Calendar ortodox septembrie 2026. Află care sunt cele mai importante sărbători din prima lună a anului bisericesc și când sunt zilele de post.

Când este următoarea sărbătoare cu cruce roșie după Sfânta Maria Mică | Shutterstock

Luna septembrie marchează începutul unui nou an bisericesc și aduce în calendarul ortodox două sărbători importante pentru creștinii ortodocși: Nașterea Maicii Domnului, prăznuită pe 8 septembrie, și Înălțarea Sfintei Cruci, sărbătorită pe 14 septembrie. Prima lună de toamnă cuprinde, de asemenea, zile de post și numeroase sărbători dedicate sfinților care au avut un rol important în istoria creștinismului.

Când este următoarea sărbătoare cu cruce roșie după Sfânta Maria Mică

Potrivit tradiției Bisericii Ortodoxe, noul an bisericesc începe la 1 septembrie. Spre deosebire de anul calendaristic, care începe la 1 ianuarie, anul liturgic are o semnificație aparte și marchează începutul unui nou ciclu de sărbători și perioade de post.

Prima mare sărbătoare din luna septembrie este Nașterea Maicii Domnului, celebrată pe 8 septembrie. Sărbătoarea este cunoscută în popor și sub denumirea de Sfânta Maria Mică și amintește de nașterea Fecioarei Maria, fiica drepților Ioachim și Ana. Este una dintre cele mai importante sărbători închinate Maicii Domnului și este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox.

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Înălțarea Sfintei Cruci, sărbătorită pe 14 septembrie

O altă sărbătoare importantă a lunii septembrie este Înălțarea Sfintei Cruci, prăznuită în fiecare an pe 14 septembrie. Aceasta este una dintre cele mai vechi și importante sărbători creștine dedicate Sfintei Cruci și este o zi de post aspru, spune Doxologia.ro.

Sărbătoarea amintește de două momente importante din istoria creștinismului. Primul este legat de descoperirea Crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos, eveniment asociat Sfintei Împărătese Elena, mama împăratului Constantin cel Mare. Potrivit tradiției, aceasta ar fi găsit Crucea Mântuitorului la Ierusalim.

Cel de-al doilea moment se referă la recuperarea Sfintei Cruci de la perși și readucerea acesteia la Ierusalim, în timpul împăratului Heraclie, în secolul al VII-lea.

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Denumirea sărbătorii vine de la ritualul prin care Sfânta Cruce este înălțată în fața credincioșilor pentru a fi cinstită de întreaga comunitate. În biserici, această zi este marcată prin slujbe speciale, iar credincioșii sunt îndemnați să participe la rugăciune și să cinstească Sfânta Cruce.

Ce alte sărbători sunt în calendarul ortodox în septembrie 2026

Pe lângă cele două praznice importante, calendarul ortodox al lunii septembrie cuprinde numeroase zile dedicate sfinților. Printre acestea se află Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul și Sfânta Marta, prăznuiți pe 1 septembrie, Sfinții Mucenici Eustatie, soția sa Teopista și fiii lor, pe 20 septembrie, precum și Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, pe 17 septembrie.

La finalul lunii, pe 29 septembrie, sunt pomeniți Sfântul Cuvios Chiriac Sihastrul și Sfânta Muceniță Gudelia, iar pe 30 septembrie sunt prăznuite Sfintele Mucenițe Sofia, Pistis, Elpis și Agapis.

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În luna septembrie există și zile în care credincioșii sunt chemați la post. 14 septembrie, Înălțarea Sfintei Cruci, este zi de post, indiferent de ziua săptămânii în care cade. În rest, zilele obișnuite de post sunt miercurea și vinerea, potrivit rânduielii Bisericii Ortodoxe.

Luna septembrie a deschis anul bisericesc cu sărbători importante și cu un calendar bogat în zile de pomenire. Pentru credincioși, această perioadă reprezintă și un moment de început spiritual, marcat prin rugăciune, participarea la slujbele bisericești și respectarea rânduielilor de post.