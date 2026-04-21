Cum amplifică wellbeing-ul performanța companiilor

În ultimii ani, discuția despre piața muncii s-a schimbat vizibil. Din ce în ce mai des, plecarea angajaților nu mai are legătură directă cu salariul, ci cu experiența reală de zi cu zi la locul de muncă.

Nu mai este vorba doar despre cât câștigă, ci despre cum lucrează, în ce ritm, nivelul de presiune și cât de sustenabil este acest model pe termen lung.

Ritmul alert de lucru, presiunea constantă și lipsa unui echilibru între viața profesională și cea personală sunt factori asociați cu stresul profesional și burnout-ul, care, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, apar în contextul presiunii de timp, al volumului mare de muncă și al lipsei de control sau sprijin la job. În acest context, tot mai mulți angajați își reevaluează relația cu munca și sunt mai atenți la echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Așadar, în timp, aceste aspecte nu mai afectează doar starea de bine a personalului, ci și motivația, performanța și relația cu munca în sine.

În acest context, wellbeing-ul, adică bunăstarea angajaților la locul de muncă, începe să fie privit diferit. Dacă în trecut era tratat ca un beneficiu punctual, precum un abonament la sală sau câteva inițiative interne, astăzi devine parte din modul în care companiile își creează cultura organizațională.

Schimbarea vine dintr-o realitate simplă: performanța nu poate fi susținută pe termen lung fără echipe stabile.

Pentru companii, impactul este direct. Investiția în wellbeing înseamnă fluctuație mai mică de personal și un nivel mai ridicat de implicare. În același timp, angajații care lucrează într-un mediu echilibrat sunt mai productivi și mai conectați cu privire la obiectivele organizației.

Pentru angajați, beneficiile sunt la fel de evidente. Un mediu sănătos înseamnă mai puțin stres, mai multă predictibilitate profesională și performanță sporită. În timp, aceste beneficii se traduc în motivație și în dorința de a rămâne într-o organizație pe termen lung.

Drept urmare, Antena Academy susține această direcție și se implică activ în inițiative care promovează un mediu de lucru sustenabil, în care dezvoltarea profesională și echilibrul merg în aceeași direcție.

În acest context, Antena Academy este partener oficial al galei Corporate Wellbeing Award 2026, organizată de Dynamic HR, un eveniment care aduce în prim-plan bunăstarea angajaților.

Ajunsă la a XII-a ediție, gala care va avea loc pe 12 mai, reunește companii și specialiști care prezintă proiecte concrete, de la sănătate emoțională și fizică, până la inițiative de cultură organizațională, evaluate în funcție de rezultate, nu doar de intenție.

Este unul dintre puținele evenimente în care wellbeing-ul este discutat aplicat, cu exemple din organizații care au testat deja aceste direcții și au obținut rezultate concrete.

Într-o piață în care retenția de personal devine o provocare reală, companiile nu mai sunt evaluate doar prin ceea ce oferă, ci prin modul în care funcționează la nivel organizațional.

Astfel, bunăstarea angajaților la locul de muncă devine un criteriu de diferențiere, iar organizațiile care înțeleg acest lucru încep să creeze un mediu de lucru mai stabil, adaptat realității actuale.