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Calendar ortodox 10 septembrie 2026. Ce sfinți sunt sărbătoriți astăzi și ce nume își serbează onomastica

Sfintele Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora s-au născut în Bitinia și au fost surori după trup, dar și după credință. Calendar ortodox 10 septembrie 2026.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 10 Septembrie 2026, 08:49 | Actualizat Joi, 10 Septembrie 2026, 08:52
Calendar ortodox 10 septembrie 2026. Ce sfinți sunt sărbătoriți astăzi și ce nume își serbează onomastica | Shutterstock
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Cele trei tinere au ales să-și închine viața lui Dumnezeu, renunțând la cele lumești și la deșertăciunile acestei vieți.

Calendar ortodox 10 septembrie 2026

Minodora, Mitrodora și Nimfodora și-au oferit întreaga ființă Sfintei Treimi, asemenea unui dar curat și neprețuit. Spre deosebire de cei care Îi aduc lui Dumnezeu bunuri materiale, cele trei surori au dăruit ceea ce aveau mai de preț: sufletele, gândurile și trupurile lor. Prin sângele vărsat pentru Hristos, și-au pecetluit credința, asemenea unei jertfe curate.

Ele au avut cugetele curate și o viață trăită în rugăciune, devenind, după cuvântul Apostolului Pavel, „bună mireasmă a lui Hristos”. Trupurile lor, păstrate în curăție și apoi supuse chinurilor pentru credința în Hristos, au devenit mărturie a devotamentului lor față de Dumnezeu.

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Sfintele Mucenițe au înțeles că Dumnezeu nu are nevoie de bogățiile trecătoare ale oamenilor, ci dorește ca aceștia să I se dăruiască prin credință, iubire și fapte bune. Astfel, viața și martiriul celor trei surori au rămas un exemplu de credință și curaj, se arată pe pravila.ro.

Unde se găsesc moaștele Sfintelor Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora

Potrivit tradiției, pe locul în care au fost îngropate cele trei Sfinte Mucenițe a fost ridicat, în vremea Sfântului Constantin cel Mare, un lăcaș de cult. De-a lungul timpului, numeroși credincioși care s-au rugat Sfintelor Minodora, Mitrodora și Nimfodora au mărturisit că au primit ajutor și vindecare.

În localitatea Imola, din provincia italiană Bologna, se află o biserică ce poartă hramul „Sfintelor Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora” și „Sfântul Ierarh Nicolae”. Potrivit informațiilor menționate în textul transmis, aceasta este singura parohie din Patriarhia Română care are acest hram.

De asemenea, părticele din moaștele Sfintei Mucenițe Nimfodora se află la Mănăstirea Sfântul Pavel din Sfântul Munte Athos, unde credincioșii le cinstesc și se roagă pentru mijlocirea sfintei.

Rugăciune către Sfintele Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora

Faceți Milostivă pe Treimea Cea Nezidită, pe Care cu dreaptă credință ați propovăduit-o, Măritelor Mucenițe, nouă celor ce cinstim acum Dumnezeieștile voastre nevoințe, de Dumnezeu fericitelor.
Cuvintele vrăjmașului nu le-au băgat în seamă tinerele, fiind îngrădite cu arma credinței celei Dumnezeiești, ci au răbdat întreitele valuri ale chinurilor și moarte fără dreptate pentru Hristos, Viața tuturor.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Întărindu-se cu puterea cea preaputernică a Ziditorului, au luat vitejie bărbătească preacinstitele și au surpat pe balaurul cel mare și viclean, călcându-l cu picioarele.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Ca pe o Cămară Însuflețită și Locaș Nepieritor, ca pe o Ușă Cerească și ca pe o Masă Dumnezeiască, ca pe un Palat și Scaun al Stăpânului, pe Maria cea Preacurată cu laude să o cinstim.

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