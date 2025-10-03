Peptide vs. retinol. Care e mai eficient împotriva ridurilor?

Peptidele și retinolul sunt două dintre cele mai folosite ingrediente active din produsele antiaging. În dermatologie, sunt considerate cele mai bune soluții pentru estomparea ridurilor, dar fiecare acționează diferit asupra pielii. Află când este recomandat fiecare.

Peptidele și retinolul își pot completa reciproc efectele, dar alegerea corectă ține de vârsta și de tipul pielii tale | Shutterstock

Cu toții ne dorim să folosim cele mai bune produse pentru piele, dar multitudinea de opțiuni poate fi copleșitoare. În fața ofertei uriașe de pe piață, alegerea unor cosmetice cu adevărat eficiente devine complicată.

Peptidele și retinolul sunt printre cele mai consacrate ingrediente antiaging din produsele de îngrijire a tenului. Aceste două „vedete” în lupta cu ridurile acționează diferit și au indicații diferite. Medicii dermatologi explică diferențele, precum și cum și când să le folosim.

Ce sunt peptidele și de ce sunt importante pentru piele

Peptidele sunt lanțuri scurte de aminoacizi care intră în structura proteinelor precum colagenul și elastina. Ca ingredient în produsele cosmetice, ele acționează ca „mesageri” care transmit celulelor pielii semnale să producă mai mult colagen și elastină. Practic, pielea este „păcălită” să creadă că a suferit o mică leziune. Astfel, țesutul cutanat se repară și se regenerează, iar ridurile fine se netezesc.

În cosmetică, se folosesc mai multe tipuri de peptide. Unele peptide au efect antiinflamator și calmant. Ele pot să reducă inflamația și roșeața pielii, ceea ce le face potrivite pentru tenul sensibil. Alte tipuri de peptide, cum ar fi cele matriceale, contribuie indirect la întărirea barierei cutanate prin efectul de susținere a pielii. Bariera cutanată este stratul exterior (cornos) care protejează de factorii externi și menține hidratarea.

Peptidele se găsesc într-o varietate mare de produse, de la seruri pentru fermitate, la creme pentru ochi și loțiuni hidratante. Ele sunt foarte bine tolerate și pot fi folosite zilnic, chiar și împreună cu alte substanțe precum acidul hialuronic sau niacinamida.

Ce este retinolul și cum acționează asupra ridurilor

Retinolul este o formă de vitamina A, considerată în dermatologie drept „standardul de aur” al ingredientelor antiaging. Are o istorie îndelungată de utilizare, iar studiile i-au demonstrat eficiența în reducerea ridurilor și altor semne de îmbătrânire a pielii.

„Retinolul stimulează direct sinteza colagenului prin activarea fibroblastelor din derm, ceea ce îl face foarte eficient în timp”, explică dr. Jessica Halliley, specialist în dermatologie cosmetică citat de publicația The Independent. El produce mai mult colagen și aduce schimbări vizibile mai rapid, în comparație cu peptidele.

„Retinolul este extrem de eficient în reducerea aspectului liniilor fine prin accelerarea reînnoirii celulare la nivel epidermic”, explică dr. Munir Somji, medic dermatolog. În schimb, peptidele acționează mai profund, în timp, pentru a susține integritatea structurală și fermitatea pe termen lung.

Peptide vs. retinol: care e cea mai bună soluție antirid?

Atât peptidele, cât și retinolul au efecte dovedite ca soluții antiaging. Pentru că oferă rezultate mai rapide, retinolul pare opțiunea mai bună dintre cele două. Într-adevăr, el are o acțiune intensă și este extrem de eficient în reducerea aspectului liniilor fine, dar este și foarte puternic.

„Retinolul poate provoca roșeață, uscăciune și descuamare, mai ales la începutul utilizării, pe când peptidele sunt mult mai bine tolerate și potrivite pentru pielea sensibilă sau deteriorată”, spune dr. Halliley.

Peptidele sunt o alegere mai bună și pentru persoanele tinere, cu vârste între 25 și 35 de ani, ca prim pas în îngrijirea antiaging. Acestea oferă beneficii fără riscul reacțiilor neplăcute.

„Peptidele sunt adesea prima mea recomandare pentru pacienții aflați în recuperare după proceduri clinice sau care se confruntă cu afecțiuni cronice precum rozaceea. Acestea ajută la întărirea barierei pielii și reduc inflamația, îmbunătățind în același timp textura și tonusul”, explică medicul.

În schimb, retinolul este o alegere mai bună dacă ai pielea matură sau cu semne vizibile de fotoîmbătrânire (daune solare). El este mai bine tolerat și aduce beneficii vizibile, mai ales în caz de pigmentare și probleme de textură a pielii.

Pe scurt, peptidele sunt cea mai potrivită soluție pentru tine dacă:

ai până în 35 de ani și abia începi o rutină antiaging

ai pielea sensibilă, predispusă la iritații

ai rozacee sau roșeață după diverse proceduri

Retinolul este alegerea mai bună pentru tine dacă:

nu ai pielea sensibilă

ai tenul matur și semne de fotoîmbătrânire

ai pete pigmentare sau riduri mai pronunțate

îți dorești rezultate vizibile într-un timp mai scurt

În concluzie, alegerea depinde de starea pielii, de gradul de sensibilitate și de obiectivele tale.

Peptidele și retinolul pot fi folosite împreună

Cele două soluții antiaging se pot completa reciproc. Retinolul accelerează regenerarea pielii, iar peptidele pot completa acest proces prin sprijinirea structurii pielii și nivelului de hidratare. Combinarea celor două substanțe poate avea un efect sinergic, însă alegerea corectă ține de vârsta și de nevoile pielii tale.

O rutină ideală ar putea arăta astfel:

Seara: aplică un ser cu retinol, urmat de o cremă hidratantă

aplică un ser cu retinol, urmat de o cremă hidratantă Dimineața: utilizează o cremă cu peptide și obligatoriu protecție solară.

Folosite împreună, peptidele și retinolul pot fi soluția pentru o piele mai fermă, mai luminoasă și mai tânără.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.