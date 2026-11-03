Dr. Mihail Pautov avertizează asupra unui medicament folosit frecvent pentru dureri. Combinația care poate afecta grav rinichii

Doctorul Mihail Pautov a dezvăluit care este medicamentul folosit frecvent de români pentru dureri care poate afecta grav rinichii.

Recent, cunoscutul și îndrăgitul medic Mihail Pautov a dezvăluit care este medicamentul pe care românii îl folosesc în mod frecvent pentru dureri, fără să știe că produsul poate afecta în mod grav rinichii.

Doctorul Mihail Pautov avertizează asupra unui medicament folosit frecvent pentru dureri. Combinația care poate afecta grav rinichii

Atunci când ai o durere, primul gând este acela de a lua o pastilă ca să scapi de disconfort. Totuși, puțini sunt cei care știu că unele pastile folosite de români pot cauza afectare renală, dacă se iau prea des sau în doze prea mari.

Doctorul Mihail Pautov a explicat care este medicul la care românii trebuie să fie atenți, căci poate să afecteze rinichii, în anumite condiții. Este vorba despre ibuprofen, care în doze mari sau luat prea frecvent poate cauza insuficiență renală acută.

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„Ibuprofenul pe care parintii tai il tin in dulap "pentru genunchi" sau "pentru spate" poate sa le incetineasca brusc rinichii cand ajunge peste pastila de tensiune si peste diuretic, mai ales in primele saptamani (trimite asta cui are parinti cu tensiune!).

Rinichiul filtreaza sangele printr-un ghem de vase mici, cu un robinet la intrare si unul la iesire. Diureticul scoate apa din corp, pastila de tensiune terminata in -pril sau -sartan deschide robinetul de la iesire, iar antiinflamatorul (ibuprofen, diclofenac, ketoprofen, naproxen) il strange pe cel de la intrare, asa ca, atunci cand sunt toate 3, presiunea din ghem cade, iar asta se numeste INSUFICIENTA RENALA ACUTA.

Intr-un studiu pe 487.000 de oameni cu pastile de tensiune, internarile pentru ea au fost cu 31% mai dese la cei care luau antiinflamatorul peste diuretic si -pril sau -sartan, si cu 82% mai dese in primele 30 de zile. Un studiu din Spania, la oameni cu varsta medie de 79 de ani, a gasit o crestere asemanatoare si cu metamizolul, substanta din algocalmin, pe care multi chiar il iau ca pe o bomboana.

Riscul pentru un om ramane mic, iar rinichiul isi revine de obicei in cateva zile sau saptamani daca opresti antiinflamatorul la timp, doar ca cedeaza mai usor dupa 75 de ani sau la deshidratare, dupa o viroza ori o diaree.

De azi te uiti pe cutiile parintilor la substanta scrisa mic sub numele mare, iar daca e unul dintre antiinflamatoarele de mai sus sau metamizol, peste un -pril sau un -sartan si un diuretic, o discuti cu medicul de familie. Pana atunci, pentru durere, raman paracetamolul (maximum 3 g pe zi la cei in varsta) si gelurile cu antiinflamator date pe genunchi.

Pastila de tensiune, diureticul si aspirina de 75-100 mg pentru inima raman exact cum le-a dat medicul, iar antiinflamatorul e singurul pe care il poti lasa deoparte tu. Daca intre timp apar urina putina si inchisa la culoare, sete, ameteala la ridicat sau picioare umflate, suna medicul.

Eu banuiesc ca se stie atat de putin pentru ca ibuprofenul se vinde fara reteta si sta in acelasi sertar cu plasturii”, a fost mesajul publicat de Mihail Pautov.

Așadar, românii trebuie să fie precauți atunci când vine vorba despre medicamentele AINS (antiinflamatoare nesteroidiene).