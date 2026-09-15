Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Exclusiv | Primele imagini cu mama Mădălinei Apostol. Femeia a avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la căpătâiul fiicei sale

Exclusiv | Primele imagini cu mama Mădălinei Apostol. Femeia a avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la căpătâiul fiicei sale

Primele imagini cu mama Mădălinei Apostol la capelă. Femeia a venit să-și ia rămas-bun de la fiica sa și a avut nevoie de ajutor pentru a se deplasa.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 13:25 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 13:27
Exclusiv | Primele imagini cu mama Mădălinei Apostol. Femeia a avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la căpătâiul fiicei sale | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Mădălina Apostol a fost depusă marți, 15 septembrie, la capela Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piața Muncii, acolo unde familia, prietenii și toți cei care au cunoscut-o îi pot aduce un ultim omagiu. Capela se află pe Bulevardul Basarabia nr. 2, vizavi de Registrul Comerțului.

Primele imagini cu mama Mădălinei Apostol

Cei care vor să-și ia rămas-bun de la Mădălina Apostol sunt așteptați la capelă începând cu ora 14:00. Înmormântarea va avea loc joi, atunci când familia și apropiații o vor conduce pe ultimul drum.

Articolul continuă după reclamă

În ultimele ore, mai multe persoane apropiate Mădălinei Apostol au sosit rând pe rând la capelă. Printre cei care au venit să-i aducă un ultim omagiu s-a numărat și mama regretatei femei. Primele imagini surprinse la fața locului o arată pe aceasta în doliu, într-un moment extrem de dificil pentru familie.

Mama Mădălinei Apostol a ales să poarte haine negre pentru venirea la căpătâiul fiicei sale. Femeia a fost surprinsă îmbrăcată într-o rochie neagră și o vestă de fâș de aceeași culoare, ținuta fiind una specifică momentului de doliu prin care trece familia.

Citește și: Primele imagini cu sicriul Mădălinei Apostol, depus la capelă. Detaliul observat pe crucea de la căpătâiul ei

Mama Mădălinei Apostol a avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la căpătâiul fiicei sale

Deplasarea până la capelă nu a fost deloc ușoară pentru mama Mădălinei Apostol. Femeia a fost surprinsă mergând cu ajutorul unei cârje și folosind, de asemenea, un baston pentru a se putea deplasa.

Imaginile surprinse în exclusivitate arată că aceasta a avut nevoie de sprijin pentru a putea ajunge în capelă, acolo unde este depus sicriul fiicei sale. Doi bărbați au ajutat-o pe mama Mădălinei Apostol să înainteze și să ajungă în interiorul capelei, până la căpătâiul fiicei sale.

Momentul a fost unul apăsător, femeia fiind însoțită și sprijinită pe tot parcursul drumului. Cu ajutorul celor doi bărbați, aceasta a reușit să ajungă în capelă pentru a-și lua rămas-bun de la Mădălina.

Citește și: Nick Rădoi a aterizat de urgență în România. Primele declarații după moartea Mădălinei Apostol

În aceste momente, familia Mădălinei Apostol este înconjurată de rude și prieteni, care au venit să le fie alături celor îndurerați. Rând pe rând, apropiații ajung la capelă pentru a-i aduce un ultim omagiu și pentru a-și lua rămas-bun de la cea care a plecat dintre ei.

Pentru familie urmează, însă, o nouă zi extrem de grea. Joi va avea loc înmormântarea Mădălinei Apostol, moment în care aceasta va fi condusă pe ultimul drum de oamenii care au iubit-o și care au făcut parte din viața sa.

+10
Mai multe fotografii

Radu Vâlcan, pus într-o ipostază neașteptată de Adela Popescu. Ce îl roagă soția lui să facă: „Sunt un tip rușinos” | VI... Nick Rădoi a ajuns la capela unde este depusă Mădălina Apostol. Primele imagini cu omul de afaceri, în doliu...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc! Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc!
Observatornews.ro Interlopul Viorel Oarză a fost găsit împuşcat în cap într-o pădure din Iaşi Interlopul Viorel Oarză a fost găsit împuşcat în cap într-o pădure din Iaşi
Antena 3 „Sydney Sweeney, așa arată femeile în sport”. Actrița a filmat dezbrăcată pentru o reclamă la pariuri sportive și a stârnit furie „Sydney Sweeney, așa arată femeile în sport”. Actrița a filmat dezbrăcată pentru o reclamă la pariuri sportive și a stârnit furie
SpyNews Cum și-a pregătit Mădălina Apostol sfârșitul! Unde și-a lăsat fetița și ce i-a spus înainte de a face gestul necugetat. Dezvăluiri exclusive! Cum și-a pregătit Mădălina Apostol sfârșitul! Unde și-a lăsat fetița și ce i-a spus înainte de a face gestul necugetat. Dezvăluiri exclusive!
Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Comentarii


Citește și
Fiul Mădălinei Apostol, imagini emoționante alături de mama lui. Ce melodii a ales pentru fotografiile cu ea
Fiul Mădălinei Apostol, imagini emoționante alături de mama lui. Ce melodii a ales pentru fotografiile cu ea
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
O fostă jurnalistă Antena Stars, stabilită în SUA, a primit un diagnostic dur. „Medicii mi-au spus că…”
O fostă jurnalistă Antena Stars, stabilită în SUA, a primit un diagnostic dur. „Medicii mi-au spus că…”
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x