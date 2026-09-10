Antena Căutare
Home News Religie Când este următoarea sărbătoare cu cruce roșie după Sfânta Maria Mică

Când este următoarea sărbătoare cu cruce roșie după Sfânta Maria Mică

Calendar ortodox septembrie 2026. Află care sunt cele mai importante sărbători din prima lună a anului bisericesc și când sunt zilele de post.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 10 Septembrie 2026, 11:05 | Actualizat Joi, 10 Septembrie 2026, 11:07
Galerie
Când este următoarea sărbătoare cu cruce roșie după Sfânta Maria Mică | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Luna septembrie marchează începutul unui nou an bisericesc și aduce în calendarul ortodox două sărbători importante pentru creștinii ortodocși: Nașterea Maicii Domnului, prăznuită pe 8 septembrie, și Înălțarea Sfintei Cruci, sărbătorită pe 14 septembrie. Prima lună de toamnă cuprinde, de asemenea, zile de post și numeroase sărbători dedicate sfinților care au avut un rol important în istoria creștinismului.

Când este următoarea sărbătoare cu cruce roșie după Sfânta Maria Mică

Potrivit tradiției Bisericii Ortodoxe, noul an bisericesc începe la 1 septembrie. Spre deosebire de anul calendaristic, care începe la 1 ianuarie, anul liturgic are o semnificație aparte și marchează începutul unui nou ciclu de sărbători și perioade de post.

Prima mare sărbătoare din luna septembrie este Nașterea Maicii Domnului, celebrată pe 8 septembrie. Sărbătoarea este cunoscută în popor și sub denumirea de Sfânta Maria Mică și amintește de nașterea Fecioarei Maria, fiica drepților Ioachim și Ana. Este una dintre cele mai importante sărbători închinate Maicii Domnului și este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox.

Articolul continuă după reclamă

Înălțarea Sfintei Cruci, sărbătorită pe 14 septembrie

O altă sărbătoare importantă a lunii septembrie este Înălțarea Sfintei Cruci, prăznuită în fiecare an pe 14 septembrie. Aceasta este una dintre cele mai vechi și importante sărbători creștine dedicate Sfintei Cruci și este o zi de post aspru, spune Doxologia.ro.

Sărbătoarea amintește de două momente importante din istoria creștinismului. Primul este legat de descoperirea Crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos, eveniment asociat Sfintei Împărătese Elena, mama împăratului Constantin cel Mare. Potrivit tradiției, aceasta ar fi găsit Crucea Mântuitorului la Ierusalim.

Cel de-al doilea moment se referă la recuperarea Sfintei Cruci de la perși și readucerea acesteia la Ierusalim, în timpul împăratului Heraclie, în secolul al VII-lea.

Citește și: Calendar ortodox 10 septembrie 2026. Ce sfinți sunt sărbătoriți astăzi și ce nume își serbează onomastica

Denumirea sărbătorii vine de la ritualul prin care Sfânta Cruce este înălțată în fața credincioșilor pentru a fi cinstită de întreaga comunitate. În biserici, această zi este marcată prin slujbe speciale, iar credincioșii sunt îndemnați să participe la rugăciune și să cinstească Sfânta Cruce.

Ce alte sărbători sunt în calendarul ortodox în septembrie 2026

Pe lângă cele două praznice importante, calendarul ortodox al lunii septembrie cuprinde numeroase zile dedicate sfinților. Printre acestea se află Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul și Sfânta Marta, prăznuiți pe 1 septembrie, Sfinții Mucenici Eustatie, soția sa Teopista și fiii lor, pe 20 septembrie, precum și Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, pe 17 septembrie.

La finalul lunii, pe 29 septembrie, sunt pomeniți Sfântul Cuvios Chiriac Sihastrul și Sfânta Muceniță Gudelia, iar pe 30 septembrie sunt prăznuite Sfintele Mucenițe Sofia, Pistis, Elpis și Agapis.

Citește și: Când începe postul Crăciunului în 2026 și cât durează. Zilele cu dezlegare la pește

În luna septembrie există și zile în care credincioșii sunt chemați la post. 14 septembrie, Înălțarea Sfintei Cruci, este zi de post, indiferent de ziua săptămânii în care cade. În rest, zilele obișnuite de post sunt miercurea și vinerea, potrivit rânduielii Bisericii Ortodoxe.

