Nick Rădoi a ajuns la capela unde este depusă Mădălina Apostol. Primele imagini cu omul de afaceri, în doliu

Nick Rădoi a venit de urgență în România după moartea Mădălinei Apostol. Ce a declarat omul de afaceri despre pierderea acesteia.

Nick Rădoi a venit de urgență în România după moartea Mădălinei Apostol. Omul de afaceri a aflat vestea cumplită și a făcut tot posibilul pentru a ajunge cât mai repede alături de familia regretatei sale partenere.

La aeroport, Nick Rădoi a fost întâmpinat de Tony, fiul Mădălinei Apostol. Revederea a avut loc într-un moment extrem de dureros pentru amândoi, iar omul de afaceri a oferit ulterior declarații în exclusivitate pentru Antena Stars despre pierderea femeii care a avut un loc important în viața sa.

Ce a declarat Nick Rădoi despre pierderea Mădălinei Apostol

Nick Rădoi a mărturisit că încă îi este foarte greu să accepte faptul că Mădălina Apostol nu mai este și că va avea nevoie de mult timp pentru a se obișnui cu această realitate.

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„Cred că va dura o perioadă foarte lungă în viața noastră ca să ne obișnuim că Mădălina nu există. Tot nu-mi vine să cred nici la ora actuală că ne-a părăsit. E foarte greu pentru mine”, a declarat Nick Rădoi.

Omul de afaceri a vorbit și despre informațiile apărute în spațiul public despre moartea Mădălinei Apostol și a explicat că, din punctul său de vedere, aceasta își iubea foarte mult familia și copiii.

„Știu că lumea vorbește lucruri despre starea ei. Ea nu și-a luat viața pentru că a vrut să o ia, pentru că ea își iubește familia și copiii. Dacă stăteai cu ea de vorbă, era imposibil să crezi că o persoană ca ea ar putea face așa ceva. Este o persoană extraordinară, a fost o femeie bună, o femeie care m-a ajutat și pe mine foarte mult. E foarte greu pentru mine să înțeleg ce s-a întâmplat”, a mai spus Nick Rădoi.

„Sunt aici pentru a fi lângă familie. Va fi foarte greu ca eu să cred că Mădălina nu mai e lângă noi”, a declarat acesta.

Ce a spus Nick Rădoi despre problemele cu care se confrunta Mădălina Apostol

Nick Rădoi a vorbit și despre problemele cu care Mădălina Apostol s-ar fi confruntat de-a lungul anilor. Omul de afaceri susține că aceasta ducea o luptă de foarte mult timp și că, în ultima perioadă, crezuse că starea ei se îmbunătățise.

„Ca să înțeleagă lumea, boala asta nu este de ieri, de alaltăieri. Ea a fost cu aceste probleme de zeci de ani. Era o boală constantă cu care s-a luptat tot timpul. Dacă a ajuns la poziția asta, noi n-am fi crezut niciodată. Eu am văzut doar un progres al vieții ei, eu chiar am fost foarte bucuros că am convins-o să vină în România. Convorbirile noastre erau în așa fel încât eu credeam că va fi bine și să nu mai cadă în niște stări din astea. De fiecare dată când își revenea, spunea că îi pare foarte rău. Ea suferea foarte mult și îi părea foarte rău. De asta am și crezut că are nevoie de ajutor, am adus-o aici și chiar am crezut că s-a vindecat. Era complet diferită, era OK”, a spus Nick Rădoi.

Nick Rădoi, la capela unde este depus sicriul Mădălinei Apostol

După ce a ajuns în România, Nick Rădoi s-a îndreptat către capela Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piața Muncii, acolo unde este depus sicriul Mădălinei Apostol.

Primele imagini cu omul de afaceri îl surprind în doliu, în timp ce ajunge la capelă pentru a fi alături de familia îndurerată și pentru a-și lua rămas-bun de la Mădălina. Prezența lui vine într-un moment extrem de greu pentru toți cei care au cunoscut-o și au iubit-o pe regretata femeie.

Mădălina Apostol va fi condusă pe ultimul drum joi, atunci când familia, prietenii și apropiații se vor reuni pentru ceremonia de înmormântare.