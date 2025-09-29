Simptomele adesea ignorate ale cancerului de colon. Ce semne nu ar trebui să treci cu vederea

În România, cancerul colorectal se află pe locul al doilea în topul cauzelor de deces prin cancer, iar motivul principal este depistarea târzie. Multe simptome timpurii sunt subtile și adesea trecute cu vederea. Află la ce trebuie să fii atent ca să iei măsuri la timp.

În ultimii 25 de ani, incidența cancerului de colon a crescut alarmant la adulții tineri, cu vârste între 20 și 49 de ani | Shutterstock

Cancerul colorectal, care grupează cancerul de colon și de rect, este cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat în România și al doilea ca mortalitate prin cancer, după cel pulmonar, conform datelor GLOBOCAN (Global Cancer Observatory). În 2022, ultimul an din care există date, 13.541 de români au fost depistați cu cancer de colon sau rect.

În trecut, majoritatea cazurilor apăreau la persoane peste 60 de ani, motiv pentru care era considerat un cancer al vârstnicilor. Însă, în ultimii 25 de ani, incidența acestui tip de cancer a crescut îngrijorător la adulții tineri (20-49 de ani) din Europa, susține un studiu.

Factorii de risc moderni precum alimentația bogată în carne procesată, sedentarismul, obezitatea și stilul de viață stresant sunt considerați factorii determinanți în apariția timpurie a cancerului colorectal.

Primele semne de cancer la colon sunt adesea ignorate

În timp ce alte țări din UE au reușit să reducă mortalitatea prin cancer colorectal în ultimul deceniu, țara noastră se confruntă cu o creștere alarmantă a acesteia. Unul dintre motivele principale este că screeningul (investigații preventive) pentru această boală nu este la fel de răspândit și accesibil ca în alte țări UE.

Un alt motiv este ignorarea sau lipsa conștientizării simptomelor timpurii. Drept urmare, mulți români ajung la medic doar atunci când boala este deja avansată și tratamentul este mai puțin eficient. Dacă este depistat în stadiile inițiale, cancerul colorectal poate fi vindecat.

Multă vreme, s-a crezut că acest cancer nu este simptomatic în stadiile timpurii, dar cercetările recente contrazic această ipoteză. În urma unui studiu, cercetătorii de la Universitatea de Medicină Washington, din St. Louis, SUA, au descoperit că există patru semne și simptome incipiente care apar la adulții tineri - cu vârste până în 50 de ani:

durerile abdominale

sângerările rectale

diareea

anemia prin deficit de fier

Aceste simptome apar într-un interval cuprins între trei luni și doi ani înainte de diagnostic. Multe dintre ele pot fi cauzate și de alte afecțiuni, mai comune, cum ar fi infecțiile digestive, hemoroizii, intestinul iritabil sau bolile inflamatorii intestinale (boala Crohn și colita ulcerativă). Prezența acestor simptome nu confirmă cancerul colorectal, dar sunt un semnal de alarmă și impun investigații medicale.

Alte simptome de cancer la colon

Simptomele variază în funcție de dimensiunea tumorii și de localizarea sa în intestinul gros. Acestea pot include:

modificări ale tranzitului intestinal: diaree sau constipație mai frecventă

crampe, balonare și gaze

senzația că intestinul nu se golește complet după defecație

pierdere în greutate fără motiv

slăbiciune sau oboseală inexplicabilă

Pe măsură ce cancerul de colon progresează, simptomele devin mai evidente, deoarece tumoarea crește și începe să afecteze funcționarea normală a colonului sau a organelor din jur.

Un semnal de alarmă mai puțin cunoscut este forma scaunelor. Unii pacienți cu cancer colorectal își descriu scaunele ca fiind „mult mai subțiri sau cât un creion în grosime și mărime”, a explicat pentru publicația HuffPost dr. Michael Cecchini, medic oncolog specializat în cancere gastrointestinale la Yale Cancer Center.

Scaunele subțiri ca un creion sunt indiciul unei obstrucții care îngustează colonul sau rectul și îngreunează trecerea materiilor fecale din intestin către anus. Obstrucția poate fi cauzată de o tumoare, dar și de polipi colonici sau de hemoroizi.

Deși acesta este un simptom mai puțin comun al cancerului colorectal, „când există, este extrem de îngrijorător”, spune dr. Cecchini.

Tinerii tind adesea să pună aceste simptome pe seama hemoroizilor, însă cele două afecțiuni pot apărea simultan. „Oamenii pot avea hemoroizi și cancer sau poate fi ceva complet diferit”, mai spune medicul oncolog.

Dacă ai simptome dintre cele enumerate anterior, este important să mergi la medic pentru investigații. Colonoscopia este considerată standardul de aur în diagnosticarea afecțiunilor colonului.

Dacă ai rude de gradul întâi (mamă, tată, frate, soră, fiu sau fiică) diagnosticate cu cancer de colon, mai ales înainte de vârsta de 50 de ani, ai un risc mai mare de a primi același diagnostic. Discută cu medicul despre vârsta la care ar trebui să începi screeningul pentru cancerul colorectal.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.