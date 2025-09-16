(P) Ții o dietă, dar te simți balonat? Alimente sănătoase care pot provoca disconfort abdominal

Antena Căutare
Disconfortul abdominal schimbă planurile, strică buna dispoziție și, mai ales, pune sub semnul întrebării tot ce se consideră a fi mâncare prietenoasă cu organismu tăul. În realitate, balonarea nu este întotdeauna semn că o regulă de nutriție a fost încălcată; uneori, problema ține chiar de felul în care corpul tău digeră diverse alimente.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Septembrie 2025, 15:06
Dieta FODMAP, o metodă folosită din ce în ce mai des pentru a depista carbohidrații fermentabili care se pot transforma rapid în gaz și presiune intestinală. Eliminarea temporară a acestor glucide, urmată de reintroducerea treptată, poate să ajute la identificarea vinovaților reali, de la măr până la usturoi. Metoda nu este magică și nu se potrivește oricui, dar oferă un cadru logic de experimentare culinară, astfel încât balonarea să nu mai pară o loterie alimentară. În sprijinul celor care trec prin diete restrictive, suplimentele Kindora pot să ofere formule gândite de nutriționiști pentru a completa micronutrienții lipsă.

Ce alimente sănătoase pot provoca disconfort intestinal

Ideea că „verde înseamnă sigur” nu se potrivește mereu. Legumele crucifere – broccoli, conopidă, varză de Bruxelles – conțin rafinoză și sulf. Când ajung în colon, bacteriile le descompun, iar gazele rezultate pot să dilate pereții intestinali. Uneori senzația seamănă cu un nod care se plimbă sub coaste și îi face pe mulți să evite salata de prânz în favoarea unui covrig gol din punct de vedere nutrițional.

Fasolea, lintea și năutul aduc proteine și fier, dar includ oligozaharide pe care intestinul subțire le trimite aproape intacte în colon. Fermentarea rapidă crește temperatura locală, produce hidrogen și poate să intensifice crampele la doar două ore după masă. În loc să fie eliminate complet, aceste leguminoase se pot introduce fierte bine, pasate și porționate în cantități mici, lăsând timp microflorei să se adapteze.

Nici fructele nu sunt lipsite de probleme. Merele dulci, perele și pepenele galben pot să conțină mai multă fructoză decât poate absorbi intestinul subțire. Ce rămâne circulă spre colon, unde bacteriile transformă zahărul în dioxid de carbon și acid acetic. Rezultatul este acea presiune care obligă la desfacerea rapidă a curelei după doar o gustare „ușoară” de după-amiaza.

Îndulcitorii moderni, promovați în guma de mestecat și în sucurile „light”, ridică la rândul lor probleme. Sorbitolul și xilitolul traversează tractul digestiv fără a fi complet absorbiți, absorb apă și pot să accelereze tranzitul. Efectul este un amestec inconfortabil de balonare și, uneori, diaree.

Chiar și alimente considerate blânde, precum ceapa gătită lent sau usturoiul copt, conțin fructani care pot să amplifice gazele. Deși sunt ingrediente de bază în bucătăria românească, pentru un intestin sensibil poate fi utilă înlocuirea lor temporară cu ulei infuzat sau cu ierburi aromatice.

Când ar trebui să suspectezi o sensibilitate FODMAP

Primul semn este repetitivitatea simptomelor: dacă balonarea se ivește la 30–90 de minute după masă, zilnic, indiferent de nivelul de stres, merită urmărit conținutul farfuriei. Multe persoane observă că zilele cu mazăre, pâine integrală și măr la desert seamănă între ele prin disconfortul care urmează. Când fructele sunt înlocuite cu portocale, iar pâinea cu orez expandat, simptomele scad vizibil.

Alt indiciu vine din variația scaunului: treceri bruște de la constipație la diaree pot să indice faptul că anumite glucide ajung nedigerate în colon, unde fermentează agresiv. Jurnalul alimentar devine unealta principală. În general, două săptămâni de note zilnice – ora mesei, ingredientele, starea de după – scot la iveală tipare surprinzător de clare.

