare organismului) și la reducerea episoadelor de infecții respiratorii. Aceste observații au fost publicate în National Library of Medicine din SUA.

Colostru bovin

Colostrul bovin este recunoscut pentru conținutul său bogat în imunoglobuline, lactoferină și antioxidanți. Studii publicate în Frontiers au confirmat că suplimentarea cu colostru poate ajuta la reducerea incidenței infecțiilor respiratorii la copii și adulți.

ViroProtect Imun+ de la Naturalis integrează aceste două substanțe-cheie și le completează cu un amestec de bacterii lizate. Aceste fragmente microbiene au rolul de a stimula răspunsul imun normal, funcționând ca un „antrenament” pentru organism.

Indicații de administrare

Schema de administrare recomandată de specialist pentru ViroProtect Imun+ este de o capsulă pe zi, cu 15 minute înainte de masă, timp de 10 zile pe lună, pe durata a 2–3 luni în cazul adulților și copiilor peste 2 ani. În cazul copiilor, administrarea conținutului capsulei devine mai ușoară pentru că se poate adăuga în alimente sau băuturi.

Surse:

https://www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2021.651721/full

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3666147/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10302218/

De ce apare constipația atunci când călătorim și ce e de făcut...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
De ce apare constipația atunci când călătorim și ce e de făcut
De ce apare constipația atunci când călătorim și ce e de făcut
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Ce este tapioca. Beneficiile și utilizările acestui fascinant ingredient
Ce este tapioca. Beneficiile și utilizările acestui fascinant ingredient
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x