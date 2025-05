Fructe care te pot ajuta să adormi. De ce îți pot îmbunătăți calitatea somnului

Sunt mai multe aspecte care îți pot îmbunătăți calitatea somnului. Printre acestea se regăsește dieta echilibrată, care conține alimente cu nutrienți benefici pentru odihnă. Citește despre fructe care te pot ajuta să adormi.

Există o serie de factori care pot influența somnul, cum ar fi: locurile de muncă solicitante, stresul cronic, alimentația dezechilibrată sau problemele de sănătate mintală nediagnosticate. În funcție de cauză, se poate opta pentru un tratament. Totodată, poți alege să consumi câteva alimente vegetale care te pot ajuta să rezolvi problema.

Fructe care te pot ajuta să adormi

O simplă gustare înainte de a adormi te poate ajuta să-ți îmbunătățești calitatea somnului, fără a fi nevoie să apelezi la alte remedii. O bună parte dintre alimentele care pot fi utile în cazul tulburărilor de somn conțin melatonină, o substanță recunoscută sub denumirea de hormonul somnului.

De asemenea, dacă suferi frecvent de tulburări de somn, este indicat să ceri sfatul medicului pentru a primi un diagnostic corect și un tratament adecvat. Lăsată netratată, lipsa somnului poate afecta în mod semnificativ sănătatea organismului și poate favoriza apariția mai multor afecțiuni cronice.

Kiwi

Consumul zilnic al fructelor de kiwi te poate sprijini să tratezi tulburările de somn. Acestea au un conținut ridicat de vitamina C și melatonină. Fructele kiwi pot susține sănătatea digestivă datorită concentrațiilor de fibre solubile și fibre insolubile și se regăsesc printre aceste fructe care te pot ajuta să adormi.

Banane

Bananele sunt o sursă bună de melatonină și potasiu, conform The Economic Times. Totodată, aceste fructe tropicale conțin o cantitate ridicată de triptofan, pe care organismul îl transformă în serotonină, un hormon responsabil de menținerea unei stări mintale bune.

Ananas

Ananasul te poate ajuta să te odihnești mai bine. Ananasul are în compoziție: melatonină, vitamina C, magneziu și fibre, care pot aduce beneficii calității somnului. În plus, poate întări oasele, poate ameliora simptomele artritei și poate combate stresul oxidativ.

De asemenea, consumul de ananas poate grăbi regenerarea mușchilor, poate susține procesul de vindecare și poate avea un rol în susținerea sănătății digestiei.

Papaya

Consumul de papaya poate fi util pentru a trata tulburările de somn deoarece se numără printre aceste fructe care te pot ajuta să adormi. Acesta prezintă concentrații ridicate de: potasiu, folat (vitamina B9), vitamina C și vitamina E. În același timp, papaya poate proteja împotriva afecțiunilor cardiace, poate întări sistemul imunitar și diminua inflamația în organism. În plus, ar putea combate și preveni cancerul.

Portocale

Portocalele asigură o sursă bună de vitamina C, potrivit Huffpost. Zaharurile naturale din aceste fructe citrice pot ridica nivelurile de energie în timpul zilei și pot îmbunătăți starea de spirit, ceea ce poate facilita relaxarea înainte de culcare.

Cireșe amare

Cireșele amare au un conținut bogat în melatonină și triptofan, doi aminoacizi care pot susține calitatea somnului. Pe lângă aceștia, asigură substanțe nutritive esențiale, cum ar fi: vitamina A, magneziu, potasiu, calciu și zinc. Cireșele amare pot lupta împotriva inflamației și a problemelor asociate stresului oxidativ.