Luna septembrie a deschis anul bisericesc cu sărbători importante și cu un calendar bogat în zile de pomenire. Pentru credincioși, această perioadă reprezintă și un moment de început spiritual, marcat prin rugăciune, participarea la slujbele bisericești și respectarea rânduielilor de post.

Când începe postul Crăciunului în 2026 și cât durează. Zilele cu dezlegare la pește...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Femeia care a chemat poliţia şi a cerut ordin de protecţie împotriva lui Ilie Năstase: „Nu știe câte zile mai are de trăit” Femeia care a chemat poliţia şi a cerut ordin de protecţie împotriva lui Ilie Năstase: &#8222;Nu știe câte zile mai are de trăit&#8221;
Observatornews.ro Pui prăjit gratuit pe viață de la un fast-food celebru. Condiția bizară pe care trebuie să o îndeplinești Pui prăjit gratuit pe viață de la un fast-food celebru. Condiția bizară pe care trebuie să o îndeplinești
Antena 3 Avionul lui Zelenski a fost la un pas să fie lovit de o dronă rusească, după decolarea din Moldova spre Oslo Avionul lui Zelenski a fost la un pas să fie lovit de o dronă rusească, după decolarea din Moldova spre Oslo
SpyNews Ema Oprișan, declarații exclusive despre sarcină! Va deveni sau nu mămică din nou: "Copiii sunt o binecuvântare" Ema Oprișan, declarații exclusive despre sarcină! Va deveni sau nu mămică din nou: "Copiii sunt o binecuvântare"
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Comentarii


Citește și
Este post pe 9 septembrie 2026? Ce spune calendarul ortodox despre ziua de după Sfânta Maria Mică
Este post pe 9 septembrie 2026? Ce spune calendarul ortodox despre ziua de după Sfânta Maria Mică
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Rugăciunea care se citește de Nașterea Maicii Domnului. Ce se spune pe 8 septembrie
Rugăciunea care se citește de Nașterea Maicii Domnului. Ce se spune pe 8 septembrie
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Cezar Ouatu, primele declarații despre botezul fiicei sale. Cum va arăta evenimentul pregătit pentru Serena
Cezar Ouatu, primele declarații despre botezul fiicei sale. Cum va arăta evenimentul pregătit pentru Serena Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Prima reacție a lui Harry și Meghan la scrisoarea Regelui Charles despre statulul lor după revenirea în Marea Britanie
Prima reacție a lui Harry și Meghan la scrisoarea Regelui Charles despre statulul lor după revenirea în Marea... Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Kelemen Hunor confirmă că Luca Niculescu va fi noul premier! Ce le cere PSD, PNL şi USR
Kelemen Hunor confirmă că Luca Niculescu va fi noul premier! Ce le cere PSD, PNL şi USR BZI
Şantierul naval de la Mangalia s-ar putea da gratis, peste doi ani
Şantierul naval de la Mangalia s-ar putea da gratis, peste doi ani Jurnalul
Mesajul ÎNGERULUI PĂZITOR pentru Berbec în 2027: Nu mai ești singur în luptă
Mesajul ÎNGERULUI PĂZITOR pentru Berbec în 2027: Nu mai ești singur în luptă Kudika
Imagini infioratoare cu actorul de telenovele inainte sa se stinga.Ce se vede pe filmari
Imagini infioratoare cu actorul de telenovele inainte sa se stinga.Ce se vede pe filmari Redactia.ro
Patru baruri din România, în clasamentul celor mai bune din Europa. Un local din Timişoara, în top 25
Patru baruri din România, în clasamentul celor mai bune din Europa. Un local din Timişoara, în top 25 Observator
Condimente care atenuează balonarea. Cum acționează mirodeniile asupra acestui simptom
Condimente care atenuează balonarea. Cum acționează mirodeniile asupra acestui simptom MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama dacă metoda tradițională de învățare nu i se potrivește
Cum îți dai seama dacă metoda tradițională de învățare nu i se potrivește DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x