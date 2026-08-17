Zeci internări au fost suspendate și numeroși pacienți au fost transferați de urgență, după ce au fost găsite ploșnițe în saloanele pacienților de la un spital de urgență din București. Află informațiile oficiale despre această situație.

Anunț important făcut de reprezentanții unuia dintre cele mai importante spitale de urgență din Capitală! Luni, 17 august 2026, zeci de pacienți au fost transferați de urgență sau externați, după ce s-au găsit ploșnițe pe una dintre secțiile unui spital de urgență din Capitală. Internările au fost suspendate și urmează ca secția cu pricina să intre într-un proces amplu de dezinsecție. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce secție este vorba și ce au declarat oficialii despre această situație.

Ploșnite găsite în saloanele pacienților, la un spital de urgență din București! Care este cauza și ce se întâmplă cu pacienții

Luni, pe 17 august 2026, Florian Bica, purtătorul de cuvând al Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni” din Capitală a anunțat faptul că o secție s-a închis timp de o lună pentru a se realiza un amplu proces de dezinsecție, ca urmare a faptului că s-au găsit ploșnite în saloanele pacienților. Este vorba despre Secția de recuperare neurologică a unității, ce a fost deja închisă. Pacienții internați aici fie au fost externați, fie au fost transferați de urgență la alte secții ale spitalului. Mai mult decât atât, pe moment, internările au fost suspendate.

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Medicul Florian Bica a explicat faptul că aceste măsuri se impun pentru a preveni răspândirea invaziei și la alte secții ale unității spitalicești. Întrebat dacă știe ce anume a cauzat apariția ploșnițelor, acesta a spus că o posibilă cauză ar fi faptul că la spital sunt aduse numeroase persoane, printre care și „pacienți din stradă”:

„Dat fiind faptul că suntem un spital de urgenţă, vin şi pacienţi din stradă, oamenii străzii. Trebuie să recunosc că nu ştiu exact sursa, nu cred că ştim exact sursa, dar înţeleg că în Capitală este în creştere numărul de ploşniţe existente prin apartamente, care pătrund pe oriunde, în geamantane, în genţi, oamenii sau aparţinătorii vin cu ele, le aşează cum le aşează şi uite aşa...”, a afirmat purtătorul de cuvând, potrivit news.ro.

Acesta a mai spus faptul că pe această secție pacienții stau internați și pentru perioade mai lungi, motiv pentru care își aduc de acasă numeroase bagaje: „În general, în secţia de recuperare de la noi din spital sunt pacienţi neurologici, care necesită uneori şi luni de zile de recuperare şi implicit au nevoie de multe lucruri, ca să zic aşa, care îşi doresc să aibă lucrurile personale. Sigur, se dau de la spital şi pijamale, aşa mai departe, unii, care nu acceptă, că sunt, nu ştiu, poate prea finuţi, şi vin cu lucrurile personale”, a explicat Florian Bica.