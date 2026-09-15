Primele imagini cu mama Mădălinei Apostol la capelă. Femeia a venit să-și ia rămas-bun de la fiica sa și a avut nevoie de ajutor pentru a se deplasa.

Exclusiv | Primele imagini cu mama Mădălinei Apostol. Femeia a avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la căpătâiul fiicei sale | Instagram

Mădălina Apostol a fost depusă marți, 15 septembrie, la capela Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piața Muncii, acolo unde familia, prietenii și toți cei care au cunoscut-o îi pot aduce un ultim omagiu. Capela se află pe Bulevardul Basarabia nr. 2, vizavi de Registrul Comerțului.

Primele imagini cu mama Mădălinei Apostol

Cei care vor să-și ia rămas-bun de la Mădălina Apostol sunt așteptați la capelă începând cu ora 14:00. Înmormântarea va avea loc joi, atunci când familia și apropiații o vor conduce pe ultimul drum.

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În ultimele ore, mai multe persoane apropiate Mădălinei Apostol au sosit rând pe rând la capelă. Printre cei care au venit să-i aducă un ultim omagiu s-a numărat și mama regretatei femei. Primele imagini surprinse la fața locului o arată pe aceasta în doliu, într-un moment extrem de dificil pentru familie.

Mama Mădălinei Apostol a ales să poarte haine negre pentru venirea la căpătâiul fiicei sale. Femeia a fost surprinsă îmbrăcată într-o rochie neagră și o vestă de fâș de aceeași culoare, ținuta fiind una specifică momentului de doliu prin care trece familia.

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Mama Mădălinei Apostol a avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la căpătâiul fiicei sale

Deplasarea până la capelă nu a fost deloc ușoară pentru mama Mădălinei Apostol. Femeia a fost surprinsă mergând cu ajutorul unei cârje și folosind, de asemenea, un baston pentru a se putea deplasa.

Imaginile surprinse în exclusivitate arată că aceasta a avut nevoie de sprijin pentru a putea ajunge în capelă, acolo unde este depus sicriul fiicei sale. Doi bărbați au ajutat-o pe mama Mădălinei Apostol să înainteze și să ajungă în interiorul capelei, până la căpătâiul fiicei sale.

Momentul a fost unul apăsător, femeia fiind însoțită și sprijinită pe tot parcursul drumului. Cu ajutorul celor doi bărbați, aceasta a reușit să ajungă în capelă pentru a-și lua rămas-bun de la Mădălina.

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În aceste momente, familia Mădălinei Apostol este înconjurată de rude și prieteni, care au venit să le fie alături celor îndurerați. Rând pe rând, apropiații ajung la capelă pentru a-i aduce un ultim omagiu și pentru a-și lua rămas-bun de la cea care a plecat dintre ei.

Pentru familie urmează, însă, o nouă zi extrem de grea. Joi va avea loc înmormântarea Mădălinei Apostol, moment în care aceasta va fi condusă pe ultimul drum de oamenii care au iubit-o și care au făcut parte din viața sa.