În unele cazuri, disconfortul explodează în perioade de agitație profesională sau după nopți scurte. Stresul și lipsa somnului încetinesc motilitatea intestinală și hiper-sensibilizează receptorii de durere. Astfel, un aliment tolerat în vacanță poate să devină problematic în deadline-uri. Dacă reacțiile dispar în weekend, dar revin luni, poate fi vorba de un intestin iritabil influențat de stres, nu doar de dietă.

Exemple de mese simple și sățioase cu alimente low-FODMAP

Dimineața poate începe cu ovăz fără gluten, hidratat peste noapte în lapte de migdale neîndulcit. Pentru dulceață blândă se pot adăuga felii de banană ușor verde, iar pentru savoare câteva nuci pecan zdrobite. Combinația oferă fibre solubile care hrănesc bacteriile bune fără a produce exces de gaz.

Un prânz prietenos cu digestia poate fi alcătuit din quinoa, cuburi de dovleac plăcintar copt în cuptor și piept de curcan la grătar. Spanacul baby, adăugat crud, furnizează fier și vitamina C. Dressingul se face simplu, din ulei de măsline extravirgin și un strop de suc de lămâie. Preparatul aduce proteină completă și carbohidrați cu eliberare lentă, păstrând sațietatea fără presiune abdominală.

Pentru cină, un file de cod gătit la abur, asezonat cu sare de mare și mărar, poate fi servit cu cartofi dulci copți și un sos din iaurt fără lactoză, castravete ras și mentă. Pe lângă gustul proaspăt, meniul livrează triptofan, care poate să susțină somnul.

Gustările nu trebuie să lipsească. O porție de popcorn făcut în tigaie, fără unt, reprezintă o sursă de fibre ușor digerabile. Alternativa dulce poate fi o mandarină mică, care conține puțină fructoză raportată la cantitatea de glucoză, reducând riscul de fermentație rapidă.

Greșeli frecvente în dieta pentru intestin iritabil

Cea mai întâlnită greșeală este excluderea bruscă a tuturor fibrelor. Paradoxal, lipsa fibrei încetinește tranzitul, iar reziduurile stagnează mai mult în colon. Gazele produse au mai mult timp să se adune, accentuând balonarea. O soluție este scăderea treptată a alimentelor suspecte și creșterea celor tolerate, menținând un minim de fibre solubile din ovăz sau psyllium.

A doua greșeală constă în înlocuirea brutală a cerealelor cu produse procesate „fără gluten”. Multe batoane și biscuiți din această categorie sunt preparate cu sirop de inulină, bogată în fructani, iar stomacul reia același ciclu de fermentație. Citirea etichetei, deși plictisitoare, rămâne cel mai sigur filtru.

A treia greșeală apare când lactatele obișnuite sunt eliminate în favoarea băuturilor vegetale intens îndulcite. Deși lactoza poate fi iritantă, zaharurile adăugate în băuturile de ovăz sau soia pot să fie la fel de problematice. Variantele fără zahăr sau iaurtul fără lactoză, bogat în proteine, sunt adesea mai bine tolerate și mențin aportul de calciu.

În fine, este frecventă tendința de a adopta un meniu restrictiv pe termen nedefinit. După trei-patru luni, dieta devine monotonă, iar plăcerea de a mânca dispare. Dacă planul nu prevede reintroducerea graduală a alimentelor, riscul de deficit de vitamine B și de calciu crește. De aceea, un program care include faza de reintroducere, supravegheat de un profesionist, ajută la lărgirea listei de alimente „permise” și la menținerea diversității.

Concluzia

Balonarea nu reprezintă un tribut obligatoriu al unui stil de viață sănătos. Observarea atentă a reacțiilor propriului corp, reglarea porțiilor și explorarea opțiunilor low-FODMAP pot să redea confortul abdominal fără sacrificii drastice. În loc să elimini la nesfârșit grupe întregi de alimente, un plan adaptat și răbdarea de a asculta semnalele digestive pot să transforme masa dintr-un test de rezistență într-un prilej de relaxare și energie.

