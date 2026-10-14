(P) Premieră în chirurgia din România. Medicii s-au pregătit pe cadavre pentru operații complexe la cot

O premieră medicală a avut loc la Brașov, unde chirurgii ortopezi români au participat, pentru prima dată în țară, la un curs de artroscopie a cotului pe cadavru. Procedurile, considerate printre cele mai dificile din chirurgia ortopedică minim invazivă, au fost exersate în condiții apropiate de cele din sala de operație.

Inițiativa îi aparține dr. Marius Negru, chirurg cu experiență internațională și președinte al Societății Române de Umăr și Cot | www.ortokinetic.ro

Inițiativa îi aparține dr. Marius Negru, chirurg cu experiență internațională și președinte al Societății Române de Umăr și Cot, care și-a propus să aducă în România pregătirea specializată disponibilă în marile centre medicale europene.

Cât de dificil poate fi să operezi o articulație prin incizii de numai câțiva milimetri? În cazul cotului, extrem de dificil. Chirurgul trebuie să manevreze instrumentele într-un spațiu foarte îngust, în apropierea unor nervi esențiali pentru sensibilitatea și mișcările mâinii. Precizia este decisivă, iar pregătirea practică are un rol fundamental în siguranța intervenției.

Tocmai această provocare a stat la baza unei premiere organizate la Brașov, între 30 septembrie și 1 octombrie 2026, când medicii ortopezi au avut ocazia să exerseze tehnici avansate de artroscopie a cotului pe specimene anatomice, fără să mai fie nevoiți să participe la cursuri similare în străinătate.

Evenimentul a precedat cea de-a cincea ediție a Congresului Societății Române de Umăr și Cot (SRUC), desfășurată între 2 și 4 octombrie, în Poiana Brașov, cu participarea unor chirurgi de renume din mai multe țări europene.

Articolul continuă după reclamă

De ce este atât de dificilă artroscopia cotului și cum s-au pregătit medicii români

Artroscopia este o metodă chirurgicală minim invazivă prin care medicul poate examina și trata anumite afecțiuni articulare cu ajutorul unei camere video de mici dimensiuni și al unor instrumente speciale, introduse prin incizii de câțiva milimetri.

În cazul cotului, dificultatea este considerabil mai mare decât în cazul altor articulații, deoarece spațiul disponibil pentru instrumentele chirurgicale este foarte redus, iar structurile nervoase importante se află la distanțe foarte mici de zonele de intervenție.

Participanți la Congresul Societății Române de Umăr și Cot (SRUC)

O manevră incorectă poate afecta nervii responsabili de funcțiile mâinii. Din acest motiv, pregătirea chirurgilor presupune cunoașterea detaliată a anatomiei, experiență practică și perfecționarea permanentă a tehnicilor operatorii.

Cursul de Artroscopie pe Cadavru al SRUC, găzduit de Universitatea Transilvania din Brașov și organizat împreună cu Ortovit și dr. Dan Istodorescu, le-a oferit participanților posibilitatea de a exersa intervențiile pe specimene anatomice.

Programul a fost structurat pe niveluri progresive de dificultate, de la tehnici fundamentale până la proceduri avansate de artroscopie a umărului. În premieră națională, ediția din 2026 a inclus și un modul dedicat exclusiv artroscopiei cotului.

Medicul Marius Negru la Congresul Societății Române de Umăr și Cot (SRUC)

Procedurile au fost organizate de la cele mai simple la cele mai complexe, astfel încât medicii să poată parcurge etapele intervențiilor și să își perfecționeze tehnica în condiții cât mai apropiate de realitatea din sala de operație.

Până acum, chirurgii români interesați de acest tip de pregătire specializată în artroscopia cotului trebuiau să participe la programe organizate în afara țării.

Ce afecțiuni ale cotului pot fi tratate prin incizii de câțiva milimetri

Pentru pacienți, dezvoltarea chirurgiei artroscopice poate însemna acces la intervenții mai puțin invazive și, în anumite situații, o recuperare mai rapidă.

Artroscopia cotului este utilizată pentru diagnosticul și tratamentul unor afecțiuni care provoacă durere, blocaje articulare sau limitarea mișcărilor brațului.

Printre problemele care pot fi tratate prin această metodă se numără: rigiditatea cotului apărută după traumatisme sau intervenții chirurgicale; fragmentele osoase sau cartilaginoase libere care pot bloca articulația; anumite leziuni ale cartilajului; unele modificări degenerative ale articulației; anumite afecțiuni care provoacă durere persistentă și reducerea mobilității.

Spre deosebire de chirurgia deschisă, artroscopia permite efectuarea unor proceduri prin incizii mici, cu afectarea redusă a țesuturilor din jurul articulației.

În cazurile potrivite, acest lucru se poate traduce prin durere postoperatorie mai redusă, cicatrici mai mici și o revenire mai rapidă la activitățile obișnuite.

Totuși, artroscopia nu reprezintă soluția pentru orice problemă a cotului. Alegerea intervenției depinde de diagnostic, severitatea leziunilor și particularitățile fiecărui pacient.

