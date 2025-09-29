Antena Căutare
Home Lifestyle Health Simptomele adesea ignorate ale cancerului de colon. Ce semne nu ar trebui să treci cu vederea

Simptomele adesea ignorate ale cancerului de colon. Ce semne nu ar trebui să treci cu vederea

În România, cancerul colorectal se află pe locul al doilea în topul cauzelor de deces prin cancer, iar motivul principal este depistarea târzie. Multe simptome timpurii sunt subtile și adesea trecute cu vederea. Află la ce trebuie să fii atent ca să iei măsuri la timp.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 09:35 | Actualizat Luni, 29 Septembrie 2025, 10:19
În ultimii 25 de ani, incidența cancerului de colon a crescut alarmant la adulții tineri, cu vârste între 20 și 49 de ani | Shutterstock

Cancerul colorectal, care grupează cancerul de colon și de rect, este cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat în România și al doilea ca mortalitate prin cancer, după cel pulmonar, conform datelor GLOBOCAN (Global Cancer Observatory). În 2022, ultimul an din care există date, 13.541 de români au fost depistați cu cancer de colon sau rect.

În trecut, majoritatea cazurilor apăreau la persoane peste 60 de ani, motiv pentru care era considerat un cancer al vârstnicilor. Însă, în ultimii 25 de ani, incidența acestui tip de cancer a crescut îngrijorător la adulții tineri (20-49 de ani) din Europa, susține un studiu.

Factorii de risc moderni precum alimentația bogată în carne procesată, sedentarismul, obezitatea și stilul de viață stresant sunt considerați factorii determinanți în apariția timpurie a cancerului colorectal.

Primele semne de cancer la colon sunt adesea ignorate

Articolul continuă după reclamă

În timp ce alte țări din UE au reușit să reducă mortalitatea prin cancer colorectal în ultimul deceniu, țara noastră se confruntă cu o creștere alarmantă a acesteia. Unul dintre motivele principale este că screeningul (investigații preventive) pentru această boală nu este la fel de răspândit și accesibil ca în alte țări UE.

Un alt motiv este ignorarea sau lipsa conștientizării simptomelor timpurii. Drept urmare, mulți români ajung la medic doar atunci când boala este deja avansată și tratamentul este mai puțin eficient. Dacă este depistat în stadiile inițiale, cancerul colorectal poate fi vindecat.

Multă vreme, s-a crezut că acest cancer nu este simptomatic în stadiile timpurii, dar cercetările recente contrazic această ipoteză. În urma unui studiu, cercetătorii de la Universitatea de Medicină Washington, din St. Louis, SUA, au descoperit că există patru semne și simptome incipiente care apar la adulții tineri - cu vârste până în 50 de ani:

  • durerile abdominale
  • sângerările rectale
  • diareea
  • anemia prin deficit de fier

Aceste simptome apar într-un interval cuprins între trei luni și doi ani înainte de diagnostic. Multe dintre ele pot fi cauzate și de alte afecțiuni, mai comune, cum ar fi infecțiile digestive, hemoroizii, intestinul iritabil sau bolile inflamatorii intestinale (boala Crohn și colita ulcerativă). Prezența acestor simptome nu confirmă cancerul colorectal, dar sunt un semnal de alarmă și impun investigații medicale.

Alte simptome de cancer la colon

Simptomele variază în funcție de dimensiunea tumorii și de localizarea sa în intestinul gros. Acestea pot include:

  • modificări ale tranzitului intestinal: diaree sau constipație mai frecventă
  • crampe, balonare și gaze
  • senzația că intestinul nu se golește complet după defecație
  • pierdere în greutate fără motiv
  • slăbiciune sau oboseală inexplicabilă

Pe măsură ce cancerul de colon progresează, simptomele devin mai evidente, deoarece tumoarea crește și începe să afecteze funcționarea normală a colonului sau a organelor din jur.

Un semnal de alarmă mai puțin cunoscut este forma scaunelor. Unii pacienți cu cancer colorectal își descriu scaunele ca fiind „mult mai subțiri sau cât un creion în grosime și mărime”, a explicat pentru publicația HuffPost dr. Michael Cecchini, medic oncolog specializat în cancere gastrointestinale la Yale Cancer Center.

Scaunele subțiri ca un creion sunt indiciul unei obstrucții care îngustează colonul sau rectul și îngreunează trecerea materiilor fecale din intestin către anus. Obstrucția poate fi cauzată de o tumoare, dar și de polipi colonici sau de hemoroizi.

Deși acesta este un simptom mai puțin comun al cancerului colorectal, „când există, este extrem de îngrijorător”, spune dr. Cecchini.

Tinerii tind adesea să pună aceste simptome pe seama hemoroizilor, însă cele două afecțiuni pot apărea simultan. „Oamenii pot avea hemoroizi și cancer sau poate fi ceva complet diferit”, mai spune medicul oncolog.

Dacă ai simptome dintre cele enumerate anterior, este important să mergi la medic pentru investigații. Colonoscopia este considerată standardul de aur în diagnosticarea afecțiunilor colonului.

Dacă ai rude de gradul întâi (mamă, tată, frate, soră, fiu sau fiică) diagnosticate cu cancer de colon, mai ales înainte de vârsta de 50 de ani, ai un risc mai mare de a primi același diagnostic. Discută cu medicul despre vârsta la care ar trebui să începi screeningul pentru cancerul colorectal.

Citește și: Un cancer uitat afectează din ce în ce mai mulți tineri. Fenomenul a uimit experții

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

O nouă procedură estetică a câștigat teren. De ce apelează tot mai multe femei la ajutorul medicilor din Turcia...
Înapoi la Homepage
AS.ro “A trăit doar pentru mine” Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac! &#8220;A trăit doar pentru mine&#8221; Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac!
Observatornews.ro Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
Premieră la Marea Neagră. De-a lungul litoralului, au apărut pajiști subacvatice și recife artificiale Premieră la Marea Neagră. De-a lungul litoralului, au apărut pajiști subacvatice și recife artificiale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Episodul 1 Express Talk: Aventura Asia e disponibil acum! Vezi dezvăluiri din culise despre cele mai tari faze din Asia Express!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Episodul 1 Express Talk: Aventura Asia e disponibil acum! Vezi dezvăluiri din culise despre cele mai tari faze din Asia Express!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
O nouă procedură estetică a câștigat teren. De ce apelează tot mai multe femei la ajutorul medicilor din Turcia
O nouă procedură estetică a câștigat teren. De ce apelează tot mai multe femei la ajutorul medicilor din Turcia
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online Catine.ro
Ce este bacteria Serratia Marcescens, responsabilă de tragediile de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași
Ce este bacteria Serratia Marcescens, responsabilă de tragediile de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis înainte de alegerile din Republica Moldova
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis... Libertatea.ro
Săptămâna de lucru de 4 zile e încă un vis frumos în România. „Probabil în acel moment se va întâmpla natural”
Săptămâna de lucru de 4 zile e încă un vis frumos în România. „Probabil în... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România Gandul
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x