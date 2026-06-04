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Super Neatza. World Cup News 2026. Loturile pentru turneul final au fost confirmate

Ediția din 4 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Pregătește-te pentru cel mai așteptat eveniment sportiv al planetei! Între 11 iunie și 19 iulie, emoția, adrenalina și pasiunea fotbalului de cel mai înalt nivel se mută pe Antena și AntenaPLAY. Cele mai bune naționale din lume se înfruntă pentru titlul suprem, iar tu ai loc în primul rând la fiecare fază spectaculoasă, fiecare gol decisiv și fiecare moment de geniu.
Joi, 04.06.2026, 09:34
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Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri": Maria Orban, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri": Maria Orban, candidata zilei

Logo show Joi, 04.06.2026, 11:16 Super Neatza. Experiență de călătorie la Cupa Mondială: Dallas, Texas. Ce bifăm aici

Super Neatza. Experiență de călătorie la Cupa Mondială: Dallas, Texas. Ce bifăm aici

Logo show Joi, 04.06.2026, 11:01 Super Neatza. Magicianul Robert Tudor a devenit inamicul nr. 1 al vânzătorilor de parfumuri contrafăcute!

Super Neatza. Magicianul Robert Tudor a devenit inamicul nr. 1 al vânzătorilor de parfumuri contrafăcute!

Logo show Joi, 04.06.2026, 10:59 Super Neatza. Provocarea FIFA "Echipa Mondială"! Ce a câștigat Oana Ghinoiu

Super Neatza. Provocarea FIFA "Echipa Mondială"! Ce a câștigat Oana Ghinoiu

Logo show Joi, 04.06.2026, 10:55 Super Neatza. Provocarea am/n-am cu Gigi Nicolae! Ce secrete a dezvăluit fostul concurent de la Survivor

Super Neatza. Provocarea am/n-am cu Gigi Nicolae! Ce secrete a dezvăluit fostul concurent de la Survivor

Logo show Joi, 04.06.2026, 10:21 Super Neatza. S-a dat startul unui nou concurs: Cartonașul Verde. Ce a câștigat Robert Popa

Super Neatza. S-a dat startul unui nou concurs: Cartonașul Verde. Ce a câștigat Robert Popa

Logo show Joi, 04.06.2026, 10:15 Super Neatza. Când este recomandat să scoatem molarii de minte

Super Neatza. Când este recomandat să scoatem molarii de minte

Logo show Joi, 04.06.2026, 10:14 Super Neatza. Care sunt șantierele ce pot schimba harta rutieră a României în această vară

Super Neatza. Care sunt șantierele ce pot schimba harta rutieră a României în această vară

Logo show Joi, 04.06.2026, 09:41 Super Neatza. La mulți ani, Sânziana!

Super Neatza. La mulți ani, Sânziana!

Logo show Joi, 04.06.2026, 09:37 Super Neatza. Ce riscuri ascunde autodiagnosticarea online

Super Neatza. Ce riscuri ascunde autodiagnosticarea online

Logo show Joi, 04.06.2026, 09:36 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii vor avea un program mai greu decât anticipau

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii vor avea un program mai greu decât anticipau

Logo show Joi, 04.06.2026, 09:36 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme instabilă, centrul și nord-vestul țării

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme instabilă, centrul și nord-vestul țării

Logo show Joi, 04.06.2026, 09:33
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