Chirurgi din șase țări, reuniți la Poiana Brașov

Cursul practic a fost urmat de cea de-a cincea ediție a Congresului Societății Române de Umăr și Cot, organizată între 2 și 4 octombrie 2026, la K2 Alpin, în Poiana Brașov. Evenimentul a reunit 16 chirurgi din șase țări, specialiști în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor umărului și cotului.

Congresul s-a desfășurat sub patronajul SECEC – Societatea Europeană de Chirurgie a Umărului și Cotului, una dintre cele mai importante organizații profesionale europene ale specialității, și a fost acreditat cu puncte de educație medicală continuă (EMC).

Participanții au discutat despre cele mai noi tehnici chirurgicale, tratamentul leziunilor sportive, instabilitatea articulară, chirurgia reconstructivă și protezarea articulațiilor.

Prezența unor specialiști care operează în centre medicale europene de referință a oferit chirurgilor români posibilitatea de a analiza cazuri complexe și de a face schimb de experiență cu profesioniști care utilizează în mod curent aceste proceduri.

Cine este dr. Marius Negru, chirurgul român care a inițiat proiectul

Inițiatorul și coordonatorul celor două evenimente este dr. Marius Negru, fondatorul și președintele Societății Române de Umăr și Cot.

Cu o carieră construită în sistemul medical britanic, dr. Marius Negru deține titlul FRCS (Eng) al Royal College of Surgeons din Anglia, certificarea europeană FEBOT în ortopedie și traumatologie și certificarea SECEC în chirurgia umărului și cotului.

Medicul își desfășoară activitatea profesională între Gibraltar, Marbella și București, tratând pacienți cu afecțiuni ale umărului, cotului și mâinii.

Este unul dintre puținii chirurgi români care practică în paralel în mai multe sisteme medicale europene, experiență care i-a oferit o perspectivă directă asupra tehnicilor și protocoalelor utilizate în centrele medicale occidentale.

De la leziuni sportive și instabilitate articulară până la reconstrucții ligamentare și artroplastie, activitatea sa se concentrează inclusiv asupra cazurilor complexe, pentru care sunt necesare tehnici chirurgicale avansate.

Prin organizarea cursului și a congresului de la Brașov, dr. Marius Negru și-a propus să faciliteze accesul chirurgilor români la pregătire specializată, fără ca aceștia să mai fie nevoiți să călătorească în străinătate pentru asemenea programe.

„Ne-am dorit ca un chirurg din România să nu mai fie nevoit să plece din țară pentru a învăța chirurgia cotului. Iar pentru pacienți, asta înseamnă acces aici, acasă, la aceleași tehnici pe care le folosim în centrele din vestul Europei”, explică dr. Marius Negru.

Pacienții cu afecțiuni complexe ale cotului pot fi tratați și în România

Un cot care rămâne blocat după un traumatism, o fractură veche care limitează mișcările brațului sau o instabilitate articulară persistentă pot afecta semnificativ viața de zi cu zi. Pentru unii pacienți, gesturi obișnuite precum îmbrăcatul, ridicarea unui obiect sau folosirea mâinii la activitățile zilnice devin dificile ori dureroase.

În cazurile complexe, identificarea tratamentului potrivit poate presupune mai multe consultații și investigații, iar unele persoane ajung să caute soluții în clinici din străinătate.

Chirurgia cotului rămâne una dintre nișele mai puțin dezvoltate ale ortopediei românești, în special în ceea ce privește intervențiile artroscopice avansate.

Dr. Marius Negru tratează inclusiv pacienți cu sechele ale fracturilor, rigiditate articulară, instabilitate cronică și complicații după intervenții anterioare, utilizând, în funcție de caz, tehnici de artroscopie, reconstrucții ligamentare sau artroplastie.

În România, medicul consultă și operează în cadrul rețelei Ortokinetic din București, unde pacienții beneficiază de un parcurs complet, respectiv de la diagnostic și intervenție până la recuperare medicală.

Ce înseamnă această premieră pentru viitorul chirurgiei ortopedice din România

Pregătirea unui chirurg nu se încheie odată cu obținerea specializării. Într-un domeniu în care tehnicile și instrumentele evoluează constant, perfecționarea practică este esențială pentru efectuarea intervențiilor complexe în condiții de siguranță. Cursurile pe specimene anatomice le permit medicilor să exerseze proceduri dificile, să înțeleagă mai bine particularitățile anatomice și să își dezvolte abilitățile necesare chirurgiei minim invazive.

Pentru pacienți, extinderea pregătirii specializate poate însemna, în timp, mai multe opțiuni de tratament în România și un acces mai bun la proceduri utilizate deja în centrele europene.

Premiera de la Brașov marchează astfel un pas important în dezvoltarea chirurgiei umărului și cotului în țara noastră, cu beneficii potențiale atât pentru generațiile actuale de chirurgi, cât și pentru pacienții care au nevoie de intervenții ortopedice complexe.

Programări și informații: www.ortokinetic.ro și www.mariusnegru.com